شيرين لما قالت “عنده داء السيطرة .. واصل لحد الإفترا .. هو ده العيب اللي فيه .. ده اللي هيجيبنا لورا” داست على جرح كبير جوانا ومشكلة معظم البنات بتعاني منها، وبتفضل طول الوقت تدور لحبيبها على مبررات وتقنع نفسها بأنه اكيد بيعمل كدة عشان بيحبها وبيخاف عليها، وبالرغم من ان فيه رجالة كتير فعلاً بتعمل ده بدافع الحب، إلا ان الأغلبية بيكون عندهم “داء السيطرة”، وعشان تعرفوا الشعرة الرفيعة اللي بينهم وتعرفوا تفرقوا بين الاتنين هنقولكوا ايه هي العلامات اللي بتأكد ان تحكمات حبيبك ما هي الا رغبة في السيطرة.

1-بيرفض يخليكي تخرجي مع صحابك

بيقولك دايماً ان صحابك مش كويسين؟ بيحاول يخليكي تقطعي علاقتك بيهم؟ بيختارلك تكلمي مين ومتكلميش مين؟ كل دي حاجات مش بيعملها غير الراجل اللي عنده “داء السيطرة”، والطريقة دي في التعامل هتوصلك في الاخر لأنك تقطعي علاقتك بكل صحابك وتبقي لوحدك تماماً، مالكيش في الحياة غيره.

2-بيحب يعرف تفاصيل التفاصيل

بيكره الاسرار، بيحب يعرف كل تفاصيل حياتك الصغيرة والكبيرة؟ بيطلب منك كل الباسوردات بتاعة الاكونتات بتاعتك على السوشيال ميديا؟ بيتخانق معاكي لو عرف اي حاجة انتي مكنتيش حكياها ليه حتى لو كانت صغيرة؟ دي كلها حاجات بتاكد انه يا معندوش ثقة فيكي، يا معندوش ثقة في نفسه، يا اما بقى هو شخصية بتحب تفرض سيطرتها وخلاص.

3-بيراقبك طول الوقت على السوشيال ميديا

كلنا طبعا عارفين ال”stalkers” واللي بيعملوه من مراقبة لكل ال”activities” بتاعتك على السوشيال ميديا، بداية من الادد والفولو لحد اللايكات والكومنتات، وده لو بين اتنين مش مرتبطين بيبقى ليه اسباب كتير، انما بين اتنين المفروض انهم بيحبوا بعض، فا ده معناه حاجة من اتنين، يا اما مفيش ثقة بينهم تماماً، يا اما محاولة لمحاوطة الطرف التاني وفرض السيطرة عليه.

4-بيضايق لما تتبسطي من غيره

بيضايق لما بتخرجي من غيره حتى لو مع اهلك؟ بيفضل يلومك على انك مكلمتيهوش كتير؟ بيسمعك كلام من نوعية انتي نسيتيني وانا مش فارق معاكي؟ بيضايق لما تقوليله انك اتبسطي لما قابلتي صاحبتك اللي بقالك كتير مشوفتيهاش؟ دي كلها علامات بتاكد انه عايزك ليه لوحده وبس، يعني تبقي “ملكية خاصة” وبيحاول يسيطر عليكي وعلى تصرفاتك وعلى حياتك كلها.

5-بيغير عليكي بشكل مبالغ فيه

الموضوع ده ممكن يبقى لطيف في البداية، هتتبسطي بيه وهتحسي ان ده دليل على انه بيحبك جداً، لكن مع الوقت هتبدأي تتخنقي وتحسي انك فقدتي حريتك بالكامل ومبقيتيش قادرة تستحملي الضغط النفسي والكبت اللي مسببهملك بغيرته المجنونة دي، واللي تعتبر علامة مهمة من العلامات اللي بتأكد ان حبيبك عنده “داء السيطرة”.

6-عمره ما بيطلع نفسه غلطان

عمره ما بيعترف انه غلطان؟ بيرمي عليكي اللوم دايماً وبيحملك مسئولية اي مشكلة تحصل بينكوا؟ بيفضل طول الوقت يفكرك بكل حاجة عملتيها ضايقته حتى لو عدى عليها زمن؟ لو بيعمل كدة فا ده معناه انه بيحاول يسيطر على سياق الاحداث ويتدخل في كل مجريات الامور ويخليها في صفه، ودي طبعا علامة مهمة من العلامات اللي بتأكد انه عنده “داء السيطرة”.

7-هو بس اللي بيقرر تعملي ايه ومتعمليش ايه

في البداية هتحسي ان هو “السند” اللي دايماً جمبك وفي ضهرك، بيساعدك على حل كل مشاكلك وبيوجهك وبينصحك تعملي ايه ومتعمليش ايه، لكن مع الوقت مش هيبقى عندك اوبشن اصلا تاخدي قرار من غير ما ترجعيله او تعملي حاجة هو مقالكيش تعمليها، هيبقى هو الوحيد المتحكم في كل تفاصيل حياتك، وهي دي الشخصية “المسيطرة” اللي بنتكلم عليها.