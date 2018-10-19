اكيد كلنا بنتعرض للإحباط فى اوقات من حياتنا بتحس كأنك موجود ومش موجود فى نفس الوقت. لحظة الصحيان من النوم الصبح بتكون صعبة عليك وممكن تروح للجامعة او الشغل لكن مفيش طاقة ولا روح لأي حاجة بتعملها، خلينا نقول أن فى شوية خطوات لو قدرت تطبقهم صح هتساعدك بشكل كبير فى أنك تتخطى احساس الإحباط والتوهان وترجع الحماس لحياتك من جديد:-

1 – الاستعداد للمواجهة

حالة الإحباط اللى حصلتلك وراها أسباب مطلوب منك أنك تكون جرئ كفاية لدرجة انك تواجه نفسك بالأسباب دى، ممكن يكون فشل فى حاجة معينة عايز تعملها ومش عارف او فقدان شخص او فشل فى علاقة حب او مشاكل مع اللى حواليك او حتى مع نفسك، مهم تبقى معترف أن فى مشكلة وبلاش الهروب لأنه هيرجعك لنفس النقطة تانى بعد شوية، الخطوة الأولى فى حل اى مشكلة هى الاعتراف أنها موجودة اصلاً.

2 – ورقة وقلم

بعد المواجهة بأسباب المشكلة مهم جداً أنك تفرغ مشاعر الحزن والإحباط اللى جواك، اكتب كل اللى انت حاسه على ورقة حتى لومش بتعرف تعبر بالكتابة اوى متقلقش محدش هيقرأ الكلام دة غيرك مش شرط يكون حلو او وحش مهم أنك تعبر عن اللى انت حاسه بالظبط وحاسس انك حر، الكتابة هتسهل عليك انك تفهم نفسك وتفسر مشاعرك وتفك اللخبطة اللى جواك بشكل اسرع.

3 – وضع مؤقت

مهما كانت المشكلة كبيرة او صغيرة فهى لها مدة صلاحية وهتخلص، نظرتك للمشكلة اللى انت فيها حالياً على انها (وضع مؤقت) ومش هى دى حياتك علطول بيطمنك وبيخليك كمان اقوى وادري بأن طبيعة الدنيا فيها ليل ونهار مفيش حاجة بتدوم.

4 – كفايا جلد الذات

(ليه معملتش كذا- وكان لازم أفكراحسن- وأنا اصلاً فاشل وسبب فى فشل الكرة الأرضية كلها !) اوقات بيكون طريقة تعملك مع نفسك وقسوتك عليها سبب فى مشكلتك اصلاً، جلد الذات بيخليك تلف فى دايرة مقفولة عليك انت لوحدك. خليك عارف أن كل الناس بتغلط والغلط هو اللى بيعلمك تنجح بعد كدا.

5- اعمل انجازات صغيرة

من الحاجات اللى ممكن تعملك شيفت فى المود بسراعة هو الإنجاز فى حاجة ولوكانت صغيرة ( حتي لو كسبت واحد صحبك فى دور شطرنج او ماتش كورة !) موضوع الإنجاز فى اى حاجة بيصحصح فكرة النجاح جواك تانى ويرجعلك جزء من ثقتك بنفسك أن تقدر تعمل حاجة ، مجرد أنك تصح الصبح من سريرك بنشاط دا إنجاز متستهونش به على واحد محبط من الدنيا.

6 – ادى فرصة للكون

احياناً لما بنكون فى حالة احباط بنقفل على نفسنا حتى فرصة الحلم أن بكرة احسن على الرغم أن الموضوع فعلاً بيكون مش سهل فى وقت الإحباط لكن الإيمان بأن الكون عنده حاجات كثيرة حلوة يقدمهلنا بس احنا نستعد لها صح بيوسع جواك الدنيا ومش بيخليها ظلمة اوى، اليقين بأن اللى جى أحسن احساس مهم جدًا و بيساعدك كثير فى التغلب على الإحباط.

7- خطوة القرارات

بعد لما حددت اللى مضيقك بالظبط وفرغت المشاعر السلبية بتجى الخطوة المهمة وهى أنك تخد قرار، وهنا فى حاجات كثيرة. زى أنك تقرر تبعد عن الحاجة اللى كانت سبب فى ضيقك من الأول سواء كان صديق وجوده سلبى فى حياتك اوعلاقة حب فاشلة او شغل مضيقك او دراسة مش بتحبها او تقرر تتعامل بشكل مختلف مع الحاجة اللى بتحاول فيها وبتفشل كل مرة. المهم أنك تخد قرار يساعدك فى انك مترجعش للنقطة دى تانى وتكون سبب فى الإحباط عندك مرة تانية.