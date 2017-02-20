بقلم صفاء أحمد

علاقات كتير مابتكملش للأخر واللى بيكون فى الغالب فى طرف جى على التانى واحياناً بيكونو الطرفين مظلومين لظروف غصب عنهم فعلاً. وبصرف عن مين السبب فى نهاية العلاقة خلينا نخد الموضوع من جانب إيجابى شوية دا طبعا بعد ماتفوق من مرحلة الألم والفراق هتكتشف أن فى اسباب كتير هتخليك تقول شكراً لـ ) EX(

طيب زى ايه تعالى وانا اقولك !

1 – عرفك على نفسك

احياناً حبك الشديد للطرف التانى بيخليك متجاهل احتياجاتك الحقيقة لانك عمال تجري وراه عايز ترضيه حفاظاً على العلاقة بصرف النظر اذا كان دا هيرضيك انت شخصياً او لا. لكن بعد الإنفصال طبعاً مش هتكون مضطر تعمل كدا بالعكس ناس كتير بتبدء تدور جواه نفسها عن هى ممكن تكون مهتمة او بتحب ايه بشكل أكثر صدقاً مع نفسها وبالتالى هتفهم نفسك اكتر وترضيها صح ودا هيخلق منك شخصية جذابة وهتشد لحياتك شخص متقبلك على بعضك بعيد عن التزيف وهتكون لاقيت كمان نفسك الحقيقة .

2 – بقيت خبرة

اطمن العلاقات المتعبة خلاصتها بتساوى خبرة مش قليلة وبالتالى اختيارك بعد كدا لشريك حياتك مش هيكون على أساس عاطفى وبس لانك عارف عواقب المشاكل اللى قابلتك قبل كدا وحلها يعنى هتلاقى الموضوع ماشى معاك بالقلب والعقل مش هيتخاف عليك تانى .

3 – النجاح

اوقات بيكون فشل العلاقة حافز لطرف معين انه ينجح فى حتة تانية زى مستقبله وحياته العملية و بعض الأشخاص بيكون عايز يثبت لنفسه انها قادر ينجح ويكبر من غير الطرف التانى مايكون موجود وخدها تحدى نفسه . واحياناً بيكون سبب النجاح هو ان مبقاش فى طاقة مهدرة على المشاكل والحورات بالتالى هيكون مركز اكتر وبيخطط لحياته بروقان اكتر المهم أن فى نتيجة إيجابية فى الأخر وهى النجاح .

4- التوفير

تعالى شوية عند النقطة دى لأن التوفير هنا هيشمل كذا حاجة اولها وقتك اللى كان مشاركك فيه طرف تانى كله بقى ليك تعمل اللى انت عيزاه فى الوقت اللى يعجبك . ثانياً فلوسك اللى اكيد كانت بتروح على الهدايا والمقابلات ورصيد موبيلك كله دا هيتوفر والأهم من كل دا توفير الطاقة والنفسية ماهو اكيد الطرف التانى كان ليه حق عليك انك تعرف ايه مشاكله وتشاركه فى تفاصيل حياته ودا طبعاً كان محتاج منك نفسية معينة مش محتاجة اقولك أن توفير كل دا هيخليك تتقدم فى حياتك بسرعة اكبر وهايزود فرصتك انك تقابل البنى آدم الصح اللى تقدمله كل الحاجات دى وانت مطمن .

5- هتحلو بعد الفركشة

ماهو أكيد حد موفر فلوسه ونفسيته وعندك الوقت الكافى عشان تهتم بنفسك فى كل جوانبها مستغربوش الناس اللى بتحلو بعد الإنفصال كل دا مش فراغ !

6- التوازن

مفيش أحلى فى الدنيا أن كل حاجة تخد حقها صح . حتى لو فى حزن جواك من علاقتك القديمة مع الوقت هتكتشف أن العلاقات الناجحة بجد هى اللى بيكون فيها توزان حقيقى بين كل حاجة اه بتحب شريك حياتك بس برضو بتحب نفسك وبترضيها. مبسوط وبالتالى عارف تسعد الطرف اللى معاك وتديلو حقه . كل دا مش هتوصلوه الا لو مريت بتجربة خليتك حزين لكن فجرت جواك طاقتك وقدراتك الحقيقة معرفتك الحقيقة بنفسك هتخليك أكثر نضج وتوزان.