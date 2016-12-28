هتقضي راس السنة فين السنادي؟ سؤال هنفضل كلنا نسمعه اخر اسبوعين في ديسمبر ولحد ليلة 31 نفسها، وعلى الرغم من إن ناس كتير بتفضل تفكر في ترتبات خاصة لليوم ده من قبلها بشهر على الأقل، إلا ان في الأخر كلهم بيتحصروا في 7 أنواع من المحتفلين، وهما اللي هنقولكوا عليهم من خلال المقال ده وكل سنو وانتوا طيبين.
الحفلات والمزيكا
اللي بيحب الحفلات اكيد مش هيفوت مناسبة زي دي، هتلاقيه بدأ يسأل ويدور على الاماكن اللي عاملة حفلات في راس السنة سواء كانت حفلات مزيكا أو حفلات الفنانين اللي بتتعمل في الفنادق، المهم انه هيحتفل يعني هيحتفل حتى لو هيصرف ميزانية السنة الجديدة كلها.
بتوع الـ House Partys
النوع ده من الناس بقى هو اللي بيحب الـprivacy يعني مكان مقفول عليه هو واصحابه، يضحكوا .. يسمعوا مزيكا .. يرقصوا .. يهيسوا .. يتجننوا .. محدش يضايقهم ولا يقولهم بتعملوا ايه ومبتعملوش ايه، وعادة بتكون الحفلة في بيت حد من الجروب اللي هيحتفل.
ع القهوة كالعادة
بالنسبة لشباب كتير ليلة راس السنة يعني القاعدة على القهوة وسط اللمة اللي مليانة ضحك وهزار وتريقة على كل خلق الله اللي ماشيين في الشارع، وبالنسبة للبنات بقة راس السنة بالنسبالهم يعني الكافيهات والتصوير بطاقية بابا نويل او جمب شجرة الكريسماس لانهم للاسف مبيعرفوش يتأخروا اصلا ولا تيجي عليهم الساعة 12 وهما لسة برة البيت
هناكل فين؟
في ناس تانية بقى الأكل مرتبط عندهم بكل المناسبات والاعياد، وبما إن راس السنة بالنسبالهم مناسبة متتفوتش، هتلاقيهم بيفكروا ايه هي أول اكلة هياكلوها في السنة الجديدة وهياكلوها فين؟ وشكرا على كدة.
لمة العيلة
مناسبة زي بالنسبة لناس كتير بتتمثل في لمة العيلة، زيها زي مناسبات تانية كتير، هتلاقيهم بيتجمعوا ويفضلوا يزينوا البيت ويجهزوا الأكل ويحضروا هدايا بابا نويل احتفالا بالسنة الجديدة، وقبل ما الساعة تدق 12 تلاقيهم بيطفوا النور وبيعدوا العد التنازلي ١٠، ٩، ٨، ٧، ٦، 5، 4، 3، 2، 1 هييييييييييييييييييييه!
بتوع الـ”relationship goals”
وطبعا الرومانسيين بتوع الـ ” relationship goals” اللي مبيفوتوش اي مناسبة الا ويقضوها مع نصهم التاني، مينفعش السنة الجديدة تبدأ غير وهما مع بعض ولا تخلو من الـ New year kiss.