أكيد كل واحدة فينا بتدور على راجل وفي ميخونهاش ويكون فعلاً صادق في مشاعره، لكن إزاي تقدري تعرفي ده عشان تتطمني إن حبيبك مش هيخونك فى المستقبل، الحل هتلاقيه عند الأبراج، وده لأن برج كل راجل ممكن يحددلنا الملامح الأساسية لشخصيته، واللي من خلالها تقدري تعرفي هل الخيانة واحدة من صفاته ولا هو شخص مخلص بطبعه، وعشان كدة احنا هنسهلها عليكي وهنقولك ايه هما الأبراج اللي اصحابها بيتصفوا بالوفاء.
برج الحوت
يُعتبر برج الحوت واحد من أكتر الأبراج اللي بتتميز بالوفاء وده بسبب تقديسه للحياة الأسرية والاستقرار النفسي، وعشان كدة بيفضل طول حياته يدور على الحب لحد ما يلاقيه، وبعدها بيكمل حياته كلها مع شريكته اللي اختارها بقلبه قبل عقله، وبيبقى من الصعب جداً إنه يخونها أو يكسر ثقتها فيه.
برج الدلو
راجل برج الدلو شخص مخلص بطبعه، مبيتخلاش ابداً عن واحدة حبته ووثقت فيه، دايماً بيحس إنه مسئول عنها مسئولية كاملة، وده بيخليه يكره مجرد التفكير في فكرة الخيانة، بالإضافة إلى تقديسه للحياة الأسرية اللي بيخيله يلتزم التزام شديد تجاه حبيبته ويحاف على مشاعرها.
برج الميزان
مواليد برج الميزان، سواء كانوا بنات أو رجالة، ابعد ما يكونوا عن الخيانة، وده بيخلي برج الميزان واحد من أحسن الأبراج في الحب والعلاقات، بمعنى أوضح تقدري تثقي فيهم وانتي مغمضة لإنهم عمرهم ما هيكسروا ثقتك.
برج القوس
مواليد برج القوس شخصيات حساسة وعاطفية بشكل كبير، لما بيحبوا بيحبوا بجد من كل قلبهم وبيخلصوا للي بيحبوه وبيراعوا مشاعره لابعد الحدود، وعشان كدة بيعتبر برج القوس واحد أكتر الأبراج المخلصة والوفية.
برج الثور
بسبب طبيعتهم التقليدية والروتينية، مواليد برج الثور دايماً بيدورا على الاستقرار، واللي بيتمثل عندهم في البيت والعائلة، فبمجرد ما بيحب راجل الثور واحدة وبيحس معاها بالراحة والأمان، مبيشوفش غيرها وبيبدأ يبني حياته ومستقبله معاها وعمره ما بيفكر يخونها.
وأخيراً بقى احب اقولكوا إن لكل قاعدة شواذ ومش معنى إن السمة الأساسية للأبراج دي هي الوفاء، إنك تثقي فيهم ثقة عمياء، لإن احياناً كتير الثقة الشديدة دي بتكون هي السبب في تفكير الراجل في الخيانة، لإنه بيحس إنك ضمنتي حبه وبقائه فابطلتي تغيري عليه وتحبيه بالشكل اللي هو مستنيه، فابيلاقي نفسه من غير ما يحس بيحاول يستفز غيرتك، سواء عن عمد أو رغبة منه إنه يحس بكيانه وبفكرة إنه مرغوب عموماً.
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