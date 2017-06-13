كتير مننا مر بتجارب حب فاشلة، لكن للأسف محدش فينا فكر يسأل نفسه مرة “انا ليه دايماً برتبط بالشخص الغلط؟” او “ايه السبب اللي بيخلي كل علاقاتي العاطفية فاشلة؟”، وعلى الرغم من ان الأسباب كتير وبتختلف من شخص لأخر، إلا إن فيه نقاط أساسية بتكون عادة هي السبب الحقيقي وراء الارتباط بالأشخاص الغلط، وهما كالأتي..

١- تجاهل العلامات

في بداية العلاقت العاطفية، وفي الوقت اللي كل اتنين بيبدأوا يتعرفوا فيه على شخصيات وطباع بعض، بتظهرلهم شوية علامات، يا بتأكد على إن الاتنين دول متوافقين أو إنهم مختلفين تماماً ومينفعش يعيشوا مع بعض علاقة سليمة او ناجحة، لكننا للاسف ساعات كتير بنتجاهل العلامات دي بسبب عدم رغبتنا في إنهاء العلاقة، على أمل اننا نقدر نغير السلبيات دي مع مرور الوقت، وده عادة مبيحصلش.

٢- المسلسلات التركية والهندية

الأفلام الرومانسية والمسلسلات التركية والهندية اللي انتشرت بشدة في الكام سنة اللي فاتوا، بتعيش البنات جوا حالة من الحب مش موجودة اصلاً على ارض الواقع، وبيتهيألهم انهم قادرين يغيروا شريك حياتهم الغير مناسب من شخص لشخص تاني تماماً.

٣- الحيرة بين اللي انتي عايزه واللي انتي محتاجاه

عدم قدرتك على التفرقة بين اللي انتي عايزاه واللي انتي محتاجاه ساعات كتير بيكون السبب وراء ارتباطك بالأشخاص الغلط، وعشان كدة لازم تقفي مع نفسك واقفة وتوازني بين الكفتين لإن لو كافة فيهم غلبت التانية هيهتز ميزان نجاح العلاقة بالكامل.

4- خوفك من إنك تبقى لوحدك

فكرة أنك محتاجة لوجود شخص جمبك ومعاكي في كل تفاصيل حياتك، حتى لو كنتوا مش متوافقين،وخوفك من إنك تبقى لوحدك، واحساسك بإن الشخص ده انتي خلاص عرفتيه وعرفتي عيوبه واتعودتي على طباعه، كلها اسباب بتخليكي ترتبطي بالشخص الغلط.

5-مش بتعترفي ان السبب ممكن يكون من عندك

للاسف محدش فينا بيشوف اخطاءه او بيعترف بيها، وعشان كدة لما بنفشل في اي علاقة عاطفية دايماً بنرمي اللوم على الطرف التاني، ومبناخدش بالنا اننا ممكن نكون السبب، وده بيخلينا نكرر نفس الخطأ في كل علاقة بندخلها، وبالتالي بنوصل لنفس النتيجة.