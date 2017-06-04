بعد تضحيات كتير قدمتها نيللي كريم ” جميلة” لجوزها احمد فهمي “الدكتور هشام” في مسلسل “لاعلى سعر” ، بداية من تحدي اهلها اللي كانوا رافضين جوازها منه لإنه مستواه المادي مش مناسب، وسيبانها لشغلها اللي كانت بتحبه على الرغم من ان مستقبلها كلاعبة باليه محترفة كان مضمون، ووقوفها جنب جوزها وازاي بدأت معاه من الصفر ووافقت تعيش معاه في شقة في العشوائيات، وبعد كدة اشترتله عيادة وجهزتهاله وكتبتها باسمه، واتفرغت لبيتها وجوزها وبنتها ولغت حياتها هي تماماً، اتدمرت حياتها كلها في لحظة لما اكتشفت ان جوزها بيخونها مع زينة “ليلى” اللي كانت اقرب صاحبة ليها، وطبعا الموضوع ده عمل ضجة كبيرة على السوشيال ميديا وبقى حديث معظم مستخدمي صفحات ومواقع التواصل الإجتماعي، وعشان كدة احنا حرصنا انهاردة على اننا نقدملكوا من خلال المقال ده شوية دروس لازم كل بنت تتعلمهم من مسلسل “لأعلى سعر” عشان متغلش نفس غلطة “جميلة”.

1-متتخليش عن احلامك عشان أي حد





طبعا حلو انك تقفي جمب البني ادم اللي هتشاركيه حياته وتدعميه طول الوقت، لكن ده أكيد مش معناه انك تتخلي عن احلامك وتبقي طول الوقت بتقدمي تنازلات وبس لإن الطرف التاني للأسف هيتعود على كدة وبعد فترة هيبدأ ميشوفش أي حاجة من الحاجات اللي انتي عملتيها عشانه، وهيبقى حق مكتسب بالنسباله ومحدش هيخسر غيرك.

2-متثقيش في حد ثقة عمياء





كلنا طبعاً شوفنا مثال الصاحبة “الحرباية” اللي بتمثلها “زينة” في المسلسل، واللي تعتبر نموذج للصاحب اللي بوشين، اللي قدامك يعمل فيها حبيبك وبيخاف عليك وعلى مصلحتك، وهو اصلا بيغير منك وبيحقد عليك وبيتمنى طول الوقت يبقى مكانك، وعشان كدة مسنفعش نثق في حد ثقة عمياء، ده على رأي المثل اللي قال “حرص ولا تخون”.

3-متهمليش نفسك بعد الجواز





لو مش عايزة جوزك يزهق منك أو يتشغل بحد غيرك أو يبص برة، يبقى لازم تفضلي طول الوقت مهتمة بنفسك وبمظهرك عشان تفضلي طول الوقت جميلة في نظر جوزك، لإنه مهما كان بيحبك ومهما كنتي واثقة انه مستحيل يخونك، في أول لحظة ضعف حقيقية هتلاقيه بيخذلك..

4- مش كل اللي بينصحك عايز مصلحتك





“ليلى”صاحبة جميلة كانت بتغير منها وبتحقد عليها، وده كان بيخليها دايماً تنصحها نصايح غلط، نصايح تأذيها متفيدهاش، يعني قبل ما تفكري تاخدي رأي أي واحدة من صاحباتك في تفاصيل حياتك، خصوصا المهمة والمصيرية، لازم تبقي واثقة ومتأكدة انها فعلا عايزة مصلحتك.

5-متكتميش جواكي اللي بتحسيه





“جميلة” كانت بتلوم جوزها على انه عمره ما سألها “مالك”، طيب السؤال هنا .. هيا ليه اصلا كتمت اللي جواها ومراحتش هي هكيتله على اللي بتحسه من نفسها ، ده طبعاً لو كانت فعلا عايزة تصلح العلاقة، و”هشام” كمان، كان بدأ يحس ان جميلة بتاعة دلوقتي مختلفة تماماً عن جميلة اللي حبها واتجوزها، لكن للأسف عمره ما فكر يتكلم معاها أو يشتكيلها، وكانت النتيجة هي ان كل واحد فيهم بقى في وادي، وده سمح لواحدة زي “ليلى” انها تدخل بسهولة جداً بينهم وتخطف هشام من جميلة.