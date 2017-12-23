بقلم محمد محمود

مسلسل “سابع جار” بعد ما كان المسلسل رقم واحد في 2017، وكل الناس فرحانة

برجوع نوعية المسلسلات اللى بتناقش مشاكل العائلة المصرية مرة تانية، أكتشفوا أنه بيدس السم في العسل.. بمعنى أنه في بدايته بيجيب رجلك عشان تتفرج عليه وتتعلق بشخصياته كلهم، و بعدين يقوم مفتح عينك على حاجات مبتحصلش خالص عندنا في مجتمعنا، ودة تقريباً اللى حصل الناس أتفاجئوا أن في مجتمعنا بنات متعقدين من الرجالة ونفسهم يخلفوا من غير جواز، وأن في بنات مستقلة بحياتها وعايشة لوحدها، وبردو أن في بنات بيقعدوا مع أصحابهم الولاد لوحدهم.. طيب ما تيجي نشوف الناس أضيقت من اية ونعرف مبررات كل شخصية منهم، يمكن تشوف أنهم بني أدمين عايشين حوالينا في منهم صحابنا وقريبنا وممكن نكون أحنا.

هالة :

الكل أنتقد هالـة عشان عاوزة تخلف من غير جواز، وأنها بتحلم تكون أم بس من غير راجل في حياتها.. بس سبب دة أنها أتربت في جو أسري غير مستقر، و والدها تقريباً مش عايش معاهم وبيحطهم في مشاكل كبيرة وكتيرة، وأختها أتجوزت راجل سلبي وبرشوط بيعتمد عليها في كل حاجة ومش عاوز يتعب نفسه.

( التجارب السيئة: من كتر التجارب السيئة اللى البنت ممكن تمر بيها فبتقرر أنها مش عاوزة تعيش تجربة أسوء من اللى عدوا عليها، وبتنسحب ومبتغامرش في الباقي من عمرها، فبتضطر أنها تختار الحل اللى مش هيخليها تندم في لحظة وتكرر تجارب شافت نتايجها قدامها وكانت أغلبهم فاشلين)

مي :

الكل أنتقد مـي عشان على علاقة براجل متجوز، وأنها عايشة لوحدها في بيت بيدخل وبيخرج عليها ولاد عادي.. سبب دة أنها قررت تعتمد على نفسها وتفتح البيت بتاعها مكتب الصبح عشان تقدر تشتغل وتعمل لنفسها أسم، وسبب علاقتها “الغلط” مع الراجل المتجوز أن الشخص دة هو الوحيد اللى هي حبته من وهي صغيرة، ومعرفتش تشوف حد غيره مناسب.

( كلام الناس: من كتر كلام الناس اللى البنت بتسمعه، أو حتى اللى بتشوفه في نظاراتهم وهي بتتكلم معاهم.. مبقتش ممكن تحط الناس في عين الاعتبار وهي بتاخد أي قرار في حياتها، لانها لو أهتمت بكلام الناس هتموت ناقصة عمر، عشان صعوبه أرضاء الناس كلها، وأنهم مش هيهمهم هي عاوزة تبقى ناجحة ولالا ومش هيتلمسولها أعذار)

( اما بالنسبة للحب.. الحاجة اللى عاملة زي فيروس الشورت كات اللى لما بيمسك قلبك مش بتقدر تتحكم فيه، فالحب بيخليك تعمل حاجات كتيرة ممكن تكون مش صح بس أنت بتعملها عشان بتحب الشخص دة مش حباً في الغلط، و ده مش معناه أنك مش شخص كويس)

هبة:

الكل أنتقد هبة عشان طريقتها في التعامل مع مامتها، وأنها راحت لواحد صاحبها شقته وقعدوا لوحدهم ” من باب أنهم أتقفل عليهم باب فأكيد الشيطان هيقعد معاهم”، سبب أسلوبها مع مامتها أن دي طريقتها في التعبير عن رائيها اللى مش مسبب لمامتها أزمة أو مشكلة، و تقبلها لفكرة النقاش بينهم بالطريقة “اللى بيتقال عليها قليلة الادب” لانها عارفة بنتها تقصد ايه، اما أنها تروح لواحد صاحبها شقته فعشان هي عارفة مين الشخص دة هي رايحله ليه ورايحه بصفة اية.

(حرية الرأي : طرق التعامل مع أهالينا بتختلف على حسب مساحات حرية الرأي اللى بناخدها من واحنا صغيرين، فتجربتي الشخصية في سني اللى معداش الـ25 سنة، أقدر أقول أن نسبة كبيرة من الشباب في سني شايفين علاقة هبة بمامتها بتمثل علاقتهم بأمتهم بالظبط)

(الحاجة الغلط : اما بالنسبة أن بنت تقعد مع ولد في مكان مقفول عليهم لوحدهم.. فاللى عاوز يعمل حاجة غلط مش مستني الشقة عشان يعمل الحاجة دي، لأن الغلط ملوش مكان معين ولا زمان معين، الغلط مش أنك تخلي ولد وبنت لوحدهم، الغلط أنك تقول أنه غلط من غير سبب مقنع)