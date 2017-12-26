بقلم: ماريو وليم
موسم الفاينال إبتدي و عاوزين ننقذ ما يمكن إنقاذوه في أسرع وقت يبقي تركز معايا كويس لإن الكلام دا زي ما في هزار هو بردو في جد و كلام علمي هيساعدك كتير في الأيام اللي جاية و في أي فترة إمتحانات
وقت المذاكرة
بروفيسر “مارتي لوبديل” في كتابه (Study Less Study Smart) ذكر أن المذاكرة لفترة طويلة هي مجرد إرهاق للعقل و المذاكرة مش بكتر الساعات و لكن علي حسب تركيزك و أنسب مدة للمذاكرة هي 35 دقيقة بعدها تركيز المخ بيقل جدا و بتبدأ تقرأ فقط بدون فهم أوي. و لازم تاخد إستراحة لمدة 10 دقائق و بعدها ترجع تذاكر لمدة 35 دقيقة و هكذا هتلاقي نفسك بتنجز و فاهم.
10 دقائق راحة واخدلي بالك.
يا زانقني و جمبك فاضي
أنا عارف إنها عادة و مش هتتصلح بس الأفضل لو ذاكرت أول بأول لسببين , أولا المعلومة بتاخد وقت كافي إنها تتفهم فا بتفضل فاكرها لمدة أطول. ثانيا مش بتبقي تحت ضغط كبير زي الضغط اللي بتحسه ليلة الإمتحان بالتالي عقلك بيبقي مرتاح أكتر
طبعا معملتش النصيحة رقم 2 يا موكوس طب ركز في اللي جاي كويس أوي عشان نعرف نصلح اللي حصل
أوعي تطبق
المخ لازم يرتاح و تنام مش أقل من 6 ساعات لو فكرت تطبق عشان تذاكر بنسبة كبيرة مش هتفتكر حاجة في الإمتحان لإن النوم بعد المذاكرة هو اللي بيثبت المعلومة. وعدم النوم أو حتي النوم لمدة قصيرة هيخلي عقلك مجهد و فاقد القدرة علي إسترجاع المعلومات اللي ذاكرتها و انت جوه الإمتحان. تدخل الإمتحان بدون شابتر واحد أو اتنين أفضل من إنك تنسي كل حاجة ذاكرتها.
أخرج من دماغي
قلل من الأغاني وقت الإمتحانات و خصوصا لو بتحب تسمع شعبي بتمسك في المخ مش بتطلع و وقت الجد في الإمتحان إجابة السؤال الأول “العنصرين المتواجدين في هذا التفاعل الكربون و هما إستغنوا عنيييي” . دا بجد لأنه في نوع من الأغاني بيبقي “Earworm” يعني دودة الودن الأغنية مش بتبقي راضية تسيب ودنك و عقلك.
التكرار يعلم الشطار
المراجعة من أهم الحاجات لأنها فعلا بتثبت المعلومة في مخك و بتقدر تفتكرها أسرع. لو مراجعتش بنسبة كبيرة هتنسي و بتستغرب إزاي نسيت و أنا مذاكر كويس جرب تراجع و هتشوف الفرق بنفسك لو حتي قرأت اللي ذاكرته باراحة كدة تاني في مدة قصيرة هتفتكر أسرع في الإمتحان و مش هتنسي حاجة.
إمسك نفسك
التوتر قبل الإمتحان هو أخطر مشكلة بيعاني منها ناس كتير ممكن تكون مذاكر كويس و بسبب التوتر تنسي كل حاجة. لإن أنت في حالة التوتر الجسم بيفرز مادة الأدرينالين و دي المفروض الجسم بيفرزها وقت الخناقات أو الخوف و دا بيأثرعلي المخ طبعا مش هيخلي يفتكر حاجة كأنك داخل خناقة بالظبط فصعب تفتكر أي حاجة في الوقت دا. الحل أنك تهدي نفسك قبل الإمتحان بوقت كافي و توقف مراجعة و تاخد نفس عميق من الأنف و تخرجه براحة من الفم و تعيد الحركة دي 4 أو 5 مرات بهدوء جدا.
ماتخفش يعني أنت حافظ أغاني إنجليزي و عربي , قديم و جديد و قفشات أفلام قديم و جديد بردو و مليون حاجة و مش قادر تحفظ حتة مادة.
انت مش عارف انت مين ؟ انت أذكي مخلوق خلقه ربنا علي الأرض عقلك سعته 2.5 پيتابايت (مليون جيجا) و بيقدر يخزن 4.7 بليون كتاب. انت مش غبي إستغل قدرات عقلك كويس كل الناس عندها عقل المهم تستخدمه صح مش مهم معاك عربية المهم تعرف تسوق, الناجحين والمتفوقين في الدراسة أو الحياة مش أحسن منك في حاجة إمكانياتكم اللي ربنا خلقهالكم واحدة. انت مش فاشل لو كنت فاشل و مالكش لازمة ماكنش ربنا تعب فيك 9 شهور في بطن والدتك بيصنع كل تفصيلة فيك بدقة و إهتمام و بعدها بيتابعك و يحميك في كل خطوة في حياتك. انت في ناس وراك, أهلك ممكن يضحوا بأي حاجة عشان يشفوك ناجح و مبسوط .كسرتك بتكسرهم أنت حلمهم و أملهم في الحياة.
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