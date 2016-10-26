زي ما اتكلمنا قبل كدة عن الأبراج اللي بتجذب الرجالة وبتشدهم، هنتكلم انهاردة عن الأبراج اللي بيهربوا منهم ومش بيفضلوا الإرتباط بيهم، فعلى الرغم من إن ممكن الواحد يتشد لبنت جداً وتعجبه ويفكر يقرب منها، إلا إنه بمجرد ما يعرفها كويس ويبدأ يشوف عيوبها ويقرب أكتر منها ممكن جداً رأيه يتغير فيها ويبدأ يبعد عنها، وده لإن في أبراج بتكون طباعها صعبة وشخصيتها قوية للدرجة اللي فيها بيبقى صعب على الراجل إنه يعرف يتعامل معاها.

امرأة برج الأسد

1

من أهم وأبرز صفات امرأة برج الأسد هي السيطرة وحب السلطة، ولإنها شخصية بتحب تتحكم في كل اللي حواليها، وخصوصاً شريك حياتها، فا عادة علاقاتها كلها بيكون عمرها قصير، لإن الراجل بطبعه بيحب يكون هو المتحكم في العلاقة مش العكس.

امرأة برج العقرب

2

على الرغم من إن امرأة برج العقرب تعتبر واحدة من النساء اللي بتجذب الرجالة بغموضها وشخصيتها القوية من النظرة الأولى، إلا إنه مع مرور الوقت بتبدأ باقي صفاتها تظهر، واللي معظمها بيخوف الرجالة من الإرتباط بيها، ده غير إن الغموض ده في حد ذاته صفة من الصفات اللي مينفعش تكون موجود طول الوقت، اللي هو إزاي تبقى عايش مع شخص مش عارف هو بيفكر في ايه ولا بيحس بإيه ولا عايز ايه اصلا من حياته؟!

امرأة برج الحمل

3

تعتبر المرأة الحمل برده واحدة من الأبراج اللي بتجذب الرجالة بابتسامتها المميزة وروحها الحلوة، لكنها للأسف عندها عيوب صعبة زي التسرع والعصبية والخروج عن المنطق احياناً كتير في تصرفاتها وردود افعالها، وده بيخلي اي راجل يفكر أكتر من مرة قبل ما يرتبط بيها.

امرأة برج الجوزاء

4

طبعاً مش محاجة بقى اكلمكوا على عيوب برج الجوزاء القاتلة، واللي اشهرها مثلاً المزاج اللي بيتقلب في ثانية ومن غير أي سبب، ده غير إن مواليد البرج ده طول الوقت زهقانين، مهما عملوا زهقانين، يعني انت لو مرتبط بواحدة جوزائية ممكن جداً تصحى الصبح زهقانة تلاقيها بتقولك انا مش عايزة اكمل معاك، متتفاجئش ومتطلبش منها اي اسباب لإنها هي نفسها ممكن تكون مش عارفة هي بتعمل كدة ليه، وعشان كدة أي راجل بيهرب من الإرتباط بمولودة برج الجوزاء.

 

مش معني كلامي طبعا انك تهربي من اي واحدة من الابراج الاربعة بس لو وصلت انك تقدر ترتبط بواحدة منهم فانت حقيقي راجل خارق وتستحق جايزة

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  • Ahmed Genena

    Dah esmo ay kalam, mafesh 7aga esmaha abrag 😀
    Ma kol El nas betkon sha5seyetha motkaleba sa3at, we mo3zam El banat beyb2alhom de7ka te5taf El wa7ed we beysta3mloha fel wa2t El daye3 😀 we mo3zam El sha5seyat feha 3’emod, ana ro7t sa2alt doctor 3elm El nafs 3an mawdo3 El abrag abl keda dah kan ta2reban hayfselny mn El gam3a 😀 😀
    El 7agat deh depend on tarbeya we mogtam3 3asho feh meshawloden emta 😀