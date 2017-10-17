بتفكر تعمل تاتو؟ طب عارف إن ده قرار “دائم” هيعيش معاك العمر كله؟ حاسس إن شكله “sexy” ونفسك تعمله؟ عايز تحس إنك مختلف و مميز عن غيرك؟ طيب عموماً إحنا مش هنقولك متعملش تاتو… لكن هنقول إيه هي الأضرار والـ”side effects” بتاعة التاتو الدائم و نبص عليهم بصة سريعة كدة قبل ما تاخد قرارك و تعمل Tattoo.

1-الموضة بتتغير

لو شايفين ان التاتو دلوقتي موضة وكل الناس بتعمله، فلازم تعرف ان كل موضة بتطلع بتاخدلها فترة وبتروح… والأذواق كمان بتتغير كل شوية، واللي عاجبك انهاردة ممكن ميعجبكش بكرة، ولو عملت تاتو دائم ده معناه إنك هتعيش بيه طول العمر ومش هتعرف تشيله لو مليت من شكله أو زهقت منه، ولو حتى لقيت طريقة تشيله بيها زي الليزر مثلاً، أكيد الموضوع مش هيبقى بالسهولة اللي انت متخيلها و بيكون مؤلم جدا و نتايجه مش مضمونة.

2- مش هيليق على كل لبسك

وطبعاً زي ما الموضة بتتغير، ستايلات لبسك كمان بتتغير، ومش على فترات، ده في اليوم الواحد، يعني لو مثلاً الصبح هتلبس كاجوال والتاتو هيليق عليك، بالليل ممكن تلبس فورمال أو سواريه وشكله ميبقاش حلو، أو حتى لو هيليق، أكيد مش كل لبسك هيبقى مناسب ومتفصل على شكل التاتو، يعني ساعات هيبان كله، ساعات هيبان جزء منه بس، وساعات مش هيبان خالص، المهم انه أكيد مش هيليق على كل لبسك.

3- لو بتقدم على وظيفة

لو كنت بتفكر تعمل تاتو دائم، لازم قبل ما تاخد القرار تفكر شوية الأول، هل من الافضل وانت رايح تقدم على وظيفة ولابس فورمال وشيك كدة، تبقى رايحلهم وانت عامل تاتو لعقرب أو أسد أو حتى رمز لأي حاجة تانية على رقبتك أو على دراعك أو مكان مكشوف من جسمك، ولا ان يبقى شكلك فورمال وجد ومالكش في التقاليع؟

4- لو تخنت أو خسيت

بما إنك دلوقتي قدام قرار “دائم” هيعيش معاك علطول، يبقى لازم تحط في حساباتك إنك وارد جدا تتخن أو تخس، وده طبعا هيأثر على شكل التاتو، لأن الجلد بيتمدد وبيرجع تاني وده ممكن يغير شكل التاتو أو يبوظه تماماً ولا تبقى منك عارف تخليه ولا عارف تشيله.

5- ممكن يجيبلك سرطان الجلد

دكاترة كتير أكدوا إن “التاتو” بيبقى عبارة عن دمج ما بين الأملاح المعدنية والأصباغ العضوية في طبقة من طبقات الجلد، وبالرغم من إن مافيش علاقة مباشرة بين التاتو وسرطان الجلد، إلا إن فكرة إختراق طبقات الجلد نفسها ممكن تسبب التهابات وتتحول بعد كدة لسرطان وخلايا خبيثة على الجلد.

6- ضامن إنه يطلع حلو؟

سبب كمان يخليك تفكر اكتر من مرة قبل ما تاخد القرار بإنك تعمل تاتو هو إنك مش ضامن انه يطلع حلو. يعني ممكن تختار رسمة تكون عاجباك جدًا، لكن بعد ما تعملها متطلعش حلوة زي ما كنت متخيلها، أو متبقاش مناسبة للمكان اللي اخترت ترسمها فيه، وطبعا مش هتعرف تشيله وهتبقى إتدبست فيه. فنصيحة فكر كمان مرة في الموضوع.

7-مش هيعجب كل الناس

طبعا كلنا عارفين المثل اللي بيقول “كل اللي يعجبك والبس اللي يعجب الناس”، لكننا برده عارفين ان مش كل الناس بتمشي بالمبدا ده، فا لو كنت من الشخصيات اللي عندها ثقة عالية بنفسها ومش بيهمها رأى الناس فيها تجاهل النقطة دي، لكن لو كنت شخصية حساسة بتتأثر من اقل حاجة فا لازم تعرف ان التاتو اللي انت عايز تعمله ده اكيد مش هيعجب كل الناس، ووراد جداً تسمع انتقادات كتير واراء سلبية، وعشان كدة لازم تاخد وقتك وتفكر كويس قبل ما تاخد القرار.