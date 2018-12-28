2019 خلاص علي الابواب والناس كلها بتتكلم علي ازاي يحتفلوا و ازاي هيبدأوا السنة الجديدة إزي هيسافروا ولا حفلة هنا في القاهرة. بس محدش فينا ركز مع الناس الرايقة اللي في البيت بيحتفلوا ولا دا يوم عادي بالنسبة ليهم. مع إن الناس دي هما الأساس وعلي فكرة الحاج والحاجة هم اكتر ناس عارفين ازاي يستمتعوا بوقتهم وعارفين يعني ايه حفلة علي اصول.الناس دي كانوا بيخربوها اكتر مننا كلنا. كانوا مقدينها حفلات وسفر وكل اللي قلبك يحبه. عشان كدة احنا قولنا نشوف هما بيعملوا ايه في رأس السنة وسألنا الناس يا تري ابوك وامك بيحتفلوا برأس السنة إزاي. وطبعآ سألناهم كانوا بيحتفلوا إزاي ايام الشقاوة. تعالوا نشوف مع بعض عرفنا ايه :

أحمد 23 :

احمد قال لنا ان اهلو زمان كانوا بيروحوا علي الاقل حفلتين أو تلاتة كل سنة ولازم الرقص والهلس يبقي للصبح. لكن اليومين دول اهل احمد ولا اجدعها مسلسل تركي متقولش بقي “مهند ولا ممهندش” ابوه و امه لازم كل سنة يعملوا العشاء المحترم ويجيبوا شمع وحركات ويطلعوا علي الروف ويقضوها بقي(عمر وسلمي) عشان يبدأوا السنة الجديدة بالحب(مشاعر مشاعر)

وممنوع طبعآ اي حد من العيلة يطلعلهم عشان اليوم ده هم بيحتفلوا بسنة جديدة مع بعض (من 39 سنة)…..شوفتوا الحب.

محمود 29 :

أبو محمود كان دايمآ بيحكيله إزاي كان كل سنة بيسافر برة مصر عشان يحتفل برأس السنة وكان بيقضيها شرب وحركات. اليومين دول محمود قال لنا ان باباه مبيعديش رأس سنة من غير مايجمع كل الاحفاد ولازم ياخدهم و يروحوا ملاهي او النادي من الصبح لحد الساعة 12 بليل عشان يفرقعوا الصوارخ و البلالين و قال “دة اليوم الوحيد اللي الاحفاد مسموح ليهم بالسهر” و كمان محمود قال لنا ان ابوه لازم يشتري هدايا كتير للاحفاد عشان السنة الجديدة لأنهم مابيعملوش حاجة في الكريسماس.

ساندي 30 :

ساندي الحقيقة اهلها زي كل الاهالي المصرية ماشيين بمبدأ (ليه تروح للحفلة مع ان ممكن الحفلة هي اللي تجيلك) وطبعآ بجيبو كيس اللب المتين و شوية حاجات ينقنقوا فيها ويفتحوا التليفزيون علي اجدعها حفلة وسهر للصبح بقي يا معلم. وده يعلمنا انك لازم تفكر بحنكة اكتر من كدة (بعيدة اوي الجونة ياعم). كانوا بيعملوا كدة زمان و لسة بيعملوا كدة دلوقتي.

بيتر 23 :

اهل بيتربقي بيعملوا احلي بارتي في الدنيا لاتقول لي” زا تاب” ولا يحزنون العيلة دي بيظبطوا الدنيا ديكور ومزيكا وسهر للصبح وديمآ كل العيلة و الصحاب بيستنوا من السنة للسنة عشان الحفلة دي. والحفلة دي تقليد مقدس بعملوه كل سنة من زمان وحتي يومنا هذا.

سلمي 24 :

عيلة سلمي كلها كانوا بيسافرا مع الشباب ويطلعوا بأزايزهم علي اي حتة فيها بحر ويقضوها عشان ينسوا السنة اللي خلصت كلها ويبدأوا من جديد لكن اليومين دول ماشيين بمبدأ أد ايه صباح و زمن الفن الجميل مؤثر فيهم. كل سنة لازم يروحوا اي حتة فيها بحر عشان يبدأوا السنة الجدية بهدوء علي نضافة و مفيش احلي من البحر و صباح وسعات ساعات. الناس الرايقة دول مش بيفرق معاهم يسافروا مع ناس أو لوحدهم اهم حاجة الهدوء.( السؤال هنا بيروحوا بأزايز برضو؟).

وبكدة نكون حكينالكو عن بعض الاهالي و هم بيحتفلوا برأس السنة عشان نعرف ان كل اهالينا اللي بيشتكوا اننا مأفورين في الحفلات هم نفسهم كانوا بيخربوها اكتر مننا. السؤال بقي تفتكروا مين بيحتفل احسن برأس السنة إحنا ولا اهالينا؟ ولو ياسلام لو تقولولنا اهلكوا بيحتفلوا ازاي في الكومنتات.