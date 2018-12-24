الليلة دي ليلة الكريسماس و الشوارع هتبقي مليانة بمظاهر الاحتفال و البهجة. هتلاقي كل اصحابك بيحتفلوا مع الاهل او الصحاب وطبعآ في اللي هيخرج في مكان فخم جدآ وهيدلع نفسه. بس المشكلة هنا إن احنا آخر الشهر و المحفظة تقريبآ بقت فاضية عشان كدة فكرة انك تخرج خروجة جامدة دي تقريبآ هتبقي مستحيل. عشان كدة تعالوا تشوف مع بعض ازاي نعمل حفلة في البيت عشان نحتفل بالكريسماس من غير منصرف تلاتين تلاف جنية.

أولآ شجرة الكريسماس:

دي بقي ممكن تشتريها من اول 50 جنية لحد 800 جنية بس انت لازم تبقي عارف تشتريها منين عشان متلبسش في الحيطة.

ممكن تجيب شجرة الكريسماس من درب البرابرة في العتبة و هتلاقي هناك الزينة اللي بتتعلق علي لشجرة بأسار رمزية جدآ من اول 5 جنية وانت طالع وفي العتبة كمان هتلاقي انواع كتير من شجر الكريسماس العادية و الليزر و حجات كتير فلازم تلحق و تروح بسرعة عشان مفيش وقت.

ثانيآ هدايا الكريسماس:

ودول بقي اللي فعلآ هيخربوا بيتك عشان طبعآ زي ماكلنا عارفين الاسعار بقت نار. عشان كدة لازم تطلع المخترع الصغير اللي جواك. هدية بسيطة زي صورة حلوة في برواز لطيف مش هيكلفك كتير او حتي كام شمعة هتبقي ديكور لطيف ظريف و الناس هتتبسط بيهم اوي عشان ديكور البيت وكدة.

ثالثآ العشا:

الناس كلها بتقول ان لو عايز تعمل عزومة محترمة يبقي هتكلفك شئ وشويات بس الحقيقة مش كدة خالص مش لازم تعمل المحمر والمشمر عشان تظبط صحابك. ممكن تعمل الفينجر فوود و الحجات الصغيرة البسيطة دي مش هتكلفك كتير وبتبسط الناس كلها.وطبعآ لو عايز تاكل اكلة صح ممكن تخلي الحفلة ديش بارتي و كل المعازيم يجيبو اكل معاه (الحفلات دي بتبقي حلوة اوي علي فكرة).

رابعآ المشاريب:

مش لازم نعيش زي الاجانب ونبقي فانسي وبتاع ونقضيها شمبانيا و النبيت الفاخر(خلينا نعيش عيشة اهالينا) ممكن تعمل كوكتيل لطيف او المشروبات السخنة اللي بتدفي في التلج اللي احنا فيه اليومين دول هتبقي احسن حاجة في الدنيا.

خامسآ هتلبسوا ايه:

زي ماقولنا قبل كدة الوكالة ثم الوكالة ثم الوكالة هناك بقي مفيش اكتر من البلوفرات اللي تمشي مع الكريسماس والحجات بسعر التراب روح اعمل شوبينج لحد ماتزهق وهتلاقي نفسك بتشتري لبس للسنة كلها مش للكريسماس بس.

سادسآ المزيكااااااا:

دي بقي اهم حاجة عشان نقضيها رقص و دلع لأخر الليل فهنحتاج سمعات كويسة بي برضو مش عايزين يتعملنا محضر ازعاج من السكان .عشان كدة مش لازم تشتري سمعات كبيرة ممكن تأجر بسعر رمزي….أو حتي استلف يا اخي مش انت فرحان بصحابك خليهم يساعدوك واكيد حد فيهم عندو سمعات كويسة.

بكدة نكون اتكلمنا عن حفلة لطيفة للكريسماس من غير مانعيش في دور الاثرياء العرب و احنا في آخر الشهر. هنتبسط مح اصحابنا والعيلة وهنخربها طول الليل و هيفضل معانا شوية فلوس نكمل بيها الشهر. ابعتولنا لو حابين تضيفوا حاجة او لو عندكوا قصة حفلة كنتوا فيها واتبسطوا فيها.