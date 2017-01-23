بقلم : صفاء احمد
 التصالح مع النفس حلم معنوي لناس كتير غالباً بيكون محتاج من الشخص مجهود وترويض للنفس عشان توصل لمرحلة الهدوء والسلام النفسي . خلينا نقول شوية علامات تقدر تعرف بيهم اذا كنت فعلاً حد متصالح مع نفسك ولا لسه شوية على المرحلة دى ؟

 

1 – النفسنة 335
اول حاجة لازم تكون عارف ان الشخص المتصالح مع نفسه مستحيل ينفسن او يغير من نجاح حد لانه بإختصار راضي بكل اللى عنده وواثق من نفسه عارف ان نجاح غيره مش هيضره بالعكس جايز دا يديله طاقة إيجابية له هو شخصياً عشان ينجح هتلاقى بيشجع ويبارك من قلبه ودى اول علامات التصالح مع النفس .

 

2- العقاب
19169401-v2_xlarge-jpg-cb4da52b423bb2069c9d1c4c72d5f505 اي بنى آدم فى الدنيا اكيد بيغلط وسواء كان الغلط كبير او صغير فا ده برضه بيعتمد على طريقة تعامل الشخص مع نفسه بعد وقوع الغلط فكرة جلد الذات هى اللى بتميز بين الشخص المتصالح مع نفسه والشخص الغير سوى ببساطة الشخص المتصالح مع نفسه بيعرف يربي نفسه من غير مايجى عليها ويجلدها حبك ودعمك لنفسك وقت ضعفك بيخلق منك شخص قوي  بعد كدا قادر يقع ويقوم عادى من غير اى عقد نفسية .
 
3 –  الفيسبوك

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الشخص المتصالح مع نفسه هتلاقيه مريح اوى على الفيسبوك مش عايز يثبت اى حاجة لأي حد فى الدنيا بيعمل ويكتب اللى حساه وبس مش هتلاقى عنده شهوة الاستعراض او التريقة طول الوقت  او حالة الغضب من حدث معين على السوشيال ميديا واذا شارك برأيه فى حاجة بيكون على اساس موضوعى من غير اى عقد نفسية من حد. ردود افعال الناس وال لايك والفلورز ممكن يكون اخر اهتمامه من الاخر العالم الحقيقي بتاعه اكبر الفيسبوك.
4- مدلع نفسه

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ايوة هو فعلاً بيعرف يدلع نفسه لانه بيحب نفسه مش بالشكل الأنانى بالعكس بشكل صحي بيخليه مبسوط وعنده قدرة على العطاء لـ اللى حواليه بسهولة.
  
5- الثقة بالنفس
we610 فكرة انه مش عايز يثبت حاجة لحد وطريقة معاملته بشكل سليم  لنفسه وقت الغلط وحبه وتقديره لشخصيته ومعرفته لعيوبه ومميزاته وتقبل كل احواله دا بيخليك تقول الشخصية المتصالحة مع نفسها من اكتر الشخصيات اللى بتكون برضه واثقة فى نفسها .
 
6- الروقان  p12_20070917_pic1
الشخص المتصالح مع نفسه هتلاقيه دايماً هادئ ورايق  (والدنيا بيس) فى جميع الأحوال هو وصل لمرحلة ثابتة جوا نفسيته ان مهما الدنيا خربيت هترجع تظبط تانى ثقة مش بقي اى حد ممكن يوصلها !
وفى النهاية مصالحة نفسك هى مهمة مش سهلة بس برضو مش صعبة محتاجة بس منك انك تتقبل شخصيتك زى ماهى بصوت أحمد مكي ماتحاولش تبقى حد تانى غير نفسك !

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