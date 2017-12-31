بقلم صفاء أحمد

الستات والرجالة كائنات مختلفة عن بعضها فى كل حاجة تقريبًا سواء فى طريقة التفكير أو التعامل، وطبعاً دا بيكون سبب فى وجود فجوة طول الوقت بين الراجل والست لكن مع شوية دراسات وبعض الكتب اللى قدرت تنكش في نفسية الراجل والست وأزاى يتعاملوا مع بعض ولأن فى ستات كتير بتفسر تصرفات الراجل فى مواقف وفقاً لتفكيرها الأنثوي خلينا نتكلم عن شوية حاجات متعلقة بطريقة تفكير الراجل ودماغه .

مابيعرفوش لوحدهم

قبل ما اى حد يفهمنا غلط! النقطة دى مهمة جداً وبيحصل بسببها مشاكل كثيرة بين الراجل والست وهى أن الست بتفترض دايماً أن الراجل مفروض يكون لوحده عارف هى عيزة ايه ومحتاجة ايه بتشوف انه طبيعى طول ماهى حاسه بمشكلة معينة هو لازم يعرف من نفسه ودا وفقاً لمنظور الست صح لكن اللى متعرفهوش أن الراجل بيكون عقلانى أكثر بيتعامل مع الحقائق، طول مانت مش واضحة فى طلباتك واحتياجاتك هيكون فاكر الدنيا تمام، لأن من وجهة نظره انه مش ساحر عشان يفضل يخمن انت عايزة ايه او يتوه جواه نفسيتك المتلخبطة، من الأخر لو نفسك يهتم بك او يعاملك بطريقة معينة او عندك مشكلة ما صراحتك وطلبك مش هتقلل منك ومش عيب بالعكس دى هتقصر مسافات كثيرة بينكم.

كفاية محاولات الراجل كائن أحادى التركيز

يعنى ايه الكلام دا؟ ببساطة تركيبة دماغ الراجل اللى ربنا خلقه عليها هو انه مش بيعرف يوزع تركيزه غير على حاجة واحدة بس يعنى مثلاً لو بيتفرج على ماتش كورة هتلاقي صعب يتكلم فى التليفون بتركيز وكذلك لو بيشتغل, عكس الست اللى ممكن تتكلم فى التليفون مع صحبتها وتتطبخ وتتفرج على التليفزيون وتخلى بالها من الولاد واحتمال تسوق العربية فى وقت واحد! هو ربنا خلقها كدا بحكم طبيعة الأدوار اللى بتقوم بها, من الأخر مدخليش نفسك فى مقارنة بينك وبين شغله او ماتش الكورة او البلاي ستيشن حتى، لانه فعلاً دى قدراته ودا طبعاً لمصلحتك.





خليه قاعد فى الكهف براحته

الراجل لما بيواجه مشكلة معينة فى حياته او عنده ضغط بشكل تلقائي بينسحب وينعزل مع نفسه ودا من وجهة نظره طريقة مثالية لحل مشكلته هو بيكون عايز يوفر لنفسه الهدواء والتركيز بعيد عن كل حاجة متعود يعملها بيعمل معسكر جواه عقله ويتقوقع جواه كهف لحد مايخرج بحل للمشكلة دى , فى الوقت دا أول حاجة بتيجى فى دماغ الست هو انه (مبقاش يحبنى زى الأول) لكن احب اطمنك أن الموضوع ملوش اى علاقة بكِ غير انه عايز يهرب جواه الكهف بتاعه لحد متفرج , فانتِ استغل الوقت دا فى حاجة مفيدة اخرجي مع اصحابك او اعملى اى حاجة بتحبيها عموماً ومتسأليش ( مالك) ؟! هو هيحكليك على كل اللى مضيقه لوحده أول مايخرج لكِ من الكهف بسلام.

خلي نصائحك لنفسك

الراجل بطبيعته بيحب يكون موثوق فيه, بيحب يحس أن الست اللى معاه شايفة قادر يتصرف فى كل المواقف ومفيش حاجة تقدر تقف قدامه, تقديم النصيحة من غير طلبه هو, بتوصل رسالة للراجل ( أنا مش واثقة فيك بكفايا) بالرغم حسن نية الستات فى موضوع النصيحة دا الا أن تفسير دماغ الراجل للنصيحة أنه غير جدير بالثقة ممكن فعلاً يعمل مشكلة. اكيد انت مش محتاجة تسمعى كلمة خلى نصائحك لنفسك !

الجواز

هى النقطة دى لوحدها عيزة كتاب لكن خلينا نقول أن دماغ الرجالة فى موضوع الجواز دا بالذات لها محوار كثيرة أولها أنه محتاج يحس بالأمان فى المرحلة دى سواء مادياً انه قادر يتحمل المسئولية أو نفسياً بأنه قادر يسعد الست اللى معاه وكمان يحس منها بالتقدير, كلمة شكراً لها تأثير السحر على الراجل عشان يعمل كثير , والأهم من كل اللى فات أنه الراجل عمره ماهيخد قرار الجواز غير لما يكون هو مقتنع جواه قرار نفسه أن هو دا الوقت المناسب , مطمن أن اختياره صح , الجواز عند الرجل قرار مش سهل سيبى يخد القرار دا بالذات بكامل حريته عشان متزعليش بعد كدا.