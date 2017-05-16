اعمل فرح ولا “honey moon” حلو؟، سؤال بيفكر فيه كل اتنين داخلين على جواز، وعادة العروسة بتصمم على الفرح باعتباره ليلة العمر، والعريس بيفضل شهر العسل، اما بالنسبالي انا بقى مع اني بنت (واحدة من شواذ القاعدة يعني) شايفة ان الفرح مالوش لازمة ومصاريف على الفاضي وان شهر العسل احلى واهم بكتير، تعالوا وانا اقولكوا ليه..

1-الأفراح بقت غالية قوي

ده طبعاً امر مفروغ منه، اقل فرح دلوقتي هيتكلف ميقلش عن 250,000 الف جنيه، ده على الأقل يعني ويبقى اسمك معملتش حاجة، ده غير بقى الفستان والبدلة والـ”makeup artist” والـ”wedding planner” وفساتين الـ”bride maids” وغيره، طب بالذمة مش انتوا اولى بالفلوس دي؟ مش كفاية توضيب الشقة والشبكة والمهر والذي منه؟ ولا ناويين تدفعوا كل اللي حيليتكوا في الفرح وتستلفوا بعد كدة عشان تعيشوا؟

2-مهما عملت مش هتعجب

لو انتوا بقى من اللي بيفكروا يعملوا فرح عشان الناس والمنظرة فا احب اقولكوا انكوا مهما عملتوا مش هتعجبوا والمعازيم برده هيفضلوا يتريقوا على مكياج العروسة وفستانها وتسريحة شعرها وشكل الكوشة والبوفيه وغيرها من التفاصيل، وفي الأخر عمركوا ما هتقدروا ترضي كل الناس، عشان كدة احب اقولكوا متفكروش غير في نفسكوا واعملوا اللي هيريحكوا ويبسطكوا انتوا وبس ومتشغلوش بالكوا بالناس.

3-الفرح الفخم مش هيضمنلك حياة زوجية سعيدة

في الحقيقة، يمكن يكون العكس تماماً، انا كنت قريت دراسة قبل كدة عمالها أساتذة الاقتصاد في جامعة إيموري بولاية جورجيا الأمريكية على أكثر من 3000 شخص متزوج، اكتشفوا منها ان الأزواج اللي انفقوا مبالغ كبيرة على حفلات الزفاف كانت حياتهم الزوجية اقصر عمراً من غيرهم اللي انفقوا مبالغ اقل.



4-عمر الفرح ما هيبقى مثالي

الـ”wedding planner” نفسه ميقدرش يضمنلكوا ده، مهما قعدتوا ترتبوا وتخططوا عشان كل حاجة تطلع مظبوطة، عمركوا ما هتقدروا تضمنوا المثالية في كل التفاصيل ولا هتقدروا تضمنوا برده ان الفرح يبقى مفيهوش غلطة، لازم تبقوا حاطين احتمالات لكل حاجة، الجو ممكن يقلب، الدنيا ممكن تمطر، الفوتوجرافر ممكن يتأخر، المعازيم مش كلهم هييجوا، حاجات كتير ممكن تحصل تعكنن عليكوا بعد كل التعب اللي تعبتوه ده.

5-شهر العسل وتجهيزات البيت اهم

يمكن مش كل الناس بتفكر بنفس الطريقة، وخصوصاً العروسة، بتشوف ان دي ليلة العمر ومينفعش متفرحش فيها وتلبس فستانها الأبيض وترقص الرقصة السلو وتتشال في الاخر والكلام اللي كله رومانسية ده، لكن لو جينا فكرنا بمنطقية شوية وسيبنا الأحلام الوردية دي ونزلنا على أرض الواقع هنلاقي ان فعلا شهر العسل اهم بكتير قوي، دي حاجة انتوا اللي هتتبسطوا بيها ومش هترضوا بيها الناس، اللي بالمناسبة عمرها ما هترضى، وتجهيزات البيت كمان اهم بكتير جداً من الفرح، ده زي ما بيقولوا كدة “عش الزوجية” اللي هيجمعكوا طول العمر مش مجرد قاعة هتجمعكوا ساعتين تلاتة وخلاص.

لو بعد ده كله ولسة مصمم تعمل فرح يبقى انت حر بقى بس متنساش تعزمني 😀