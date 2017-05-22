منى المتيم

أوقات كتير بنستغرب إزاي علاقة انهيت بكل سهولة كدة على الرغم من قصة الحب الجامدة وروميو اللي كان بيجي تحت البلكونه عند جوليت بس عشان يشوفها .

وفي أغلب الاوقات بيجي التفسير المصري الخارق واللي ناس كتير بتصدقه، ” أكيد اتحسدوووووا ” ايووون … عيون الناس وحشه !!

لو فرضنا ان ده ممكن يكون من ضمن الأسباب ، بردوا في أسباب تانية ممكن تخلي الراجل ينهي العلاقة بسهولة رغم أنه بيحب البنت اللي معاه ، حاجات كدة زي ما بيقولوا كده بتخلي الراجل يقفل من البنت اللي معاه .

النهارده هنفكولكم أيه هيا الحاجات دي :

البنت اللي ديماً بتطلب الاهتمام المالبغ فيه :

يعني أنت ليه مابتكلمنيش كل شوية ؟! .. هو أنا موش وحشتك ؟ أنت مابقتش تحبي زي الأول !؟ .. هو أنت مش بقيت بتشوفني حلوة ؟

أسئلة عجيبة وتصرفات أغرب بتخلي الراجل يقع في دوامة ” الابتزاز العاطفي ” في الأول هيحاول يرضيكي ، بس أنسي أن الاسلوب ده يستمر ، بمرور الوقت هيحس انه زهق ومابقاش عاوز يكمل ، باختصار عاوز يخلص من كلام مطلوبه منه انه يقوله طول الوقت – حتى لو هو موش عاوز.

البنت اللي ديما مستنية الراجل ينقذها في كل الاحوال :

البنت اللي بتقف ساعتين قدام المرايا عشان تحتار حاجة تخرج بيها ، وفي الآخر تقولك موش مقتنعه ، ديماً مستنية الراجل هو اللي يأخدلها قراراتها ، حتى لو كان القرار ده هو لون الروج اللي هاتحطه وهي خارجه

ديماً النوعيات دي من البنات بتكون كابوس في حياة الراجل ، لان ببساطه هو نفسه محتاج حد يظبطله حياته ، حد يتسند عليه لما يكون تعبان، مش حد معتمد عليه كلياً حتى في أبسط الأمور.





البنت اللي عاملة فيها أبلة نظيره :

على الرغم من أن الراجل بيحب البنت اللي يتدلعه، إلا أن بنات كتير بتزودها حبتين ، وفي لحظة واحده بتتقمص دور أبلة نظيره اللي حاطة النظارة على مناخيرها وتبدأ تديله في نصايح .. نصايح …. نصايح … على رأي أحمد حلمي في فيلم بلبل حيران .. ” ده أنتي ناقص تغيريلي ” ☺☺

دي من الحاجات اللي بيضايق الراجل جداً ، بتحسسه أن البنت بتتعالى عليه ، ممكن جداً تخلي الراجل ينفر من البنت اللي قدامه ، مهما كانت عجباه .





البنت اللي ديما بتستشير صحابها في أمورها العاطفية :

ديماً البنات اللي من النوع ده بتكون مصدر ازعاج للرجل، لما بيشوف صحابها بيحس أنه عامل مصيبه …و يا سلام لو كانوا متخانقين كمان … نظرات شريرة بتحاوطه كأنها بتقوله ” ليلتك سودااااا ” ودي من الحاجات اللي بتقلقه وبتخليه يبعد جداً .. زي ما تقول كده .. اجررري يا مجددددي

وغير كده الراجل ديماً بينجذب للبنت اللى بتقدس العلاقة ، بيشوف فيها أنها هتكون أمينه على بيته واسراره ،