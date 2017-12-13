بما إن كلنا مرضى نفسيين، وللأسف محدش فينا بيقدر يعترف لنفسه بده أو يواجه نفسه بالحقيقة، وبالتالي الموضوع بيزيد وبيتدهور بمرور الوقت لحد ما تلاقي نفسك محتاج تزور طبيب نفسي، انهاردة هنقولكوا ايه هي العلامات اللي لو لقيتها تنتبه لأن عندك مشكلة وتبدأ تدور على حل ليها حتى لو كان الحل ده في انك تستشير دكتور نفسي، صدقني مش عيب..

1- الاكتئاب

ودي تعتبر واحدة من أشهر واهم الأعراض اللي بتظهر على المريض النفسي وبتخليه يحس انه عايز يبعد عن كل الناس ويفضل لوحده.

2- عدم الاهتمام بالمظهر

المريض النفسي عادة بيفقد الرغبة في الاهتمام بمظهره ولبسه وشكله ونظافته الشخصية وبتلاقيه بيلبس اي حاجة من غير ما يفكر في شكله او راي الناس فيه.

3- اضطرابات النوم

من العلامات المهمة برده واللي بتظهر على المريض النفسي هي اضطرابات النوم، ودي بتخليه يا اما ينام لفترات طويلة، يا اما مايعرفش ينام خالص

4-عدم الرغبة فى عمل اي شيء

المريض النفسي دايماً شخصيته بتتغير فجأة وبتتحول تماماً، وبيبقى حاسس انه مش عايز يعمل اي حاجة او يروح في اي حتة او حتى يكلم حد، وحتى الحاجات اللي كانت بتبسطه زمان مبقيتش بتأثر فيه.

5-عدم القدرة على التركيز

المريض النفسي بيفقد القدرة على التركيز، أو الاجابة على أي سؤال، وتحسه تايه في نفسه كدة ومش دريان باللي بيحصل حواليه.

6-تدهور علاقاته الاجتماعية

– ضعف العلاقات الاجتماعية وتدهورها، فاذا كان الشخص مرتبطا عاطفيا فأنه يقوم بتصرفات غريبة تجعل الطرف الآخر يشذ عنه.

7- اللامبالاة

المريض النفسي عادة بيحس باللامبالاة تجاه كل الحاجات مهما كانت مهمة أو ضرورية، ده غير انه بيتحول لشخص سلبي مش بيشوف غير الجوانب المظلمة من الأشياء.

8-الرغبة فى الموت

مجرد التفكير في الموت يعتبر علامة مهمة على انك بتعاني من المرض النفسي، حتى ولو كنت بتقول كدة على سبيل الهزار، لأن ده بيعبر عن مشاكل داخلية عندك في اللاوعي.

9-الانفعال لأتفه الأسباب

المريض النفسي دايماً بيحس ان كل الناس وحشو وانهم بيكرهوه ومش بيحبوه، وده بيخليه ينفعل لأقل وابسط الأسباب مهما كانت صغيرة أو تافهة.

10-زيادة أو نقص الوزن السريع

زيادة أو نقص الوزن بشكل سريع وفي مدة قصيرة يعتبر علامة على وجود مرض نفسي، وخصوصاً الاكتئاب، وده لان المريض بيهمل النفسي التغذية المناسبة وبيلاقي نفسه يا اما بياكل بشهراهة أو بيفقد الشهية بشكل كامل.