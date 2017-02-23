بقلم دينا بدر

المحجبات حقيقي بيعانوا معاناه محدش يعرفها ولا بيحس بيها غيرهم، وللسبب

ده قررت انهاردة اشارك شوية من الحاجات اللي بتعاني منها البنت المحجبة، على الرغم من اني عارفة ومتأكدة انهم أكتر من 11 بكتير..

1-الطرحة لو ما اتظبطتش يبقى اليوم باظ

محدش حقيقي عارف قد ايه الطرحة بتقدر تتحكم في مود البنت، يعني لو الطرحة ما اتظبطتش من اول مرة، ممكن تفضل تقلعها وتلبسها أكتر من 10 مرات، وفي الأخر برده بتنزل وهي مش راضية عنها، وبالتالي مزاجها بيبقى وحش طول اليوم ومودها بيتقلب.

2-المحلات معندهاش حاجة اسمها لبس محجبات

نيجي بقى للنقطة الأهم وهي لبس المحجبات اللي 90% من المحلات مش بيعترفوا بيه اصلاً، وعشان تقدر اي بنت محجبة تشتري طقم ميحتاجش يتلبس تحتيه 50 حاجة حقيقي بتدوخ السبع دوخات، ده طبعا غير الفساتين السواريه اللي كلها بتكون يا قصيرة يا مفتوحة.

3-بتفكر في الطرحة قبل الطقم

الطقم كله مبيبقاش ليه اي لازمة لو معنهاش طرحة تليق عليه، وعشان كدة البنت المحجبة بتفكر في الطرحة قبل ما تفكر في الهدوم اللي هتشتريها، ومهما كانت عاجباها مش هيجيلها قلب تشتري حاجة قبل ما تتأكد انها هتعرف تجيبلها الطرحة اللي تليق عليها.

4-ده بيكون شكلها بعد يوم طويل في الشمس

نيجي بقى لمشكلة تانية مهمة بتواجهها البنت المحجبة وهي فرق اللون اللي بتعمله الشمس في وشها لو قعدت فترة طويلة تحتيها، واللي حله الوحيد انها تروح اخر كل اسبوع تعمل تان عشان توحد لون بشرتها.

5-بتتشك من الدبابيس بعدد شعر راسها

في كل مرة بتيجي البنت المحجبة تلبس فيها الطرحة لازم تتشكلها مرتين تلاتة على الأقل سواء بقى في ايديها او في راسها، المهم انها هتتشك يعني هتتشك مفيش مفر.

6-عندها 100 طرحة وبرده مش بتلبس غير 3 او 4

مهما كان عندها كمية كبيرة من الطرح، فا هي مش بترتاح غير في الوان معينة بتحس انها بتليق عليها وبتحلي وشها، او حتى خامات معينة بتريحها في اللبس، فا النتيجة بتكون انها بتختار بين 3 او 4 طرح ومش بتلبس غيرهم.

7-رجوعها البيت هو افضل مرحلة في اليوم

طبعا مرحلة انها ترجع البيت اخيرا وتبقى قادرة تغير هدومها وتقلع الطرحة اللي مكتفاها طول اليوم وتفك شعرها وتخليه يتنفس، دي بتكون افضل مرحلة في اليوم بالنسبة لاي بنت محجبة.

8-ده بيكون شكلها لما بتفتح لبتاع الديليفري

لما باب الشقة يخبط، هتلاقي البنت المحجبة بتدور على اي حاجة جمبها تحطها على راسها عشان تخبي شعرها وتقدر تفتح الباب، حتى لو كان مفرش السرير مثلاً.

9-بتخاف تحضن صاحبتها عشان الطرحة متقعش

مشكلة كمان بتعاني منها البنت المحجبة، وهي خوفها طول الوقت من ان الطرحة تتفك او تقع، خصوصاً لما تيجي واحدة صاحبتها تسلم عليها، وده بيخليها automatic”” تحط ايديها على راسها وهي بتحضنها عشان تتفادى اي حوادث متوقع حدوثها 😀

10-مش بتعرف تلعب اي رياضة

وطبعا لإن لبس الحجاب بيقيدها ومش بيخليها على حريتها، بيكون صعب جداً على البنت المحجبة انها تقدر تلعب اي رياضة، وعشان كدة بتضطر تدور على الأماكن اللي فيها قسم مخصص للمحجبات عشان تكون على راحتها، وقليل لما بتلاقي الأماكن دي.

11-الصيف بالنسبالها عذاب

اما بالنسبة للصيف وحره، فا اي شخص طبيعي اصلا مش بيقدر يتحمله، ما بالكوا بقى بالبنت المحجبة اللي لابسة كذا حاجة فوق بعض ولابسة طرحة على راسها؟!! اكيد معاناه ما بعدها معاناه..

وأخيرا بقى والاهم ان بالرغم من كل المعاناه دي إلا اننا حقيقي فخورين باختيارنا