بقلم مروان عمر





يا تري إيه هيكون رد فعلك لو واحد صاحبك غاوي سينما حَكالك عن آخر فيلم إيطالي شافه و انبهر بيه، و كلّمك بعده عن قدره السينما الكوريه العجيبه في إيصال كَم هائل من الشاعر للمشاهد بدون تكلُّف، و إعجابه مؤخرًا بالسينما الإيرانيه و توقعه أنها في خلال سنوات هتبقي –إن مكانتش من دلوقتي- من البلاد المنافسه بقوه في صناعه السينما؟ أنت متسستِم من وأنت صغير أن الإيطاليين دول يا إما عصابات مافيا، يا إما بتوع مارجريتا و لازانيا، والكوريين ناس عيونهم ضيقه نظَّموا كاس العالم مره و بنقول عليهم صينيين، و إيران بتوع النووي و ملهمش في السينما. رؤيتك النمطيه اللي اتربيت عليها هتحسسك أن فيه حاجه غلط و مش هتتقبل الموضوع و غالبًا عشان تريّح نفسك هتفترض أن صاحبك ده بيقول أي كلام، و أن زي ما العربيات يعني ألمانيا و الساعات يعني سويسرا، الأفلام يعني أمريكا.

إحنا كمصريين و عرب عمومًا، أي فيلم غير ناطق بالعربيه يُعتبر Foreign Movie، بس لسببِ ما، إختارنا ال Default يبقي الفيلم الأمريكي و أي حاجه غيره تبقي شاذه و خارجه عن إطار المألوف، مع أننا لو جربنا نطلع من ال Comfort Zone و نجرَّب حاجه جديده، هنكتشف أن كان فايتنا كتير. فيه أسباب كتير تخليك تختار الفيلم اللي مش أمريكي، بس لو حاولنا نلخصهم، هنلاقيهم كالآتي:

سافر أماكن جديده.

من و أنت صغير و أنت بتتفرج علي مدن أمريكيه في الأفلام، حفظت المدن زي نيويورك بمبانيها بتقاطعاتها بالتاكسي الأصفر بتاعها، عرفت الريف الأمريكي بقبعه ال Cowboy والحصان، و عرفت جبالها و غاباتها، شوف مدن تانيه في أفلام تانيه، شوف فيلم فرنسي و اتمشي في حواري باريس القديمه مع أبطاله، أو فيلم برازيلي و زور شواطيء ريو دي جانيرو اللي الكل بيحكي عنها، أو فيلم دانماركي و شوف البلاد اللي حرفيًا بتنام من المغرب. لو معكش فلوس تسافر و نفسك تجدد و تتعرف علي ثقافات شعوب تانيه، أرشح لك بقوه مشاهده تلك النوعيه من أفلام.

Amelie – France

City of God – Brazil

The Hunt – Denmark

Victoria – Germany

Less is More.

أغلب الجمهور الأمريكي بيبقي عايز يشوف في أفلامه تسلسل معين محفوظ مفيهوش من التجديد إلا القليل جدًا; عمارات بتقع و مُدن بتدمر، بطل خارق بييجي من حيث لا يدري إلا المخرج، بينقذ العالم و يموّت الأشرار زي أيام سبيستون، بوسه بين البطل واحده من اللي أنقذها و وقع في حبها مع تتر النهايه، فالجمهور يروّح مبسوط و يتعمل من الفيلم جزء تاني و تالت. الملايين المصروفه علي الإبهار البصري الزائد بقي عامل زي الست اللي بتلبس دهبها كله عشان تبين أنها حلوه، مع أن كل ما كانت البهرجه أقل كل ما الفيلم وصلك أسرع. علي عكس ده، بنلاقي الأفلام الForeign اللي القائمين علي صناعتها بإبداعهم و تفكيرهم ال Out of The Box بيعرفوا بميزانيات متناهيه الصغر يطلعوا شغل يضاهي بل و يتفوق في كثير من الأحيان علي منتج أمريكي اتصرف عليه ملايين الدولارات. بتلاقي تركيز علي السيناريو و الحوار بدل شويه جُمل مكتوبه عشان تطلع في الTrailers وال Posters و شكرًا علي كده، بتلاقي كادرات إخراجيه قمه في الجمال بدل الكادرات اللي معظمها معمول بالComputer و ال Green Screen، و بتلاقي ناس عايزه تثبت نفسها فبيقدموا أحسن ما عندهم عشان يدوك وجبه دَسِمه تقعد تفكر فيها لأيام بعد ما تتفرج، مما ينتج عنه تكيُّف الدماغ و الإستكنيَصه.

A Separation – Iran / Oldboy – South Korea / Memories Of Murder – South Korea / The Secret in Their Eyes – Argentina

ساعتين عقليات الجديده.

زي ما علي مدار حياتك بقيت Familiar مع المدن الأمريكيه، أكيد كمان بقيت Familiar مع أسلوب الحياه الأمريكي; فعرفت أهميه الMorning Coffee عندهم مع ال Pan Cakes في الفطار، عرفت بيوتهم و أوضهم و مكاتبهم و عربياتهم بتبقي عامله ازاي، و عرفت شكل الفرح و شكل العزا و نمط حياتهم بشكل عام. شوف بقي الشعوب التانيه عايشه ازاي، هل ليهم أزياء رسميه زي ما في الهند؟ هل ليهم طقوس معيّنه زي عدم حلاقه الشعر عند طائفه السيخ؟ هل أما بيفرحوا بيكسروا كوبايه ازاز زي اليهود؟ هل ليهم استعراضاتهم الخاصه زي التانغو في الأرجنتين؟ مين الشعوب هاديه الطباع ومين اللي لو سلمت عليه ممكن يتعصب عليك؟ مين الشعوب اللي دمها خفيف و الكوميديا عندهم تلقائيه و مين الكوميديا بتاعته مُفتعله و متاكلش معانا؟ وسَّع أفقك و خد فكره أعمق عن الناس اللي بيشاركوك الكوكب.

Wild Tales – Argentina

Three Idiots – India

The Skin I Live In – Spain

Cinema Paradiso – Italy / I Saw The Devil – South Korea

فاكر حصه التاريخ؟

الأفلام بتمثل نافذه زمنيه تقدر ترجعك للماضي أو تاخدك للمستقبل عن طريق رؤيه بيقدمها صنَّاع الفيلم، والناس اللي غاويه أفلام تاريخيه أكيد شافوا أفلام عن تاريخ أمريكا قبل إتحاد ولاياتها تدريجيًا لحد ما بقت كل ولاياتها متحده تحت رايه واحده، أفلام عن الحرب الأهليه و عن العبوديه وأفلام ال Western، ده غير أفلام كتير عن الحرب العالميه الثانيه و حرب فييتنام و حرب العراق، و ده كان له أثر قوي في تكوين ثقافتهم تجاه الفترات التاريخيه دي. طب ما أمريكا مش الدوله الوحيده اللي كان لها تاريخ حكته في أفلام. شوف أفلام تاريخيه من كل بلاد العالم و اتعرف علي حقبات قديمه في بقاع مختلفه في الأرض، شوف أفلام عن السماوراي الياباني وعن الحرب الأهليه الإسبانيه والحرب البارده. مين عارف، يمكن تحب التاريخ أما تشوفه في الأفلام الأجنبيه و يبقي أحسن لك من الكتب و من حصص التاريخ.

The Handmaiden – South Korea

Pan’s Labyrinth – Spain

Life is Beautiful – Italy

لغه جديده؟ Why Not؟

ممكن تكون بدايه رحلتك مع تعلم لغه جديده هي الفيلم ال Foreignاللي هتشوفه انهرده بليل و تحس أن لغته مثيره للإهتمام بالنسبه لك و مش هتدري بنفسك غير تاني يوم و أنت بتسجل كورس في سنتر تعليم اللغات اللي جمب بيتكم، و ده لو حصل هتبقي غالبًا بتسجل لغه فرنسيه أو إسبانيه. و العكس صحيح، ممكن تنزعج من لغه كانت مستخدمه في فيلم و متطيقش تسمعها تاني في حياتك ولا تشوف فيلم من البلد ده تاني، وده لو حصل غالبًا هيبقي بسبب اللغه الألمانيه.

Inspiration.

مش كل الناس اللي عندها قصص كفاح في حياتها تقدر توصل لمنتجين في هوليوود عشان يعملوا قصتهم فيلم، ولا يقدروا ينشروا كتاب فيه قصتهم فيقراه منتج في هوليوود فيقرر يحوله فيلم، بس ممكن قصصهم تتعمل أفلام في بلادهم و مش ناس كتير هتسمع عنها، بس اللي هيشوفها هيحس أن القصص بتلمسه و أن الناس فعلًا شبهه و ببساطتهم هيحسهم أقرب له من اللي عملوا النوع ده من الأدوار في هوليوود. هتحس أن القصه قصتك لإن الشخصيات مش متزوَّقه، هتحزن لحزنهم و تفرح لنجاحهم أكنه نجاحك. الأفلام اللي زي دي تقدر تغير حياه البشر.

The Intouchables – France

إختار فيلمك و أوعدك بتجربه جديده هتغير نظرتك للسينما.