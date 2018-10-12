كتابة: ندى عرفة

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“الجيش قالك إتصرف” الجملة دي عمرك ما هتسمعها غير من واحد مصري، ده لأن طول عمرنا متعودين إننا نخلق لأي مشكلة حل ومعروفين إننا ملوك الإفتاكاسات.

بس الموضوع موقفش عند الإختراعات وبس، ده إحنا إفتكسنا عادات ومسميات خاصة متعملتش في أي مكان على وجه الكورة الزرقاء في أبيض دي غير في مصر..

وعلشان نص الحاجات دي حواليك وأنت مش واخد بالك، حبينا ناخدك لفة ونلفت نظرك لأكتر 7 إفتكاسات مشهورين بيهم:

أمين ولد أبو جليل؟

لو إسمك ” محمد، أحمد، محمود” وعايش في مصر يبقى هتنساه ومحدش هيفكرك بيه غير عيلتك وأبوك وأمك، وأي حد هينادي عليك وإسمك

محمد حمدي هتبقى حمدي، أحمد سمير هتبقى سمير، محمود عبشكور هتبقى عبشكوربس وهكذا..

الزفة المصرية

“روح يا شيخ ربنا يحشورك في زفة ع الطريق ما تعرف تروح منها”

لما تبقى عايش في مصر هتعرف إن الدعوة دي أصعب من “ربنا يديك على أد نيتك” ده علشان إحنا معندناش مظاهر إحتفال طبيعية، إحنا لازم نعمل ليلة حنة في الشارع بالعربيات وأستاذ عمرو مجايفر الحتة لازم يوجب مع العرسان.

الإسعاف!

في أوروبا أول ما بيلاقوا إسعاف جاية بيوسعولها الطريق ويركنوا، إحنا زيهم بالظبط بس الفرق إننا بنركن على بعض ونلزق وش العربية في نمر عربية الإسعاف علشان هي اللي تفتحلنا الطريق مش العكس..

البواب

وظيفته المتعارف عليها الحفاظ على العقار اللي هو شغال فيه، بس في مصر يعتبر أسرع وكالة نقل أنباء في الشرق الأوسط وجوجل للبني أدمين الساكنين في عمارتك والعمارات اللي جنبك وحواليك وفي الحي كله..

ا لسايس

نوع من أنواع الإبتلاء اللي لو حد جيه داس عليه هينزل فكة وكوينات،

هو المفروض إنه يركنك أو يدورلك على ركنة خوزعبلية بس هو في الحقيقة شحات برجوازي..

المصالح الحكومية

لازم يبقى عندك يوم مالوش ملامح في السنة لدنيا تيجي فيه وتحتاج تخلص ورق حكومي، يبقىDay use لطيف خصوصا وأنت مستنى مدام إبتشسام تقمع البامية وتختملك، والحاجة ميرفت تلم الجمعية وتمضي على ورقك والأستاذ محسن اللي بيزعق عشان الشاي سكر برا يهدا ويمشيك..

الجواز

في أي حته في المجرة هو إتنين بيحبوا بعض وأهلهم بيبقوا مبسوطين ومعاهم شوية فلوس يعيشوا بيها في أي حته،

هنا بقى هو عبارة عن طقم خشاف وطقم جيلي وحلل سيراميك ونيش ومهر وشبكة وقايمة وسقف ساقط وشقة في التجمع وشهرعسل في اليونان و…

أكمل؟

كفاية بقى عشان شكلك بتنهج وأنت بتقرا..