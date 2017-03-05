منى المتيم

فترة الخطوبة ، تقريباً بتكون أجمل فترة في أي علاقة ؛ مشاعر كتير وعيون بتطلًع قلوب ، تحسسك إنك قدام عماد حمدي وفاتن حمامة في فيلم من الأفلام الأبيض والأسود الجميلة والمليانة الرومانسية .

في الفترة دي ، ديماً كل واحد بيحاول يظهر أحسن ما فيه للطرف التاني ، كأننا كلنا بقينا ملايكة بجناحات ، بس الحقيقة ممكن تكون عكس ده

في المقالة دي هنتكلم عن أشهر الأكاذيب اللي ممكن تستخدمها البنت في فترة الخطوبة ، واللي ممكن يفسروها على أنها ” كدب أبيض ” عادي يعني

أنت عندك حق طبعاً :



من أشهر الأكاذيب اللي ممكن تستخدمها البنت في فترة الخطوبة ، هي أنها تتظاهر انها مقنعة برأيك ، وبس هي في الحقيقة بتعمل كدة بس عشان تكسب قلبك وترضي رجولتك ، وبيني وبينك كده …. معظم البنات مابتقتنعش أن الرجل عنده خبرة أكتر منها في مواضيع كتير ، بالتالي ما بتقتنعش بوجة نظرك بسهولة على الأقل بينها وبين نفسها .

قولي بصراحة ومش هازعل … أنت شايفني تخينه ؟

أوعى تقع في الفخ ده ، ده كمين يا معلم ، مهما تقولك أنها موش هتزعل ، البنت ممكن تضايق جداً لو اكتشفت أنك شايفها وزنها زاد ، وخلي بالك أنت كده بتشعل فتيل الحرب ، وقابل بقى بعد كده

السهر مع أصحابك مش مضايقني :

مهما تحاول البنت تتظاهر أنها ” كول” وموش بتغير من صحابك ، أوعي تصدقها ، معظم البنات بتحس أن حبيبها أو خطبيها ده ملكية خاصة ليها ، وخصوصاً لو حسيت أنه متعلق زيادة بأصحابه ، بتبدأ تعمل اجتماعات مع أبليس عشان تحولك فعلاً إلى ملكية خاصة ليها لوحدها ، وده هاتكتشفه بعد كده .

بحبك زي ما أنت كده ومش عاوزاك تتغير :

أول ما تسمع الجملة دي ، لازم تخلي بالك الفترة الجاية ، فديماً البنات بتقول الجملة دي كبداية لموجه من التغييرات الجاية المتخفية ، وغالباً معظم البنات بتحاول تدور على الكمال من وجهة نظرها هي ، وتبدأ في وضع الخطط لتنفيذ ده في حبيبها او خطبيها

مايهمنيش إذا كنت غني او فقير :

برغم من أن الجملة دي من أشهر الجمل اللي بتتقال في فترة الخطوبة ، لكن في الحقيقة البنت ديماً بتنجذب إلى الرجل المستقر مادياً – اللى عنده دخل مادي ثابت يعني- ، لأنه في الفترة دي بيكون بالنسبة لها زي ما تقول كده ” المصباح علاء الدين ” اللي عاوزاه يحقق لها كل اللي بتتمناه .

على فكرة ، أنا مش بغيير :

ديماً البنات بتقول الجملة دي عشان تظهر أنها واثقة جداً في نفسها جداً ، ولكن في الحقيقة أن احساس الغيرة ده غريزة بتظهر ديماً على الناس اللي بنحبها مهما كانوا شباب أو بنات وملهوش اي علاقة بالثقة بالنفس.

اخيراً .. أوعى تتظاهر بحاجة مش فيك .. أوعى تلبس ماسك على وشك … لأن بالبساطة ممكن العيب اللي فيك يبقي الحاجة الوحيدة اللي بتميزت ويبقى فيها سر حب الطرف التاني ليك … من الأخر .. خليك على طبيعتك