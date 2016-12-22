تعتبر الخيانة واحدة من أهم أسباب فشل وانهيار العلاقات، لأنها تدمر الثقة والاحترام بين الطرفين وتزيد الشك بينهم وبالتالي تصبح الحياة مستحيلة ويصبح الاستمرار في العلاقة ضرباً من الجنون، وعلى الرغم من أنه من الضروري على كل امرأة ملاحظة العلامات التحذيرية التي تكشف لها خيانه شريك حياتها، مثل تغير تصرفاته المفاجيء او اهتمامه الشديد بمظهره على غير العادة وغيرها من العلامات، إلا انه من المهم ايضاً معرفة الأسباب الحقيقية التي تدفع الرجل للخيانة، وهو موضوع مقال اليوم..
1-عدم النضج
يعتبر عدم النضج واحد من الأسباب الرئيسية التي تجعل الرجل خائن وغير مخلص، وذلك لأن عدم النضج بالدرجة الكافية هو ما يجعله في معظم الأحيان لا يفكر سوى بنفسه ولا يحسب حساب مشاعر شريكة حياته او الأثار السلبية التي سوف تتعرض لها نتيجة أفعاله، فهو يستسلم بسهولة لرغباته واحتياجاته الخاصة، فضلاً عن أن الرجل غير الناضج لا يشعر بالمسؤولية التي من شأنها أن تمنعه من خيانة شريكة حياته.
2-عدم تلبية احتياجاته العاطفية
سبب آخر من الأسباب التي تجعل الرجل يلجأ إلى الخيانة هو عدم تلبية احتياجاته ورغباته العاطفية، مما يجعله غير سعيد أو راض على العلاقة فيبحث عن مكان أخر يشعر فيه بالتقدير والدعم والإشباع العاطفي الذي لا يتلقاه من شريكة حياته، فالرجال عادة ما يبحثون على امرأة تشعرهم بالتقدير والاحتواء، حتى وإن لم تكن بنفس قدر الجمال والجاذبية التي تتمتع بها شريكة حياتهم الحالية.
3-عدم تلبية احتياجاته الجنسية
عدم تلبية الاحتياجات الجنسية يعتبر أيضا عامل أساسي ورئيسي وراء خيانة الرجل، فما يدفعه لبدء علاقة جديدة قد تكون رغبته في الاشباع الجنسي الذي لا يشعر به في علاقته الحالية او حبه للدخول في تجارب جنسية جديدة أكثر إغراء وجاذبية.
4-عدم شعوره بالامان
سبب أخر من الأسباب الرئيسية التي تجعل الرجل يقبل على الخيانة هو عدم شعوره بالأمان وإنعدام الثقة بينه وبين شريكة حياته، فعندما يفتقد الرجل للراحة والطمأنينة ويصاحبه القلق طوال الوقت، يبدأ في البحث عما ينقصه في علاقة جديدة.
5-الأنانية وحب الذات
بالنسبة للرجل الأناني الذي يحب نفسه كثيراً ويشعر وكأن العالم بأكمله يدور من حوله، عادة ما تولد بداخله رغبة قوية بأن يكون محط اهتمام الجميع، الأمر الذي يدفعه للخيانة حتى يرضي نرجسيته وغروره دون أن يهتم بمشاعر أو رغبات شريكة حياته.
6-خيانة والده
عند التفكير في الأسباب التي تدفع الرجل للخيانة، لا يمكن أن نغفل دور الأسرة، فالتربية والنشأة عاملان أساسيان في تكوين الشخصيات والطباع، فالخيانة يمكن أن تكون سلوك مكتسب قام الرجل بالتقاطه من والده خلال مرحلة الطفولة، وذلك لأن الاطفال في تلك المرحلة ينظرون إلى آبائهم كمثل أعلى، وهو ما يؤكد على أهمية على دور الأب في تشكيل تشكيل اشخصية ابناءه المستقبلية.
7-خيانات اصدقائه
يكتسب الرجل ايضا العديد من الصفات من خلال علاقاته باصدقائه، فعندما يكون اصدقائه معتادون على الخيانة، فهو بالطبع سيقبل عليها، فأصدقائه لديهم قدرة كبيرة على التأثير على سلوكه، ولهذا فالرجل الذي يحاوط نفسه بالعديد من الأصدقاء غير المخلصين لزوجاتهم، هو الأكثر عرضة للخيانة.
8-تعرضه للخيانة من قبل
سبب أخر من الأسباب التي قد تجل الرجل يقبل على الخيانة هو تعرضه لها من قبل، فيتخذ منها وسيلة للانتقام والبدأ في استعادة الشعور بالقوة والسيطرة بعد الوقوع كضحية للخيانة، كما يعتبرها ايضا وسيلة لإلهاء نفسه عن الألم والوجع والجرح الذي يشعر به بسبب تعرضه للخيانة.
9-شعوره بالقلق تجاه قدراته الجنسية
على الرغم من أن الأمر قد يبدو غريباً، إلا انها الحقيقة، فالرجال الذين يشعرون بالقلق حول قدراتهم الجنسية هم الأكثر إقبالاً على الخيانة، فقد اثبتت العديد من الدراسات أن الرجال الذين تكون لديهم مشكلات في الأداء الجنسي، تكون احتمالية اقبالهم على الخيانة أكبر من غيرهم، وذلك من أجل مساعدة أنفسهم على التغلب على هذه المشاكل الجنسية.
10-رغبته في زيادة سلطاته
هناك علاقة مباشرة بين السلطة والخيانة، فالرجل تزيد احتمالية إقباله على الخيانة إذا كان في موقع سلطة، وذلك بسبب رغبته في الحصول على المزيد من القوة والسيطرة في مختلف جوانب حياته، فالخيانة توفر له متنفسا إضافيا لممارسة السلطة على الآخرين، وهذا يعني أن السلطة بالنسبة للكثير من الرجال تعتبر إحدى مثيرات الشهوة الجنسية.
11-حبه للمغامرة
عادة ما يعيش بعض الراجل نوع من المغامرة اللذيذة والشيقة عندما يشعرون بأنهم قادرون على ارتكاب بعض الأخطاء دون أن يكتشفها أحد، الأمر الذي يجعل الخيانة تعد صفة اساسية لدى هذا النوع من الرجال لما تحققه لهم من متعة وإثارة وتشويق، وعادة ما تكون العلاقات التي يدخلون بها قصيرة المدى وربما لا تتعدى الليلة الواحدة.
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