زي ما اتكلمنا قبل كدة عن الأبراج اللي بتجذب الرجالة وبتشدهم، هنتكلم انهاردة عن الأبراج اللي بيهربوا منهم ومش بيفضلوا الإرتباط بيهم، فعلى الرغم من إن ممكن الواحد يتشد لبنت جداً وتعجبه ويفكر يقرب منها، إلا إنه بمجرد ما يعرفها كويس ويبدأ يشوف عيوبها ويقرب أكتر منها ممكن جداً رأيه يتغير فيها ويبدأ يبعد عنها، وده لإن في أبراج بتكون طباعها صعبة وشخصيتها قوية للدرجة اللي فيها بيبقى صعب على الراجل إنه يعرف يتعامل معاها.
امرأة برج الأسد
من أهم وأبرز صفات امرأة برج الأسد هي السيطرة وحب السلطة، ولإنها شخصية بتحب تتحكم في كل اللي حواليها، وخصوصاً شريك حياتها، فا عادة علاقاتها كلها بيكون عمرها قصير، لإن الراجل بطبعه بيحب يكون هو المتحكم في العلاقة مش العكس.
امرأة برج العقرب
على الرغم من إن امرأة برج العقرب تعتبر واحدة من النساء اللي بتجذب الرجالة بغموضها وشخصيتها القوية من النظرة الأولى، إلا إنه مع مرور الوقت بتبدأ باقي صفاتها تظهر، واللي معظمها بيخوف الرجالة من الإرتباط بيها، ده غير إن الغموض ده في حد ذاته صفة من الصفات اللي مينفعش تكون موجود طول الوقت، اللي هو إزاي تبقى عايش مع شخص مش عارف هو بيفكر في ايه ولا بيحس بإيه ولا عايز ايه اصلا من حياته؟!
امرأة برج الحمل
تعتبر المرأة الحمل برده واحدة من الأبراج اللي بتجذب الرجالة بابتسامتها المميزة وروحها الحلوة، لكنها للأسف عندها عيوب صعبة زي التسرع والعصبية والخروج عن المنطق احياناً كتير في تصرفاتها وردود افعالها، وده بيخلي اي راجل يفكر أكتر من مرة قبل ما يرتبط بيها.
امرأة برج الجوزاء
طبعاً مش محاجة بقى اكلمكوا على عيوب برج الجوزاء القاتلة، واللي اشهرها مثلاً المزاج اللي بيتقلب في ثانية ومن غير أي سبب، ده غير إن مواليد البرج ده طول الوقت زهقانين، مهما عملوا زهقانين، يعني انت لو مرتبط بواحدة جوزائية ممكن جداً تصحى الصبح زهقانة تلاقيها بتقولك انا مش عايزة اكمل معاك، متتفاجئش ومتطلبش منها اي اسباب لإنها هي نفسها ممكن تكون مش عارفة هي بتعمل كدة ليه، وعشان كدة أي راجل بيهرب من الإرتباط بمولودة برج الجوزاء.