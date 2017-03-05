منى المتيم
فترة الخطوبة ، تقريباً بتكون أجمل فترة في أي علاقة ؛ مشاعر كتير وعيون بتطلًع قلوب ، تحسسك إنك قدام عماد حمدي وفاتن حمامة في فيلم من الأفلام الأبيض والأسود الجميلة والمليانة الرومانسية .
في الفترة دي ، ديماً كل واحد بيحاول يظهر أحسن ما فيه للطرف التاني ، كأننا كلنا بقينا ملايكة بجناحات ، بس الحقيقة ممكن تكون عكس ده
في المقالة دي هنتكلم عن أشهر الأكاذيب اللي ممكن تستخدمها البنت في فترة الخطوبة ، واللي ممكن يفسروها على أنها ” كدب أبيض ” عادي يعني
- أنت عندك حق طبعاً :
من أشهر الأكاذيب اللي ممكن تستخدمها البنت في فترة الخطوبة ، هي أنها تتظاهر انها مقنعة برأيك ، وبس هي في الحقيقة بتعمل كدة بس عشان تكسب قلبك وترضي رجولتك ، وبيني وبينك كده …. معظم البنات مابتقتنعش أن الرجل عنده خبرة أكتر منها في مواضيع كتير ، بالتالي ما بتقتنعش بوجة نظرك بسهولة على الأقل بينها وبين نفسها.
- قولي بصراحة ومش هازعل … أنت شايفني تخينه ؟
أوعى تقع في الفخ ده ، ده كمين يا معلم ، مهما تقولك أنها موش هتزعل ، البنت ممكن تضايق جداً لو اكتشفت أنك شايفها وزنها زاد ، وخلي بالك أنت كده بتشعل فتيل الحرب ، وقابل بقى بعد كده
- السهر مع أصحابك مش مضايقني :
مهما تحاول البنت تتظاهر أنها ” كول” وموش بتغير من صحابك ، أوعي تصدقها ، معظم البنات بتحس أن حبيبها أو خطبيها ده ملكية خاصة ليها ، وخصوصاً لو حسيت أنه متعلق زيادة بأصحابه ، بتبدأ تعمل اجتماعات مع أبليس عشان تحولك فعلاً إلى ملكية خاصة ليها لوحدها ، وده هاتكتشفه بعد كده .
- بحبك زي ما أنت كده ومش عاوزاك تتغير :
أول ما تسمع الجملة دي ، لازم تخلي بالك الفترة الجاية ، فديماً البنات بتقول الجملة دي كبداية لموجه من التغييرات الجاية المتخفية ، وغالباً معظم البنات بتحاول تدور على الكمال من وجهة نظرها هي ، وتبدأ في وضع الخطط لتنفيذ ده في حبيبها او خطبيها
- مايهمنيش إذا كنت غني او فقير :
برغم من أن الجملة دي من أشهر الجمل اللي بتتقال في فترة الخطوبة ، لكن في الحقيقة البنت ديماً بتنجذب إلى الرجل المستقر مادياً – اللى عنده دخل مادي ثابت يعني- ، لأنه في الفترة دي بيكون بالنسبة لها زي ما تقول كده ” المصباح علاء الدين ” اللي عاوزاه يحقق لها كل اللي بتتمناه .
- على فكرة ، أنا مش بغيير :
ديماً البنات بتقول الجملة دي عشان تظهر أنها واثقة جداً في نفسها جداً ، ولكن في الحقيقة أن احساس الغيرة ده غريزة بتظهر ديماً على الناس اللي بنحبها مهما كانوا شباب أو بنات وملهوش اي علاقة بالثقة بالنفس.