13 علامة إنك محتاج تزور طبيب نفسي

بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية كلنا طول الوقت بنقول إننا تعبانين وعندنا إكتئاب ونفسيتنا تعبانة ومش مستحملة، لكن هل توقعت في يوم ان الحالة اللي انت بتمر بيها دي تستدعي إنك تروح لدكتور نفسي؟!

للأسف إحنا دايماً بنتعامل مع اللي بيروح لدكتور النفسي ده على إنه أكيد مجنون أو مش طبيعي، لكن المفاجأة بقى إن كتير مننا بيبقى محتاج يروح لدكتور نفسي وهو نفسه ميعرفش، وحتى لو عرف مش هيجيله الجرأة ياخد الخطوة دي، لكن عموماً سواء هتقرر تروح أو لا، هنقولك على الأسباب إللي بتخلي أي شخص محتاج يروح لدكتور نفسي، و القرار بعد كدة قرارك..

1- لو محتاج حد يسمعك

لما تبقى محتاج تتكلم مع حد ومفيش حد يسمعك، أو مش لاقي حد تثق فيه أو تطمنله وتحكيله على كل اللي بتحسه واللي مضايقك أو حتى مفرحك، تبقى في الحالة دي محتاج تروح لدكتور نفسي، وده لانه هيسمعك وعمره ما هيطلع اسرارك

2- لو بتدور على حد يساعدك على حل مشاكلك

لو عندك مشكلة ومش لاقيلها حل، مش هتلاقي احسن من الدكتور النفسي يساعدك على حلها، وده لانه متخصص في حل مشاكل الناس ومساعدتهم على انهم يلاقوا الحل.

3- زيارته هتساعدك على تحسين صحتك بشكل عام

لما تبدأ تنتظم في إنك تروح لدكتور نفسي باستمرار كل فترة، هتحس ان حياتك بدات تستقر ومشاكلك بدأت تقل ونفسيتك بدأت تتحسن، وكل دي حاجات هتساعدك في الآخر على إن صحتك تتحسن.

4- الفضفضة للدكتور النفسي أحسن من الكلام مع أنتيمك

كلامك مع صاحبك أو صاحبتك لا بيحل ولا بيربط، مفيش حد فيهم هيقدر يقولك نصيحة موثوق فيها ولا يحللك اي موقف بتحكيهوله بحكمة، وعشان كدة لو كنت عايز تفضفض فا مفيش أحسن من انك تفضفض مع دكتور نفسي.

5- لو بتحس إنك وحيد

الإحساس بالوحدة سبب من أهم الأسباب إللي بتأكد إنك محتاج تروح لدكتور نفسي، وخصوصاً لو حسيت كمان إن في ناس بتكرههم أو إن مفيش ناس بتحاول تقرب منك، وعنده بس هتقدر تلاقي الحل وتتغلب على المشكلة دي.

6- لو عندك مشاكل عاطفية مش لاقي ليها حل

وطبعا المشاكل العاطفية كمان سبب مهم و رئيسي يخليك محتاج تروح لدكتور نفسي، وده في حالة إنكم إنتوا الاتنين متبقوش قادرين تحلوا مشاكلكم أو تتخطوها، وهو بدوره هيساعدكوا تلاقوا الحل وتقربوا المسافات بينكوا.

7- لو فكرت قبل كدة في الإنتحار

كتير مننا بتعدي عليه لحظات بيحس انه عايز ينتحر، وده بيكون بسبب يأس وإحباط على إكتئاب وهم، كوكتيل كدة بيخلينا ساعات نضعف ونفكر في الانتحار وبعد كدة نتراجع، المهم انك لو عدت عليك اللحظة دي قبل كدة لازم تتأكد انك محتاج تعمل زيارة لأقرب دكتور نفسي تعرفه و في أسرع وقت.

8- لو بتعاني من الإكتئاب

والإكتئاب طبعاً اسبابه كتير ومبتخلصش، سواء حالة نفسية بتمر بيها أو مشكلة شاغلة بالك ومسيطرة على تفكيرك ومش لاقيلها حل، أو حتى الover thinking اللي كتير مننا بيستهونوا بيه وميعرفوش انه ممكن يجيبلهم إكتئاب أو يكون بسببه، المهم انك لو حسيت بأي عرض من اعراض الإكتئاب متترددش لحظة في انك تروح لدكتور نفسي.

9- لو حاسس إنك نفسك تموت

الرغبة في الموت زيها زي التفكير في الانتحار والدخول في حالة من الإكتئاب، كلها أعراض وعلامات بتأكد انك محتاج تروح لدكتور نفسي يساعدك على الخروج من الحالة اللي انت فيها دي وبسرعة.

10-لو عندك فوبيا من حاجة معينة

اما بقى لو كان عندك فوبيا من حاجة معينة زي الأماكن العالية أو المغلقة أو حتى الإرتباط و الجواز، فا مفيش حد هيقدر يساعدك تتخلص من الفوبيا دي أو تواجهها غير الدكتور النفسي.

11- لو بتشك في كل حاجة حواليك

الشك مرض، وزي ما اللي عنده برد بيروح لدكتور عشان يكتبله دوا، اللي بيشك طول الوقت في كل حاجة بشكل مبالغ فيه برده محتاج يروح لدكتور نفسي يساعده على العلاج من المرض ده.

12-حاسس انك مش عايز تاكل حاجة أو بتاكل بشكل مبالغ فيه

وطبعا فقدان الشهية أو الإقبال على الأكل بشكل مبالغ فيه ده دايماً بيبقي ليه علاقة مباشرة بالنفسية، فا لو لقيت نفسك دخلت في حالة من الإتنين دول، تبقى اكيد محتاج تروح لدكتور نفسي.

13- لو مش بتعرف تنام بشكل منتظم

واخيراً تيجي إضطرابات النوم… بمعنى انك تبقى مش بتعرف تنام بشكل منتظم أو بتقلق كتير أو حتى مش بتحس انك صاحي مرتاح أو واخد كفايتك من النوم مهما نمت كتير، وفي الحالة دي هتبقى محتاج تروح لدكتور نفسي لانه غالباً بيبقى ليه علاقة بحالة نفسية بتعيشها أو مشكلة معينة شاغلة بالك ومسيطرة على تفكيرك ومخلياك مش عارف تنام.