على الرغم من ان فيه عدد كبير جداً من المسلسلات بيتعرض السنة دي في رمضان، إلا ان الناس وخصوصاً البنات مركزين قوي مع عدد قليل من النجوم الشباب اللي خطفوا قوبهم قبل ما يخطفوا نظرهم، مش بس بأدائهم المميز والقوي، لكن بجاذبيتهم ووسامتهم، للدرجة اللي خلتهم حديث معظم البنات بمختلف أعمارهم على السوشيال ميديا.

ظافر العابدين

شارك النجم التونسي ظافر العابدين السنة دي النجمة هند صبري بطولة مسلسل “حلاوة الدنيا”، واللي بيقوم فيه بدور رومانسي مميز جداً، فضلاً عن وسامته وجاذبيته، وده خلاه واحد من أكتر الفنانين اللي شاغلين بال البنات ومجننهم على السوشيال ميديا، ده غير إن دوره في المسلسل ودعمه المستمر لهند صبري بيخليهم يتمنوا يقابلوا في حياتهم راجل زيه.

أحمد مجدي

أحمد مجدى السنة دي في مسلسل “لا تطفئ الشمس” قدم دور مختلف جداً عن باقي الأدوار اللي قدمها قبل كدة، وهو دور راجل بيحب وبيصبر على اللي بيحبها وبيفضل يحاول مرة واتنين وعشان يوصلها من غير ما يزهق، لحد ما قدر في النهاية انه يتجوز البنت اللي قلبه اختارها، وده خلى البنات ينبهروا بيه وباصراره وصبره وعدم استسلامه للطريقة اللي كانت “أمينة خليل” بتصده بيها في الأول.

ياسر جلال

على الرغم من إن كل اللي اتفرج على مسلسل “ظل الرئيس” اشاد بالأداء العبقري اللي بيقوم بيه ياسر جلال في المسلسل، وتمكنه الشديد من تجسيد الشخصية، وتأكيدهم على إن المسلسل ده هيكون نقطة تحول كبيرة في مسيرة ياسر جلال الفنية، إلا إن البنات بشكل خاص شافوا فيه جانب تاني خالص غير اللي كل الناس شافته، وهو رجولته في المسلسل وإزاي هو شخص يعتمد عليها، ده طبعا غير إخلاصه الشديد لمراته وإصراره على إنه يجيبلها حقها بعد ما اتوفت هي وابنه نتيجة محاولة اغتياله.

أمير كرارة

بالنسبالي انا شخصياً، أمير كرارة السنة دي مفاجأة فعلاً، وده لإنه عامل دور عبقري بمعنى الكلمة، حيث انه قدر من خلال أدائه التمثيلي وشكله واللوك اللي ظهر بيه في مسلسل “كلبش”، انه يجسد دور الظابط بمنتهى الإحترافية والمهنية،

أحمد مالك

قدر الممثل الشاب أحمد مالك السنادي انه يثبت نفسه بشكل قوي ويأكد بأدائه في مسلسل “لا تطفئ الشمس” انه فعلا فنان موهوب، وده لإنه قدر يجسد الشخصية بإحترافية شديدة، خصوصاً في مشهد موت “حبيبة”، لدرجة إن كتير من البنات اللي بتابع المسلسل كانت بتأكد انها هتبطل تتفرج عليه لو احمد مالك كان مات فعلا في المسلسل بعد الحلقة اللي افتكروه انتحر فيها.

يوسف الشريف

اما بقى يوسف الشريف، فا بعيداً عن وسامته وجاذبيته وتألقه اللي اتعودنا عليهم، ابهرنا السنة دي بدوره المميز في مسلسل “كفر دلهاب” واللي بيجسد فيه شخصية طبيب اسمه “سعد” مع شوية غموض واثارة كعادة يوسف الشريف، وبعض المشاهد الرعب والمؤثرات الصوتية اللي خلوا المسلسل ده واحد من المسلسلات الأكثر مشاهدة.

إياد نصار

بعد مشهد اياد نصار في مسلسل “هذا المساء” اللي كان قاعد فيه في “night club” في لندن وبيشرب وشاف هناك بنت اجنبية جميلة بتبصله وعايزة تتعرف عليه، فقام مشاورلها بإيده اللي فيها الدبلة عشان يفهمها انه متجوز وقام سايبها ومشي، واتصل بمراته وقالها قد ايه هو بيحبها وهي مالية عينه، كل البنات على السوشيال ميديا مكانش ليها سيرة غيره وغير انهم قد ايه يتمنوا يرتبطوا بواحد زيه.