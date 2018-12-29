2019 خلاص علي الابواب والناس كلها بتتكلم علي ازاي يحتفلوا وازاي هيبدأوا السنة الجديدة و”هبطل السجاير وأكون انسان جديد ومن اول يناير هشيل حديد” والكلام دة. كل دة كلام جميل بس الخطط والاحلام و جو “بحلم وافتح عنيا علي جنة للانسنية” كلام مبيأكلش عيش. عشان كدة احنا جبنلكوا الزتونة وهنتكلم علي إزاي تستغل اجازاتك خلال السنة وإزاي تظبطها مع الاجزات الحكومية عشان تبرطع انت و الشباب براحتك وانت بتتبع اللوائح و القوانين.

ملاحظة لازم تبتدي السنة و انت عارف ان ليك 21 يوم اجازة سنوية و احنا هنقوللك تقسمهم ازاي خلال السنة ويلا نسافر و نخربها.

7 يناير عيد الميلاد المجيد

هيبقي يوم اثنين فاطبعآ احنا ممكن نضرب (نطلب) الاحد اجازة (بريدج) و بكدة يبفي عندك 4 ايام تطلع فيهم السخنة و تتقمص دور صباح وهي مشية علي البحر و تغني (سعات سعات) والسخنة هيبقي مكان مناسب جدآ في الاجازة دي عشان قريبة و كفايا عليها قوي 4 ايام.

25 يناير (الثورة)

للأسف دا يوم جمعة. (خليك في بيتك احسنلك)

25 ابريل عيد تحرير سيناء

وده يا اصدقائي هيبقي يوم خميس يعني اللونج ويك إند الذكي والفيوم تعتبر فكرة لطيفة جدآ لأنها قريبة جدآ والمكان اكتر من رائع عشان تروح تستجم و تطلع (ابن الطبيعة) اللي جواك. هتستمتع بالخضرة و جمال البحيرة وكمان ممكن تتعلم فن الفخار في قرية تونس الرائعة.

28-29 عيد الفصح و شم النسيم

ودول هيبقوا أحد واثنين فيبقي عند برضوا 4 وحلوين علي سخنة كلاكيت تاني مرة أو ياسلام ياسلام لو انت شب جامدوعرفت تضرب يوم 30 و يوم 2 مايو عشان 1 مايو عيد العمال وبكدة يبقي عندك 9 ايام تبرطع في دهب براحتك وتبقي هيبي في نافسك كدة.

4-5 يونيو عيد الفطر

دول هيبقوا ثلثاء و اربعاء فتضرب الخميس ومعاة مايوهك ابوتوكة وعوامتك وتطلع علي راس سدر وتعيش دور الشب الرياضي بتاع الكيت سيرفينج و الحركات كلها.

30يونيو عيد ثورة يونيو

هيبقي يوم احد فا لونج ويك اند وكدة ويلا ساحل وليمون تري وساس بس ابقوا حوشوا قبلها بشوية.

23 يوليو عيد ثورة52

هيبقي يوم ثلثاء وملهاش حل غير انكوا تناموا بقي.

10-11-12 اغسطس عيد الاضحي

دول السبن و الاحد و الاثنين و في رأيي اليومين دول بتوع العية واللمة وكدة فلازم تقديهم هنا ….بس ممكن طبعآ نبقي مطرقعين و نروح نشوي فيمحمية وادي دجلة مثلآ. حلوة وجميلة وطبيعة وبتاع و المهم انها آخر الشارع.بس خلوا بالكوا لازم تمشوا قبل الساعة5.

31 اغسطس رأس السنة الهجرية

هتبقي يوم سبت….معلش.

6 اكتوبر

يوم احد ولونج ويك إند يعني ساحل تاني.

9 نوفمبر المولد النبوي الشريف

هيبقي يوم سبت برضو.

وبكدة نكون عملنا الخطة المتينة لأجزات السنة كلها و كمان ضحينا ب4 ايام بس والباقي بقي اتدلعوا بيهم براحتكوا.

وطبعآ لازم تقولونا لو عندكوا خطط تانية عشان نستفيد كلنا بأجزات السنة الجديدة.