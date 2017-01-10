الجزء الثاني من قائمة الأفلام التي سوف يتم عرضها في العام السينمائي 2017 والتي ينتظرها عشاق السينما حول العالم ومواعيد عرضها في السينمات و الإعلانات التشويقية لهذه الأفلام الممتعة لكي تستعد بجدول خروجات السينما ومشاهدة أفلامك المفضلة في العام الجديد . (يمكنك مراجعة الجزء الاول من هنا).
Blade Runner 2049
بعد مرور أكثر من 30 عاما من الجزء الأول من الفيلم يقوم هاريسون فورد ببطولة الجزء الثاني مع المحافظة على نفس أجواء المستقبل القاتم الملئ بلمبات النيون والمركبات الطائرة وكان الجزء الأول من إخراج ريدلي سكوت الذي يشارك في إنتاج هذا الجزء و يقوم بإخراجه دينيس فيلينوف , لو كنت من محبي الفيلم الأول فأنت محظوظ لأنك سوف تشاهده في السينما أول يوم عرض لأنه سوف يعرض يوم إجازة 6 أكتوبر .
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Dunkirk
تعاون المخرج كريستوفر نولان و الممثل توم هاردي يجعل هذا الفيلم مرشح لأقوي فيلم لعام 2017 والفيلم تدور أحداثه في أجواء معارك الحرب العالمية ويشارك البطولة هاري ستايلز ومارك ريلاينس و سوف يتم عرضه في الواحد والعشرين من يوليو 2017.
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Guardians of the Galaxy Vol. 2
حراس المجرة يأتون في جزء جديد ومغامرة جديدة بعد نجاح الجزء الأول عام 2014 مع نفس المخرج جيمس جن وبطولة كريس برات وزوي سالدانا وفين ديزل وبرادلي كوبر مايكل روكر و جلين كلوس والفيلم من إنتاج مارفل ستديو وسوف يعرض بالسينمات يوم 5 مايو 2017 .
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Justice League
فيلم فريق دي سي كوميكس للخارقين يضم باتمان و سوبرمان و وندر ومان و فلاش و أكوامان ومن إخراج زاك سنايدر وهو نفس الفريق الذي حقق فيلمه العام الماضي أفضل ثالث فيلم في قائمة موقع imdb لأفضل أفلام 2016 مما يجعله مرشحا هذا العام للدخول بقوة لأقوي أفلام عام 2017 ويتوقع عرضه يوم 21 أكتوبر .
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The Fate of the Furious 8
الجزء الثامن من سلسلة أفلام فاست آند فيوريس لمحبي الأكشن والسيارات هذا هو فيلمك المثالي لعام 2017 بإنتاج ضخم وتصوير في أكثر من دولة أمريكا وإنجلترا وفرنسا واليابان وكندا و بمجموعة من أكثر نجوم هوليوود تألق مثل جون ستاثام و ذا روك وفان ديزل و مع النجمات تشارليز ثيرون وناتاليا إيمانويلا وميشيل رودريجيز ومن إخراج إف جاري وسوف يتم عرضه في السينمات يوم 14 أبريل .
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Kong: Skull Island
يمكنك يوم 10 مارس مشاهدة جزء جديد من كينج كونج الغوريلا العملاقة التي لها كثير من المحبين على مر العقود منذ ثلاثينات القرن الماضي فهي أقدم شخصية وسلسلة في قائمة أفلام 2017 والفيلم يأتي من إخراج جوردن فوغت روبرتس و بطولة صامويل أل جاكسون وبري لارسون و يمكنك مشاهدة كينج كونج العملاق 3D و IMAX .
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Logan
شخصية إكس مان الشهيرة ولفرين في جزء ثالث من سلسلة الأفلام الخاصة بهذه الشخصية ولكن في هذا الجزء يظهر كبير السن لأن الأحداث في المستقبل وكما يظهر من البوستر و الإعلان التشويقي للفيلم فهو في حالة انقاذ لفتاة صغيرة طوال الفيلم وكالعادة يقوم بدور ولفرين الممثل هيو جاكمان و الفيلم من إخراج جيمس مانجولد وسوف يتم عرضه في السينمات يوم 23 أغسطس …ويعد هذا الجزء الاخير في السلسلة بعد قرار هيو جاكمان بعدم تمثيل تلك الشخصية مرة اخري. وان كانت هناك محاولات لاثناءه عن قراره هذا.
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War for the Planet of the Apes
نختم قائمة الأفلام المنتظرة في عام 2017 بفيلم سوف يكون من أقوى الأفلام للعام فبعد جزئين شاهدنا فيهم كيف تطورت القرود على كوكب الأرض , جاء وقت الحرب التى بسببها سوف يتحول كوكب الأرض إلى كوكب القرود فيأتي الجزء الثالث بإنتاج ضخم كأفلام الحروب كما يظهر في إعلان الفيلم مع مخرج الجزء السابق مات ريفز فأنت في أنتظار فيلم قوي سوف يعرض يوم 14 يوليو في السينمات .
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