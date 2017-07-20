بقلم صفاء أحمد

بالرغم أن فترة الاكتئاب اللى ممكن اى حد فينا يمر بها بتكون مؤلمة سواء الاكتئاب دا كان عارض اوحتى مطول معاك شويتين.. الا أن بعد اجتياز المرحلة الصعبة دى بنكون قدرنا نعدى بمراحل نفسية كتيرة أكيد بتخلينا أقوي من الأول.. خلينا نتكلم عن أهم الحاجات اللى ممكن نكون كسبنها بعد مرور مرحلة الاكتئاب .

1- بتعمل فلتر لأصحابك

طبعاً الاكتئاب بيخلى الواحد فى اصعب حالاته شايف وسامع كل حاجة حواليه لكن معندوش الطاقة أنه يتفاعل مع اي حاجة خصوصاً الأصحاب وكل الهزار والضحك والخروج والمشاركة اللى بيكونو متعودين عليها منك تقريباً ملغية ودا هيوصلك لحاجة من اثنين .. اما انك تطلع بصاحب حقيقى قدر يتحملك فى اصعب حالاتك واكيد هيكون معك على الحلوة والمرة بعد كدا .او هتلاقي اللى حوالك زهقو وبعدو فى الحالتين انت كسبان لانك هتقدر تميز الصديق الحقيقى من اللي اى كلام .. وطبعا الصديق دا حافظ عليه بأيدك وسنانك لانه عملة نادرة فى زمن التيك اوي .

2- الميكروسكوب

ايوة متستغربش ؟!.. الفترة بين بداية الاكتئاب ونهايته زى بالظبط ماتكون حاطط نفسيك ومشاعرك وروحك تحت ميكروسكوب عمال تقرب اوى من كل حاجة جواك عشان تقدر تحط ايدك على السبب الحقيقى اللى دخلك فى الحالة دى اصلاً لان احياناً ناس كتير بتكون تايهة ومش قادرة تحدد هى ليه الحالة بقيت سيئة اوى كدا ! باالرغم الموضوع مؤلم ومش سهل الا أن بيوصلك لمرحلة أنك تفهم نفسك اكتر وتعرف ايه اللى انت محتاجة بجد.. يعنى من اهم مكاسب الاكتئاب هو معرفتك باحتياجاتك الحقيقة.

3- الحزن واللعب

طب ايه العلاقة؟.. احياناً ممارستك لأشياء معينة زى الرسم او اليوجا او الكتابة او القراءة او الرقص او حتى التلوين .. الخ اى حاجة عموماً بتقدر تندمج معها وتنفس عن الطاقة السلبية اللى جواك وسبب لخروجك من حالة الاكتئاب.. النقطة دى بتخليك تعرف ايه هى هوايتك الحقيقة لان الشئ اللى بيخفف عندك الحالة دى هو نفس الشئ الملائم للفطرة اللى جواك يعنى ممكن يكون الاكتئاب فرصة انك تعرف هوايتك اللى بتحبها بجد .

4- الشكر والامتنان

اكيد بعد مرورك فترة صعبة اوى كدا .. بمجرد من خروجك من مرحلة الاكتئاب وتبدء فى الانطلاق بحرية وسعادة من جديد فى الدنيا وترجع لكل حاجة كانت بتثير شغفك سواء خروج او اصحاب او قعدتك مع عيلتك بحب.. كل دا هيخليك تقدر قيمة لحظات السعادة بعد كدا وتشكر ربنا من قلبك عليها .

5- القرارات

اعتقد أن انتهاء الاكتئاب فى الغالب هيكون مرتبط بشوية قرارات مش شرط تكون مصيرية بس حاجات كانت عمالة تتخانق مع بعضها جواك وانت اللى حسمت الجدل دا بالتالي انتهاء مرحلة الاكتئاب .. يعنى تقدر تقول انها بتنمي جواك شخصية صانع القرار ودا اكيد مكسب .

6- السوشيال ميديا

احياناً بتكون السوشيال ميديا نفسها هى سبب الاكتئاب من غير ماتكون حاسس هري وحورات وهدر للوقت زى دائرة مقفولة عليك حتى لو بتعتبرها نوع من تفريغ الطاقة مش عايزة اصدمك واقولك أن دا مش حقيقى .. كل ماقدرت تعمل كنترول اكتر كل ماهيحصل توزان بين حياتك الحقيقة والعالم الافتراضي دا .. يعنى تقدر تقول الاكتئاب وبعدك عن الفيسبوك مكسب مش خسارة.