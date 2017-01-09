بقلم: مصطفي جاد
الشاب المصري ما هو إلا بذرة لمواطن صالح هيتطحن مع الوقت في دوامة الحياة والأسعار والجواز والعيال، وعشان كدة مفهوم الترفيه عند الشباب بالذات محصور في حاجات معينة بحكم طبيعة الحياة الى عايشنها، ونادرا لما هتلاقي أي شلة صحاب مبتعملش حاجة من دول.
1) قعدة القهوة
قعدة القهوة عند الشباب حاجة مقدسة، ممكن ميكونش في أي هدف أو وجه إستفاده من وراها، بس مجرد اللمة مع الصحاب والجلوس في وسط الطريق والتظاهر بالإستمتاع بالمشاريب الى غالبا بتبقى اسوء ما يكون دا في حذ ذاته متعة مبيفهمهاش الجنس الأخر، دا غير طبعا المواضيع النقاشية الحادة الى القعدة متكملش من غيرها وبقدرة قادر بيتحول معظم صحابك لعلماء وسياسيين مخضرمين، وكل مالمناقشة بتسخن، كل ما التفسيرات ووجهات النظر الى ملهاش أي 30 لازمة ما بتزيد.
2) سهرة البلاي ستيشن
البلاي ستيشن وألعاب الفيديو وسيلة ترفيه استفاد منها مواليد أواخر التمانينات وبداية التسعينات، واستمرت مع الجيل دا لحد دلوقتي وبتعتبر عنصر ترفيه أساسي للولاد حاليا بجانب السينما، قعدة البلاي ستيشن في شلة الشباب بتنبقى عبارة عن منافسة محتدمة، وبطولات غاية في الإثارة وتحديات مشتعلة يتخللها دايما الألفاظ الخارجة لزيادة الحماس، وفي الغالب بيفوز نفس الشخص الى محدش بيعرف يغلبه في كل مرة.
3) طلعة الخميس
طلعة الخميس هي مفهوم بيطلقه الشباب على خروجة يوم الخميس، أيا كان الى هيحصل، سواء سهرة على القهوة أو الفرجة على فيلم جديد في السينما أو سفرية سريعة للساحل أو إسكندرية لقضاء السهرة هناك قبل العودة سريعا مع الساعات الأولى من صباح اليوم الجديد، سهرة الخميس دايما جزء أساسي من جدول أي شاب بمختلف ميوله، وبيتم التحضير لها من أول مالأسبوع بيبدأ وفي الغالب في واحد أو اتنين من الشلة مبيجوش لظروف مفاجآة إلى دايما بتكون الكسل.
4) ليلة الوقفة
ليلة الوقفة مؤخرا أصبحت بمثابة عرس إحتفالي بيفوق في تفاصيله الحدث نفسه الى المفروض اليوم دا بيسبقه، يعني مع إنتهاء رمضان مثلا أو قبل العيد الكبير بيوم أو حتى ليلة رأس السنة، بيتجمع الشباب في مجموعات مختلفة الإنتماءات بس الهدف واحد وهو البحث عن المتعة، سواء كانت متمثلة في لعب كورة لساعة متأخرة أو سهرة شرب وانحراف حتى الصباح الباكر….والتانية دي ابتدت تبقي حدث رسمي .
5) يوم المباراة
الشعب المصري مش رياضي بطبعه، وممارسة الرياضة بالنسبة له تعني لعب ماتش كورة مع الصحاب كل فترة طويلة، أو مؤخرا الذهاب إلى الجيم، بس رغم كدة أكتر من 90% من الشباب مهتمين بكرة القدم، وبالنسبة لهم يوم المباراة لفريقهم المفضل بيبقى حدث خاص بيفضوا نفسهم له من بدري وبيبقى له استعدادات وطقوس مختلفة، خصوصا لو ماتش ديربي أو كلاسيكو أو ماتش كبير في دوري أبطال أوروبا…وقبل الماتش وبعد الماتش يمكن بيوم واتنين بتبقي موضوع اي قعدة او نقاش عالفيسبوك او عالواتس اب هو السف والتريقة عالصاحب اللي فرقته اتغلبت .