حبيبتي وصاحبتي وأختي، بعد ما قلتلك ف المقالة اللي فاتت: “ليه لازم تاخدي بريك من Ur Man النهاردة جيت بكل أسف أقولك انك ممكن جدا بعد البريك ده، تفركشي، بنسبة مش قليلة، بتاع 99% زي الديتول..!
عاوزة أقولك خلاصة خبرتي في الموضوع ده، باعتبار ان كلنا مجاريح، علي رأي جورج وسوف، وإليكي أهم خمس أنشطة هتلاقي نفسك عملتيهم بعد ما “المخفي” أو علي أفضل الظروف “ماي اكس” يخرج من حياتك، وإليكي عناوين الأخبار..!
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متقعديش لوحدك
نصيحة غالية، متقعديش لوحدك ف الأوضة، وعمالة تسمعي تامر عاشور، وحماقي، وطارق الشيخ أحيانا، القعدة بتجيب اكتئاب، وبتخليكي تفكري كتير، وتعملي حاجات متسرعة زي مثلا: مسجات آخر الليل، ودي بعيد عنك أعراضها وحشة أوي، انك تمسكي الموبايل وايديكي بتترعش، وعينيكي مغيمة، وتكتبي أكتر كلام ممكن تندمي عليه بعد كدة ف حياتك، وهيقل من كرامتك جامد، ، المرض ده بيكون علاجه ف انك بتضربي نفسك بأقرب شوز “حرفيا”.
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خليكي علي اتصال باصحابك
فاكرة صاحبتك اللي قومتك عليه لحد ما فركشتوا ؟ طب فاكرة أنتيمك اللي حكيتيله كل حاجة، وقالك “ده بيتلكك؟”، الناس دي لازم تفضلي جنبهم طول فترة ما بعد الفركشة، لأنهم ببساطة صوت المنطق والضمير الغايب عن عقلك المغيب بسبب سكرة الحب، الناس دي دورها بيكون زي المنبه ف حياتك، بتفضل تفكرك انتي سبتيه ليه؟ وتفضل تقويكي لو ضعفتي، وثقة في الله عندهم استعداد يقوموا من النوم الفجر علي تليفون ساعة، مبيعملوش حاجة فيه غير انهم بيسمعوكي بتعيطي عشان هو وحشك…
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قومي ارقصي…أو العبي رياضة
زي أي أنثي خلقها ربنا، احنا عندنا Mood Swings بتجيبنا وتودينا، ف وسط أغاني طارق الشيخ المأساوية اللي بتسمعيها هتلاقي أغنية مستخبية كدة ل”حكيم” هتخليكي تقومي تخرجي عن حالة الحزن والكآبة اللي انتي فيها وتقومي ترقصي شوية، بس أحب أقولك ان فيه احتمالية لسقوط أمطار دمعية من عينيكي وانتي بتعيطي، عشان افتكرتي البيه ، عادي، كملي رقص…
أما لو ملكيش في الرقص، ممكن تتوجهي لأقرب جيم، وهناك ممكن تبدأي دروس كيك بوكسينج، وتلزقي صورة الإكس علي كيس الرمل، هتنبسطي أوي وانتي بتديله بالرجل والبوكس
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كلي…دبيها أكل
أكتر حاجة ممكن تسد اكتئابك وانتي مفركشة هي الأكل، قريت ع الفيسبوك من فترة مش بعيدة، ان المفركشة زيها زي الست اللي لسة مخلفة، تفركش من هنا، تسد مكان الاكس بفرخة مشوية، أو ربع تيس مندي، ولتر بيبسي…
أحب ازود من عندي خلطتي السرية، اللي دايما بتجيب نتيجة وهي: الأيس كريم..! انتي فاكرة علب الايس كريم الكبيرة دي اللي ف السوبر ماركتس لمين؟ للمفركشين..! العلبة من دول ف حجرك، المعلقة ف بقك، وزي ما تحبي، تصرخي من ألم الحب، شوية، وهتلاقي نفسك بتصرخي من وجع بطنك، وهو ده فن الإلهاء، وهي دي الصياعة وهي دي الاونطة، يا محما يا علي..
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عيطي…خدي فرصتك