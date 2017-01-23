بقلم : صفاء احمد
التصالح مع النفس حلم معنوي لناس كتير غالباً بيكون محتاج من الشخص مجهود وترويض للنفس عشان توصل لمرحلة الهدوء والسلام النفسي . خلينا نقول شوية علامات تقدر تعرف بيهم اذا كنت فعلاً حد متصالح مع نفسك ولا لسه شوية على المرحلة دى ؟
1 – النفسنة
اول حاجة لازم تكون عارف ان الشخص المتصالح مع نفسه مستحيل ينفسن او يغير من نجاح حد لانه بإختصار راضي بكل اللى عنده وواثق من نفسه عارف ان نجاح غيره مش هيضره بالعكس جايز دا يديله طاقة إيجابية له هو شخصياً عشان ينجح هتلاقى بيشجع ويبارك من قلبه ودى اول علامات التصالح مع النفس .
2- العقاب
اي بنى آدم فى الدنيا اكيد بيغلط وسواء كان الغلط كبير او صغير فا ده برضه بيعتمد على طريقة تعامل الشخص مع نفسه بعد وقوع الغلط فكرة جلد الذات هى اللى بتميز بين الشخص المتصالح مع نفسه والشخص الغير سوى ببساطة الشخص المتصالح مع نفسه بيعرف يربي نفسه من غير مايجى عليها ويجلدها حبك ودعمك لنفسك وقت ضعفك بيخلق منك شخص قوي بعد كدا قادر يقع ويقوم عادى من غير اى عقد نفسية .
3 – الفيسبوك
ذ
الشخص المتصالح مع نفسه هتلاقيه مريح اوى على الفيسبوك مش عايز يثبت اى حاجة لأي حد فى الدنيا بيعمل ويكتب اللى حساه وبس مش هتلاقى عنده شهوة الاستعراض او التريقة طول الوقت او حالة الغضب من حدث معين على السوشيال ميديا واذا شارك برأيه فى حاجة بيكون على اساس موضوعى من غير اى عقد نفسية من حد. ردود افعال الناس وال لايك والفلورز ممكن يكون اخر اهتمامه من الاخر العالم الحقيقي بتاعه اكبر الفيسبوك.
4- مدلع نفسه