تطوير نطاق باللغة العربية لجميع المسافرين الناطقين بالعربية والذين يمكنهم الآن الاستفادة من الموقع الإلكتروني المحلي ، وتوفير محتوى ملائم للمساعدة في الاستعداد لرحلة رائعة.

الموقع الإلكتروني الجديد المتوفر باللغة العربية:”France.fr” تم تصميمه لإلهام الزائرين وحثهم بشكل مباشر على السفر والاستمتاع بتجارب رائعة عند الذهاب لفرنسا وزيارة مناطقها.

– يسر الوكالة الوطنية الفرنسية لتطوير السياحة “أتوفرانس” الإعلان عن تدشين الموقع الإلكتروني الجديد France.fr، وهو موقع رسمي باللغة العربية يختص بكل المعلومات عن فرنسا كوجهة للسفر.

ففي إطار السعي لتحقيق الهدف المنشود الخاص بجذب 100 مليون سائح لفرنسا بحلول عام 2020، تم تطوير نسخة باللغة العربية من هذا الموقع الإلكتروني لجذب اهتمام المنطقة وزيادة تردد مواطنيها على فرنسا.

يراعي موقع France.fr التوافق الكلي مع المسافرين الشرق أوسطيين. فنجد أن محتوى الموقع يأخذ في الاعتبار الاختلافات الثقافية والتقاليد. وقد تم حالياً توفير منصات باللغة العربية على مواقع التواصل الاجتماعي لإلهام المتابعين وتشجيعهم على مشاركة تجاربهم. ويتميز الموقع الإلكتروني الجديد بكونه سهل الاستخدام ومتطور للتوافق مع الأجهزة المحمولة حيث يتضمن محتوى وبيانات عن السياحة في فرنسا وعن الفنادق والمطاعم والأنشطة التي يمكن القيام بها فضلا عن معلومات عن الجانب الثقافي والتراث والفعاليات والمتاحف.