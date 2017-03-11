بقلم: بسمة جمال

العلاقات المريضة مُعترف بيها دولياً إنها اللي بيحصل فيها تلاعب عقلي أو تلاعب بالمشاعر، في منها بردوا نوعية العنف الجسدي ودي أكيد هيصاحبها تلاعب عقلي، وبما إننا في مصر والمجتماعات العربية معندناش أدني توعية عن الموضوع دا إعلامياً، بل بالعكس إحنا كتير بنبيح تصرفات مريضة بتخلي بناتنا (أو أولادنا) ضحايا لعلاقات زي دي، واللي نتيجتها تدمير نفسي وساعات الموت.

المقال دا بيتكلم عن حاجات لو شفتيها- أو واحدة منها – لازم تسيبي العلاقة دي وتجري بأسرع ما يمكن لأن حياتك وقتها هتبقي علي المحك. و ما تقوليش هيتغير، عشان التغيير بيبقي للأسوأ بس، خديها من حد مجرب.

1-) بيتلاعب بالمنطق عشان ياخد اللي هو عايزه

لو لقيتي إن ليه القدرة علي التلاعب بالمنطق عشان ياخد منك حاجة مُحرمة\ انتى معندكيش رغبة تعمليها أو تعتبر استغلال ليكي (حاجة جنسية أو فلوس، إلخ) ، فدي علامة كبيرة إنه شخص مريض، وهيستنزفك لآخر قطرة من روحك.

2-) بينتقدك ادام الناس

لو بينتقدك أدام الناس عشان يبين إنه أكبر منك وأحسن منك أو قادر علي التحكم فيكي وفي ردود فعلك العاطفية، دي علامة مهمة إنه معندوش أى احترام ليكي وشايفك مجرد “شئ” بيستخدمه.

3-) بيهددك بالانتحار لو انفصلتي عنه

دي من أكبر العلامات اللي مُعترف بيها إنها دليل علي علاقة بيتم فيها “ابتزازك عاطفياً”، بعض البنات بتشوف دا كنوع من الرومانسية وإنه مش هيعرف يعيش من غيرك، لكن في الواقع الشخص دا بيحاول يحط علي ضميرك مقدار ذنب كبير عشان ما تفكريش تسيبيه. وفي الواقع، هو مش هينتحر ولا حاجة لو سبتيه، وانتى مش مُجبر عليكي تبقي مسئولة عن حياة حد تاني غير حياتك ومصلحتك.

4-) بيحاول يعزلك عن اللي حواليكي(غالباً بتبرير الغيرة)

لو بيحاول يعزلك عن اللي حواليكي سواء أصدقائك أو أهلك بتبرير إنه بيغير عليكي وإنه هو لوحده “كفاية”، دي مش رومانسية دا تكتيك إن مفيش حد يبقي جمبك وقت ما “يسئ” إليكي سواء بالضرب أو الإهانة أو التلاعب العقلي. وغالباً بيبقي نابع من “قلة ثقته بنفسه” ومعرفته كويس أوي إن الناس التانية لو عرفت هو بيعمل ايه هيحاولوا يخرجوكى من العلاقة دي لإنها مش في مصلحتك.