طبعاً كلنا عارفين ان الناس في منهم الكويس وفي منهم الوحش وفي منهم الجوزاء

يعني لو حسيت انك بتتعامل مع حد بشخصيتين متستغربش، العيب مش فيك، يمكن يكون ده حد من مواليد برج الجوازء، وده مش معناه انهم مجانين يعني زي ما كل الناس بتقول عليهم، كل الحكاية ان ساعات الشخصيتين دول بيكونوا عكس بعض ومش متفاهمين، فا النتيجة بتكون تصرفات غريبة ومش مفهومة وردود افعال عكس بعض في نفس المواقف، حسب بقى الشخصية اللي كانت موجودة في الوقت ده.

المهم، بعيداً بقى عن كل الصفات اللي كلنا عارفينها عن برج الجوزاء، انهاردة هقولكوا على كام معلومة كدة محدش يعرفهم غير مواليد برج الجوزاء نفسهم..

1-بيعرف إزاي يدلع نفسه ويدلع اللي معاه

على الرغم من إن “البخل” صفة من الصفات اللي دايماً بيتوصف بيها برج الجوزاء، إلا ان الناس فاهمة الموضوع ده غلط تماماً، الحقيقة هي إن مواليد برج الجوازء يعتبروا من أكتر الشخصيات اللي بتحب تصرف لكن مش في أي حاجة، يعني معندهمش مشكلة إنهم يدفعوا فلوس قد كدة عشان يدلعوا نفسهم ويدلعوا اللي معاهم وميدفعهوش جنيه طول ما هما موجودين، لكن مايروحوش مثلاً يشتروا هدية بملغ وقدره لحد من صحابهم، يعني تقدر تقول عليهم “حريصين” شوية لكن مش بخلاء.

2-بيشوف الدنيا بطريقة مختلفة عن كل الناس

الحياة بالنسباله مش أكتر من لعبة كبيرة، مبيزعلش على حاجة ولا على حد لإنه عارف إن مفيش حاجة بتدوم، مبيعرفش يجامل حد ودايماً هتلاقيه بيرميلك الكلام في وشك زي ما هو من غير تزويق، وده مش بس عشان هو مالوش في اللف والدوران، ده لإنه اصلا مش بيخاف من انه يقول أي حاجة بيفكر فيها وبتيجي على باله.

3-مستحيل حد يعرف يحبطهم

ميزة تانية مش كتير يعرفوها عن مواليد برج الجوزاء وهي ان مستحيل حد في الدنيا يعرف يحبطهم أو يديهم طاقة سلبية سواء في حياتهم الشخصية أو العملية، وده لإنهم من الشخصيات الطموحة اللي بتعرف توصل للي هي عايزاه مهما كانت الصعوبات اللي بيواجهوها، ده غير انهم بيحبوا يتحدوا كل الظروف وبيحسوا بالتحدي ده بنوع من المغامرة اللذيذة اللي بتخليهم يستمتعوا بلذة الانتصار لما يحققوا اللي بيحلموا بيه وعايزينه.

4-هو مش غبي .. هو بس عامل عبيط

اوعى ابدا تستهون بذكاء مواليد برج الجوزاء مهما حسيت انهم مش فاهمين حاجة، لإنهم ببساطة هما اللي ساعات كتير بيحبوا يصدروا الصورة دي للناس، وده في حد ذاته ذكاء، لإنك هتبتدي تتعامل معاه على انه ساذج ومش فاهم حاجة ويصدمك في الأخر بانه فاهمك وقافشك من الأول بس مستني يجيب أخرك..

5-عمره ما هيستخدم نفس التكنيك مرتين

اوعى تفكر تتخانق مع حد من مواليد برج الجوزاء، ودي نصيحة مني، لإنك ببساطة مش هتعرف تلاقيها منين ولا منين، كل ما هتقفلها في وشه من حتة، هيجيلك من حتة تانية، ومش هتعرف تسلك معاه ولا تزنقه بالكلام مهما حاولت، وطبعا مش محتاجة اقولك انك عمرك ما هتعرف تغلطه 😀

6-مبيحبش الارتباط ومالوش في الـ commitment

على الرغم من انه في اوقات كتير بيحس انه محتاج حد في حياته، الا انه بمجرد ما بيفكر في الموضوع بجد بيتراجع، وده لإنه مبيحيش حد يقيد حريته أو يتحكم فيه وفي تصرفاته، ده غير انه متعودش يعمل حساب لحد أو يقدره، وأي حاجة بتيجي على باله بيعملها فورا من غير تفكير مهما كانت، وده بيخلي الجوزاء يهرب دايماً من الارتباط ويتجه للعلاقات اللي مفهاش “commitment”.

7-الجوزاء بيتحب بسهولة جداً لكن بيحب بصعوبة

ولإن أي شخص بيقرب من حد من مواليد برج الجوزاء بيستغرب جدا تصرفاته وردود أفعاله المختلفة والمتناقضة، فا طبيعي جداً انه يستهلك جزء كبير جداً من تفكيره في تحليل التصرفات دي ومحاولة إيجاد تفسير منطقي ليها، وعلى الرغم من انه عادة بيفشل، إلا إن التفكير ده في حد ذاته بيخليه يتعلق بيه ويقع في حبه بسهولة جداً، في حين إن مواليد برج الجوزاء مش من السهل انهم يتعلقوا بحد او يحبوه، وعشان ده يحصل بيحتاج مجهود كبير جداً من الطرف التاني.

مين قال بقى انك مستحيل تفهمهم أو تعرف بيفكروا في ايه؟!

على الرغم من ان فهم مواليد برج الجوزاء فعلا شيء صعب علينا كبشر، إلا انه مش مستحيل يعني، كل الحكاية بس هي انك محتاج تعرف مفاتيحهم عشان تقدر تفهمهم وتعرف تتعامل معاهم، وعشان كدة لو بتحب حد من برج الجوزاء، هتلاقي هنا كام حاجة مهمة لازم تعرفهم.