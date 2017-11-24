لإن البنت لما بتسيب حبيبها وبتنفصل عنه دايماً بتكون في أضعف حالاتها وبتبقى مش مستحملة تسمع كلمة توجعها حتى من أقرب الناس ليها، هنقولك انهاردة على شوية حاجات لازم تبعدي تماماً عن إنك تقوليهم لصاحبتك “المفركشة”..

1- انا شوفت صاحبك مع واحدة

اول حاجة لازم تبعدي عنها ومتفكريش تقوليها لصاحبتك اللي لسة سايبة حبيبها هي إنك شوفتيه مع واحدة تانية، لأنها أصلا مش مستحملة ومش ناقصة تعب تاني، مش هيبقى فركشة ووجع قلب، وخصوصاً لأن غيرتها في الوقت ده مش هتبقى مجرد غيرة، وده لإن فكرة أن في حد تاني أخد مكانها في حد ذاتها ممكن تكون أقوى وأكبر كمان من فكرة انهم سابوا بعض.



2-الرجالة على قفا مين يشيل

تاني حاجة لازم تبعدي عنها ومتقربيلهاش هي انك تقوليلها إن الرجالة على قفا مين يشيل أو إن بكرة ربنا يرزقها بحد أحسن منه، لإنها أكيد لو عايزة حد أحسن منه مكانتش ارتبطت بيه هو، ومهما قولتي وعيدتي هي مش هتفهم ولا هتعرف تشوف حد غيره خصوصاً الفترة دي، فا بلاش كلام مالوش لازمة.



3-بصراحة أنا ماكنتش بحبه خالص

اعتقد مش وقت صراحة خالص يعني، هيفرق معاها إيه انتي كنتي بتحبيه ولا لأ؟، المهم إن هي كانت بتحبه ومتأثرة بغيابه ومضايقة عشان سابوا بعض، فا يا تقولي كلمة حلوة تهديها وتهون عليها يا بلاش منه خالص، لكن صدقيني حبك أو كرهك ليه مش هيفرق معاها خالص ومالوش لازمة تعرفيها ده دلوقتي.



4- انا عارفة انتي حاسة بإيه

وطبعاً لإن محدش بيحس بالوجع غير صاحبه، وفكرة إنك تبقي عارفة هي حاسة بإيه مش هيقلل ابداً من اللي هي حساه ولا هيهونه عليها، فا حاولي تركزي على إنك تدعميها نفسياً ومعنوياً بدل ما تحسسيها حتى من غير قصدك انها صعبانة عليكي وإنك مش قادرة تعمليلها حاجة تساعديها بيها أو تخرجيها من اللي هي فيه.



5-كنتوا لايقين قوي على بعض

وأخيراً بقى بلاش تزودي الطين بلة، يعني هي اصلاً زعلانة ومضايقة ان هما سابوا بعض، وقاعدة بتفتكر في كل التفاصيل اللي كانت بينهم، وكل ذكرياتهم مع بعض، وبتسأل نفسها حياتها هيبقى شكلها إيه من غيره وهتعيش إزاي، تقومي انتي تيجي تحسريها على حالها وتقوليلها قد ايه كان شكلهم حلو وكانوا لايقين على بعض عشان تتدمر وتنهار زيادة؟!

