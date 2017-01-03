يبدو أن عام 2017 سوف يكون عام سينمائي مزدحم بإمتياز وذلك بسبب جدول شركات الإنتاج الهوليودية المزدحم للغاية طوال العام بأفلام جديدة ممتعة منها الجديد ومنها ما يتم استكماله من سلسل أفلام أبطال خارقين أو عوالم الفانتازيا بالإضافة إلي الأكشن والدراما والكرتون , ولذلك نرصد لكم من هذا الجدول 17 فيلم سوف تقدمها السينما الأمريكية للعالم في هذا العام الجديد مع تواريخ بداية العرض السينمائي .
Transformers: The Last Knight
بعد غياب 3 سنوات يعود المخرج ” مايكل باي ” بالجزء الخامس من فيلم المتحولون ويأتي هذا الجزء من بطولة مارك والبيرج وستانلي توتشي وجوش دوهاميل، وسوف يتم عرضه في الثالث والعشرين من يونيو من عام 2017 و يمكنك مشاهدة الترانسفورمرز هذه الكائنات العملاقة 3D و IMAX .
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Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales
عشاق كابتن جاك سبارو محظوظين هذا العام بجزء خامس من فيلم قراصنة الكاريبي من إخراج جوشيم رنينج وإسبان ساندبرج وبطولة الطاقم القديم جوني ديب وكايا سكوديلاريو و برينتون ثويتس وأورلاندو بلوم وشرير الفيلم هذه المرة هو الممثل المرعب خافيير بارديم والفيلم مقرر عرضه في السادس والعشرين من مايو 2017.
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Wonder Woman
بعد ظهور وندر ومان في فيلم باتمان V.S سوبرمان في عام 2016 تأتي هذا العام في فيلم منفصل لتتعرف على قصتها بالتفصيل كأول فيلم سوبر هيروز تكون فيه البطولة المرأة ولكن ليس البطلة هي الأنثى فهناك مخرجة الفيلم باتي جنكيز وفريق كامل من الخارجات يمكنك مشاهدته في السينمات يوم 2 يونيو.
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John Wick: Chapter 2
عشاق الأكشن ميعادهم يوم 10 فبراير هذا العام مع الجزء الثاني من فيلم جون ويك بعد ثلاثة سنوات من الجزء الأول والفيلم طبعاً من بطولة كيانو ريفز و من إخراج تشاك ستالسكي وتدور أحداثه حول مغامرة جديدة يقوم بها جون في إيطاليا مع كلب بيتبول جديد. جرعة مضمونة من الأكشن لا يجب عليك أن تفوتها لو كنت من محبي أفلام الحركة.
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The Mummy
خبران سعيدان لمحبي فيلم المومياء الأول هو صدور فيلم جديد من السلسلة هذا العام والخبر الثاني هو أبطال الفيلم توم كروز وراسل كرو لتعود السلسلة بأسماء قوية تحت إدارة المخرج اليكس كورتزمان والفيلم كالعادة يقدم خلطة من الرعب و الأكشن و الخيال و يمكنك مشاهدته في السينما من يوم 9 يونيو 2017 .
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Thor: Ragnarok
الممثل كريس هيمسوورث يعود بالجزء الثالث من سلسلة أفلام ثور من إخراج تايكا واتيتي ويحتوى الفيلم على مفاجأتين الأولى هي انضمام الرجل الأخضر هالك لمساعدة ثور في مهمته في الدفاع عن كوكب الأرض و المفاجأة الثانية هي دور شريرة الفيلم والتي تقوم به الممثلة كيت بلانشيت ومن المقرر عرض الفيلم في دور العرض يوم 3 نوفمبر 2017.
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XXX: Return of Xander Cage
بعد غياب طويل يعود النجم فان ديزل إلى فيلم تريبل إكس ومعه النجم صامويل إل جاكسون من إخراج دي جي كاروسو وكالعادة يقوم تريبل إكس بمهمة جديدة لصالح الحكومة الأمريكية بسبب عدم قدرة الحكومة على مواجهة أشرار الفيلم فيتم الاستعانة به للقضاء عليهم بأسلوبه الجامح و المتميز مع كثير من الأكشن و يمكنك مشاهدة الفيلم في السينما من يوم 20 يناير 2017 .
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Beauty and the Beast
القصة الكلاسيكية المعروفة ” الجميلة والوحش ” يمكن أن تشاهدها يوم 17 مارس من هذا العام على شاشة السينما في فيلم من إخراج بيل كوندون يحمل نفس اسم الرواية الكلاسيكية وتقوم بدور الجميلة إيما واتسون و الفيلم من نوعية الأفلام الموسيقية الرومانسية مع بعض الفانتازيا ….وهتشاهد فيه مشاهد كثيرة شبيهة لفيلم التحريك الشهير بنفس الاسم وتعمد صناع العمل هذا التشابه كنوع من انواع الحميمة والتقدير للنسخة الاولي .
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مولانا
عن رواية الكاتب ابراهيم عيسي يصنع المخرج مجدي أحمد على فيلمه الجديد مولانا بعد غياب عن السينما 7 سنوات وكما جاء في الإعلان التشويقي للفيلم أن أحداثه تدور في كواليس الصراع بين السلطة والدين والفيلم من بطولة عمرو سعد و درة و فتحي عبد الوهاب و بيومي فؤاد وأحمد راتب وسوف يتم عرضه في أول يناير 2017 .
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