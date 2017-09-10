اكيد كلنا سمعنا قبل كدة النصيحة اللي بتقول “متخليش حد كل حاجة طول ما انت بالنسباله مجرد حاجة”، لكن ياترى امتى تعرف انك بالنسبة للشخص ده مجرد “option” مش “priority” ؟ وايه هي العلامات اللي منها تتأكد انك بالنسباله مش اكتر من شيء مركون على الرف، بيدور عليه بس وقت ما يحتاجه؟ للأسف كتير مننا لما بيحبوا حد بيخلوه هو اول واهم حاجة في حياتهم، حتى لو كانوا هما بالنسباله مش كدة، وبيحاولوا على قد ما يقدروا يتجاهلوا كل العلامات اللي بتكشفلهم الحقيقة ويدفنوا راسهم في الرمل زي النعام عشان ميشوفوهاش، لانهم اصلا مش عايزين يشوفوها، لكنهم بعد فترة بيضطروا يواجهوا الحقيقة بعد ما تكون العلاقة -سواء كانت علاقة حب او صداقة- انهارت واتدمرت وخسروا كتير من مشاعرهم ووقتهم مع شخص ميستاهلش، وعشان كدة انهاردة هنقولكوا ايه هي العلامات اللي تعرفوا منها انكوا مجرد اختيار مش اولوية عشان تلحقوا نفسكوا بدري وتحاولوا تصلحوا غلطكوا او تنهوا العلاقة كلها من الاساس.

1- دايماً بيستناك تديله كل حاجة وعمره ما بيديلك اي حاجة

الشخص اللي طول الوقت بيستناك تقف جنبه وتساعده وتهتم بيه وبمشاعره وتسمعه وتقدمله النصيحة والدعم، وبيلومك لو قصرت في حقه، في حين انه مش بيعمل عشانك اي حاجة من الحاجات دي، يبقي انت بالنسباله اكيد عمرك ما كنت واحدة من اولويات حياته، انت مجرد وسيلة بيستخدمها عشان يوصل للي هو عايزه مش اكتر.

2-دايما بيخيب املك فيه

الشخص اللي دايماً بتراهن عليه وفي كل مرة بيخيب املك وبيخليك تخسر الرهان اللي راهنته لنفسك، لانه عمره ما كان قد ثقتك ولا عمره حاول يعمل عشانك اي حاجة مهما كانت صغيرة، ده شخص مش بيقدرك ولا بيقدر وجودك وبيعتبرك مجرد “option” مش “priority” في حياته.

3-مش بيهتم بمشاعرك

وطبعاً علامة مهمة من العلامات اللي تاكدلك انك مجرد “option” في حياة شخص ومش “priority” هي انه ميبقاش بيهتم بمشاعرك ولا بيخاف على زعلك او بيعملك حساب، لان مفيش حد بيهتم بوجود حد في حياته هيفكر يجي عليه او يأذي مشاعره ويجرحها.

4-مش بيكلمك غير لما يكون فاضي ومعندوش حاجة تانية يعملها

لما تبقى بالنسباله لشخص مجرد “خطة بديلة” مش بيلجألك ولا بيفكر فيك غير لما مبيبقاش عنده حاجة تانية يعملها، وعادة انت اللي طول الوقت بتكلمه وهو مش بيحاول يكلم خالص غير لما بيكون فاضي، تبقي اكيد مش مهم بالنسباله،لانك اللي بيحب حد وبيهتم بيه بيفضيله نفسه وبيكلمه مهما كان مشغول.

5-اناني ومش بيفكر غير في نفسه

اما بقى الشخص الاناني، فا ده اصلا مش بيهتم بحد غير نفسه ولا بيفكر في حاجة غير الحاجات اللي هو بيعوزها وبس، والاولوية الوحيدة في حياته هي “نفسه” وبس، اما الباقي فا كلها حاجات ثانوية سهل جداً يستغنى عنها.

6-بتشوفه بيعامل غيرك بطريقة احسن من اللي بيعاملك بيها

لما تبقى طول الوقت بتلتمسله الاعذار وبتقول لنفسك اصله مشغول ومش فاضي، وعشان كدة مش بيكلمك ولا بيهتم بيك، وبعد كدة تلاقيه بيعامل غيرك بطريقة احسن بكتير من اللي بيعاملك بيها، يبقي لازم تعرف وتتأكد انك مش شخص مهم بالنسباله.

7-بتحس انك مضغوط نفسياً طول ما هو موجود

واخيراً، طالاما وجود جنبه وقريب منه بيسببلك ضغط نفسي، وهو مش بيهتم يحل معاك المشكلة اللي بتخليك تحس بانك مضغوط وتعبان كدة، تبقي اكيد مش مهم بالنسباله ومش فارق معاه اصلا، لانك لو فارق معاه اكيد مش هيبقى مبسوط وهو شايفك مش مرتاح.