منى المتيم

أوقات كتير بيجي في دماغنا أسئلة غريبة وخصوص وقت الصيام … وساعتها بنحاول نطرد الأفكار دي من دماغنا … و لو فكرنا ندور على إجابات للأسئلة دي ، تلاقي هاجس جواك بيرد عليك و بيقولك ” استغفر الله العظيم ” مفيش حاجات دي هلاوس من الصيام .. عادي عادي مفيش حاجة .. انت زي الفل

الحقيقة بقي أن فعلاً الحاجات دي بتطاردنا كلنا ، وكلنا بردو بنكون نفسنا نلاقي إجابات بيها، النهارده هنقولك ايه هي الحاجات دي وكمان هنجوبك عليها من غير ما تتكسف .

هو انا لو أكلت أو شربت وقت الآذان يبقى كده ضيعت صيامي ؟

بصرف النظر عن أن في المواقف دي كل اللي حواليك هيقولوا عليك ” مفجوووع ” ولكن في الحقيقة أن علماء الدين بيقولوا أنه ماينفعش تآكل أو تشرب لحظة آذان الفجر ، لكن لو في آذان المغرب ، فممكن الموضوع يمشي ولكن مش مستحب .

هو انا لو شتمت يبقى ضيعت صيامي ؟

بما أننا جيل الشتيمة في بأة زي اللبانه – للأسف يعني – ساعات كتير بنقول كلام غريب في لحظة عصبية، وبعد ما نهدى والموقف يخلص نلوم نفسنا ، وتلاقي السؤال إياه بينور زي اللمبة في نفوخنا ، هو انا كدة صيامي هايضيع ؟ المفاجأة بقي اللي بيأكدوها علماء الدين أن الأمور دي كلها ما بتضيعش الصيام لكن هي مكروهه طبعاً .

هو انا لو حملت حلم 18+ ده هيضيع الصيام ؟

بما أن مفيش رقابة في الأحلام ؛) ساعات كتير الواحد مننا ممكن يحلم أحلام 18+ أول ما يصحى يخاف لتكون الاحلام دي ممكن تضيع صيامه ، بس الحقيقة أن علماء الدين اجمعوا على أن الأحلام دي ملهاش علاقة بالصيام ، لأن ببساطة الانسان مايقدرش يتحكم في أحلامه ، عشان كدة لو حلمت بالاحلام أياها .. ماتخفش على صيامك … أنت في الأمان ☺ ☺

هو أنا ممكن افطر في رمضان أمته ؟

صحيح ربنا أدى رخصة الفطار في رمضان في حالات معينة ، بس لسا في ناس لو سألتهم السؤال ده ، يحسسوك أنك بقيت من مشركين قرايش .. لازم يقيموا عليك الحد ، مع أنه ممكن يكون سؤال عادي ، مش شرط عشان سألت السؤال ده يبقى مش عاوز تصوم أو عاوز تفطر .. بالعكس أبسلوتلي ، انت ممكن تكون بتسأل فضول مش أكتر ، ويمكن المعلومة دي تفيدك بعدين .. ☺ ☺ .