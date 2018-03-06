حاجات كتير معظمنا بيخاف منها لكن بنتكسف نقولها لأنها خيالات في عقلنا جات ازاي و منين مانعرفش أهي جات في دمغنا و هتفضل مستمرة, و دي كانت أكتر حاجات منتشرة في مصر الناس بتخاف منها



!العفريت هياكل رجلي

أشهر حاجة الناس بتخاف منها لو رجلك طالعة من البطانية لحسن العفريت اللي تحت السرير يشدك منها أو ياكلها. نسبة كبيرة عندهم الخوف دا حتي لحد ما كبروا جات منين الفكرة العجيبة دي و إنتشرت ازاي ماتعرفش ,يا سيدي ماتخافش مش هيمسكها دا كفاية ريحتها.

عفاريت الصالة

كل صالة فيها عفريت لما يجي الليل يطلع , المشكلة أنك فعلا بتخاف تطلع الصالة باليل في الضلمة حتي لو هتموت و لو انت بقي شجاع و قلبك ميت و طلعت فا انت بتاخدها جري ولا محمد صلاح في الهجمة المرتدة قال يعني العفريت مش هيحصلك.

..أوهام الإستحمام

دي بردوا أوهام عند ناس كتير خصوصا البنات , لما تغمض عينك و تحاول تغسل الشامبو بسرعة أو لو انت شخص حويط و خطير تفتح عينك تطمن أن مفيش حد و تغمض تاني أيوه عارفك دا أنت و مفيش حاجة تخفي عليا.

المروحة البتزيق

بتخاف دايما من المروحة السقف لحسن تقع عليك انت و اللي معاك و تقطعكم كلكم , هو مش معني أنها بترقص و مش ثابتة و مربوطة في السقف بسلكة إنها هتقع يعني.

قاعد لوحدك؟ كده هتخاف

يا سلام لو قاعد لوحدك في البيت و سمعت أي أصوات أو كركبة دماغك في ثواني بتخلقلك سيناريوهات كتير عفريت أو حرامي أو أي حاجة المهم تفضل قاعد مرعوب و خلاص , بس هو معلش مين العفريت اللي هيطلعلك و مين الحرامي اللي هيجيلك يعني دا أنت سالف 9 جنيه رصيد لسا مارجعتهمش يا راجل أسكت.

عقلك ممكن يبقي سلاحك و ممكن يكون نقطة ضعفك انت اللي بتحدد دا , ساعات كتير بيخلقلك خوف من حاجات تافهه أو من العدم و يعمل أفلام و يسيطرعليك يخليك مش قادر تفكر لكن لو سيطرت انت عليه هتقدر تفكر بهدوء و تستخدمه في حل مشاكلك في أي موقف لإن الخوف مش حل و مش هيفيدك بحاجة , ربنا ميزك عن أي مخلوق تاني بالعقل إستخدمه كويس.

عقلك أو خيالك هو اللي بيصنع خوفك و لازم تحطله حدود لو سيطرت عليه يعليك و لو سيطر عليك يهد فيك.