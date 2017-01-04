بقلم : منى المتيم
عادة ما تحمل بدايات العلاقات العاطفية أجمل ما فيها من مشاعر ، مما يجعلنا نشعر بأننا سنعيش علاقة مختلفة عن تلك التي سبقتها ، ولكن ما لا يعرفه البعض أنه على الرغم من هذه البدايات الرائعة ، من الممكن أن يواجهنا بعض المؤشرات البسيطة التي تشعل الضوء الأحمر وتنذر بقرب انتهاء هذه العلاقة .
في السطور التالية ، سنلقي الضوء على أبرز العلامات التي تشير إلى فشل العلاقات العاطفية :
يحب هاتفه أكثر مني :
عادة ما يكون الارتباط برجل شديد التعلق بهاتفه ، وخاصة في الأوقات التي تجمعكما سوياً أمراً غير مبشراً على الإطلاق ، ويزداد الأمر سوءاً عندما لا يستطيع التوقف عن ارسال الرسائل النصية أوتصفح شبكات التواصل الاجتماعي أثناء جلوسك بجانبه ، فهذا الأمر وحده كفيل بأشتعال القلق في قلبك ، وينذر بعدم جدية العلاقة واستمراريتها .
كما يعني عدم تقدير الوقت الذي يقضيه بجانبك ، وهذا غير جيد في العلاقات العاطفية .
عدم تقديمك لأصدقائه أو عائلته :
من أبرز العلامات التي تدق ناقوس الخطر في العلاقات العاطفية ؛ هو تجاهل وجودك في حياته تماماً وعدم تقديمك إلى أصدقائه أو عائلته ، وحين تسائلين عن السبب، قد تجدي الأعذار والمبررات تحيط بك من كل حدف وصوب .
فمن المرحج عندما يقوم أحد الأطراف بهذا الفعل ، فهو لا ينظر إلى العلاقة بجدية ، أو أنه لا يريد أن يُعلم أحد بأمر ارتباطكما ، وهنا تكمن المشكلة .
الانتقادات أكثر من المجاملات :
عندما يواجه أحد الأطراف مشكلة الانتقاد الدائم لكافة تصرفاته من الطرف الآخر ، وعندما تكثر هذه الانتقادات لتصبح أكثر من المجاملات والكلمات الرقيقة ، وهنا لابد من وقفة حاسمة وإعادة النظر في هذه العلاقة مرة أخرى .
عندما ينسى التفاصيل التي تخصك :
عندما ينسى الطرف الآخر إحدى المشكلات التي تعرضِ لها في العمل أو أصبح لا يهتم بمعرفة تفاصيل يومك ولا يتواصل معك عبر الهاتف أو من خلال الرسائل النصية كما كان يفعل من قبل ، فربما هذه العلامة من علامات الموت البطئ للعلاقة .
ذكره الدائم للعلاقات العاطفية السابقة :
وهذه العلامة من أخطر العلامات التحذيرية التي تنذر بعدم جدية العلاقة وعدم احترامها ، وخاصة اذا تحدث بسوء عن الطرف الغائب ، فهذا يعني عدم احترام وقدسية العلاقات ، ويمكنه أن يعيد هذه التجربة مرة أخرى معك .
عدم الافصاح عن تفاصيل حياته :