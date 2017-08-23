انك تاخد القرار بانك تسيب الشغل دي اكيد حاجة مش سهلة اطلاقا، لان قرار زي ده بيبقي ليه تاثير مباشر على كل تفاصيل حياتك سواء المادية او الاجتماعية او علاقاتك عموماً، وعشان كدة لازم تعرف كويس قوي امتى وليه المفروض تاخد القرار ده وايه الاسباب اللي مينفعش تتجاهلها وانت بتاخد القرار، وهو ده موضوع مقال النهاردة واللي من خلاله هنقولكوا على العلامات اللي بتاكد انك محتاج فعلا تسيب الشغل.

1-مش عارف تتعامل مع مديرك

سبب مهم ورئيسي من الاسباب اللي ممكن تخليك فعلا محتاج تاخد القرار بانك تسيب الشغل هو انك تبقي مش عارف تتعامل مع مديرك ومش قادر تلاقي نقطة تفاهم بينك وبينه، طبعا بعد ما تكون حاولت بكل الطرق انك توصل لحل لكن معرفتش، وده لان علاقة المتوترة بيه هتاثر على انتاحيتك في الشغل وثقتك بنفسك وبقدرات.

2-بقالك فترة عايز تسيب الشغل

واحدة كمان من العلامات اللي بتاكد انك محتاج تسيب الشغل هي انك تبقي بقالك فترة كبيرة -مش اقل من شهر او اتنين- بتفكر تسيب الشغل ونفسك تاخد القرار لكن متردد وخايف، يعني الحاجة الوحيدة اللي مخلياك مكمل في شغلك هي “الخوف” من المجهول، من اول خوفك من انك تندم انك خدت القرار ده او انك متعرفش تلاقي شغل تاني او غيرها من الاسباب اللي ممكن تكون مخوفاك.

3-مش بتكبر في شغلك

كل واحد فينا بيبقي محتاج يشتغل في مكان يكبر فيه، سواء عن طريق انه يتعلم مهارات جديدة او يكتسب خبرات او يترقى في منصبه، وعشان كدة لو لقيت نفسك مش بتكبر في شغلك ولا بتستفيد حاجة يبقي ده جرس الانذار اللي بيقولك وبياكدلك انك اكيد في المكان الغلط ولازم تاخد القرار بانك تسيب الشغل وتدور على مكان تاني.

4-حاسس بانك زهقان من شغلك

بتحس بايه وانت في الشغل؟ زهقان وملكش نفس تشتغل؟ بتفضل قاعد تبص في الساعة ومستني الوقت يعدي؟ يمكن تكون دي علامة مهمة من العلامات اللي بتاكد انك محتاج تسيب الشغل، لانك مبقيتش متحمس للشغل وبقي عندك لامبالاه تجاهه وتجاه اللي بتعمله، وده معناه انك بدات تبقي مقصر ومبقيتش تهتم بان الشغل يخلص على اكمل وجه.

5-سيستم الشغل مش ماشي معاك

انت بتقضي حوالي 8-9 ساعات من يومك تقريباً في الشغل، يعني لو البيئة اللي حواليك مش مريحة او “system” الشغل مش مناسب ليك، ومخدتش القرار بانك تسيبه، مع الوقت هتتحول لشخصية عصبية من كتر الضغط النفسي، ده طبعا غير انك هتبقي انسان سلبي معندكش اي طاقة ايجابية تفيد بيها نفسك او المكان اللى انت فيه.

6-مش حابب اللي بتعمله

سبب من الاسباب اللي ممكن تخليك تكمل في شغلك حتى لو عندك مشاكل كتير هو انك تبقي حابب اللي بتعمله، لان حبك لشغلك هو الحاجة الوحيدة اللي ممكن تخليك تستحمل كل الضغوط وكل العلامات التحذيرية اللي بتاكدلك انك لازم تسيب الشغل، لكن لو انت بقي اصلا مش حابب اللي بتعمله يبقي مفيش اي سبب يخليك تتردد في انك تاخد القرار وتسيب الشغل، طبعا ده لو انطبقت عليك باقي العلامات.

7-حاسس ان الشغل مسببلك ضغط نفسي

سبب اخير ياكدلك انك لازم تسيب الشغل هو انك تحس ان شغلك بقي بيسببك ضغط نفسي، ده غير التعب والارهاق اللي بتحس بيهم سواء في نص اليوم او في نهايته، يعني شغلك بقي بيستنذفك نفسيا وجسديا وبياثر على صحتك وعلى حياتك، في حين ان المفروض الشغل ده يكون هو مصدر نشاطك وتجدد طاقتك.

