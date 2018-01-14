طول ما احنا عايشين، في ناس بتدخل حياتنا وناس تانية بتخرج منها، وعلى الرغم من ان الحياة مبتقفش ابداً على حد، الا اننا لما بنخسر حد كان في يوم من الأيام اقرب لينا من نفسنا، بنحس فعلاً ان الدنيا وقفت، واننا مش هنقدر نكمل لوحدنا، وعشان كدة خسارة الصديق المقرب او “البيست فريند” زي ما بيقولوا تعتبر حاجة مش سهلة، خصوصاً لأننا بنكون اتعودنا اننا نكلمه لما نتضايق من حاجة عشان نحكيله، او لما تحصلنا حاجة حلوة عشان نشاركه فرحتنا، او حتى لما بنكون زهقانين عشان نضحك ونهزر ونغير المود، وعشان كدة قررنا انهاردة نقولكوا على شوية خطوات هتساعدكوا تتخطوا مرحلة خسارة “البيست فريند”.

1-حاول ماتفكرش كتير في الموضوع

طبعاً انا عارفة ان اللي بقوله ده مستحيل وبالنسبة ليكوا شيء خيالى، اللي هو أزاي بعد ما كان كل اللي يشوفكوا يقولكوا “هو انتوا اخوات” ولما يشوفوا حد فيكوا لوحده يقولوله “امال فين نصك التاني”، يبقى سهل كدة تنسى وتكمل عادي كأن مفيش حاجة؟، وعارفة كمان ان غيابه مخليك حاسس بوحدة فظيعة، لكن صدقني كل ما هتفكر في الموضوع هتتعب اكتر، عشان كدة حاول تشغل وقتك وتفكيرك بأي حاجة تانية، ودور على حد تكون بتثق فيه وبترتاحله وحاول تقرب منه شوية وتتكلم معاه، ممكن جداً يساعدك تتخلص من الاحساس بالوحدة اللي مسيطر عليك ده.



2-ماتعزلش نفسك عن الناس

لو خسرت صاحبك بسبب حاجة غلط عملها في حقك، ده مش معناه انك تعزل نفسك عن الناس وتفقد ثقتك في كل اللي حواليك، او تحس ان الناس كلهم وحشين وانك لازم تبعد عنهم عشان متتوجعش تاني، ولو كان الشخص ده خيب املك فيه، ده مش معناه ان كل الناس هتعمل كدة، انت بس اللي اخترت الشخص الغلط ووثقت فيه وقربت منه زيادة عن اللزوم.

3-سامح نفسك

اما بقى لو كنت خسرت صاحبك بسبب حاجة غلط انت عملتها في حقه، حتى لو كانت بشعة جداً، بطل تلوم نفسك زيادة عن اللزوم على اللي حصل، وده مش معناه انك متعتذرش، لان اللي بيغلط في حق حد لازم يعتذرله حتى لو الشخص ده مش هيقدر يسامحه، بس على الاقل يعمل اللي عليه، ويحاول مرة واتنين يصالحه ويطلب منه يسامحه، لكن لو مفيش امل ان العلاقة دي تتصلح، يبقى لازم تسامح انت نفسك وتبطل تلومها على اللي حصل لأنك مش هتقدر ترجع بالزمن وتغير حاجة، اللي حصل حصل، ولو انت فعلا مقتنع بغلطك وندمان عليه، حاول تتعلم منه عشان متكررش نفس الغلط تاني في المستقبل.



4-اتعلم من تجربتك

حاول تبص للجانب الإيجابي من الموضوع، اكيد هتلاقي نفسك اتعلمت حاجة من فشل العلاقة دي، حتى لو كانت واحدة بس، واولهم هي انك تبقى قادر تعيش لوحدك وتعرف ان الحياة مبتقفش على حد، وان فيه حاجات مهما كنا بنحبها ممكن تروح مننا ومنقدرش نعملها حاجة، ركز في كل المشاكل اللي عدت عليكوا وحاول تتعلم منها عشان متكررش نفس الغلط تاني او تتعرض لنفس المواقف في علاقاتك الجديدة مع صحابك الجداد.

5-حافظ على اسرار العلاقة

طبيعي بين اي اتنين كانوا صحاب وقريبين جداً من بعض، ان يبقى فيه بينهم اسرار وحكايات ميعرفهاش حد غيرهم، ومش معنى ان العلاقة دي انتهت لأي سبب ان كان، ان حد فيهم يفشي اسرار التاني مهما كان مضايق او زعلان منه، او يحكيها للأصدقاء المشتركين بينهم عشان يكسب تعاطفهم ويخليهم يجوا في صفه، حاول تخليك ارقى من كدة وحافظ على اسرار العلاقة حتى لو انتهت.

