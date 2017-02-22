بقلم كيرلس بهجت

( أن تتزوج شيء في غاية البساطة ، لكن ليس سهلا أن تكون زوجا ) … الفيلسوف ” ميغيل دي أونامونو “

فالكاتبة Stephanie Sarkis بتقول في مقالة ليها بعنوان ( 6 اسئلة لا يتسألوا قبل الجواز ) إن حوادث الطلاق انتشرت كتير الفترة الأخيرة عشان الناس بقت تتجوز من غير ما تركز في حاجات مهمة اوي في العلاقة , فعلي قد ما الحب اللي بين الطرفين شئ حتمي و اساسي , بس في حاجات تانية جنب الحب لازم تتوجد عشان الجواز ده يستمر بسعادة .. و لخصت النقاط ديه في 6 مواضيع :



1- العيال:



عددهم , حنجيبهم امتي , طب لا قدر الله لو في مشكله هل في اعتراض علي التبني او اطفال الانابيب …. موضوع ده مهم جدا جدا ! و لازم يتناقشوا فيه قبل الجواز , عشان في الارتباط الاتنين مش بس بيقرروا يعيشوا مع بعض , لا ده في بيساهموا اضافه اعضاء جديد في البشريه , و هما الاتنين مع بعض بيساهموا في القرار ده ! فمينفعش يكون قراره بس , او قرارها بس، و عشان ميحصلش اي مشاكل في المستقبل يستحسن الاتنين يتكلموا مع بعض في النقطه ديه بشكل موضوعي و واقعي .. و بكل صراحة و شفافية



2- التربيه:



كتير اوي نعرفهم ممكن يكونوا صديق جدع، بنت لذيذه، بس مش كتير ممكن يبقوا اهل صالحين .. و عشان كده لازم الاتنين يتناقشوا في نظرتهم لموضوع التربيه , يعني مثلا التربيه بتتقسم لـ 3 انواع : (laissez-faire و assertiveو aggressive ) من حيث الصعوبه او الشده في التعامل , فشريكك ده حيفضل انهي نوع , شركيك ده حيعرف يربي ولادك صح و لا هيضيعهم ؟؟! فهل هو جدير بالثقة ديه و لا هتكتشف فشله في وسط الطريق؟!! .. فياما أسر انهارت عشان حد من الطرفين مش فاهم تربية او مش مهتم بيها !



3- الماديات:



في مجتمعنا الشرقي، بيترمي كل الحمل علي الرجل و ده مش بس بيأذي الراجل، لا ده كمان بيأذي الست، فالقضية مش قضية فلوس، قد فكرة المشاركة في اساس البيت .. فحتي و لو قرار خاص بالدخول في جمعيات او حتي السلف من الاهل او الاصدقاء , لازم يتناقشوا الاتنين حيكون شكل حياتهم الاقتصادية ازاي مع بعض , هل في طرف مبذر أو طرف بخيل , هل الاتنين من انصار التحويش و لا من انصار الشراء المستمر ؟ فالنقطة دية كل ما كان عليها توافق كل ما شكلت عنصر نجاح لاصحاب الاسرة



4- الادوار المنزلية:



برضة في مجتمعنا , بيترمي كل الاعمال المنزلية علي الست , و ده فيه نوع من الظلم او التطرف الإجتماعي، و خصوصا لما الراجل يبقي عامل زي الضيف في بيته ! فياكل و ميشلش طبقه او حتي يغيير و يرمي هدومه في وسط الصالة ! فالحاجات اللي هو بيشوفها طبيعية و عادي , ممكن تبقي مرهقة و فيها نوع من قلة التقدير لزوجته و حبيبته ,, فلازم يتم تحديد بنود السلوك اللي الاتنين حيمارسوه مع بعض تجاه بيتهم , عشان يبقي الموضوع واضح من الأول



5 – الجنس:



الموضوع ده شائك بشكل صعب و خصوصا انه بيكون محرج و غريب , و مع كدة لازم يتفتح بينهم و تحديدا لو الاتنين خلاص قرروا ان ارتباطهم حاجة مفهاش جدال , فالاتنين بيبصوا للجنس ازاي , هل طرف منهم عنده مشاكل تجاه الموضوع ده او عنده تعليقات او مخاوف من حاجة مرتبطة بالعلاقة الحميمة , فكتير اوي من الاسر بتعيش في صراع لو طرف عنده انحراف ما في ادراك السلوك الجنسي !



6- المستقبل:



علي قد ما الموضوع ده ساعات بيتقتل كلاما بين الطرفيين , بس لازم يتكلموا فيه كتير و الخطة تكون واضحة و مدعومة بدراسات و خطط بديلة , فالاتنين بعد ارتباطهم لو حصل جدال عنيف علي الخطوة اللي جاية حيظهر ريسين علي المركب , و اللي اكيد بتكون نهايتها الفشل , فحتي و لو ادعينا ان الراجل هو المايسترو الاساسي للاسرة , فهو مش قائد من دماغه او فكره الخاص , أنما هو مسؤول لاتمام الخطة اللي الاتنين اتفقوا عليها سوا , فالخطة مش خطه حد بنفسه , أنما الاتنين مع بعض .. !