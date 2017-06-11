يعتبر مسلسل “لا تطفئ الشمس” واحد من أجمل وأحلى المسلسلات اللي اتعرضت في رمضان 2017، ووجبة درامية مصرية متكاملة تناسب كل الأذواق والفئات العمرية المختلفة، وعلى الرغم من إني لا ناقدة ولا محللة، إلا إني اقدر اقولكوا وببساطة على مجموعة أسباب كفيلة تخلينا كلنا “كمشاهدين” نحب مسلسل “لا تطفئ الشمس”.

1-إحسان عبد القدوس

طبعا سبب مهم جداً ورئيسي من أسباب حبنا لمسلسل “لا تطفئ الشمس” هو انه مقتبس عن رواية الكاتب الكبير الراحل إحسان عبد القدوس (سيناريو وحوار تامر حبيب)، واللي اتقدمت قبل كدة على شكل فيلم في سنة 1961 مع المخرج القدير صلاح أبو سيف، وقام ساعتها ببطولته فنانين كبار زي فاتن حمامة، عمر الشريف، أحمد رمزي، وشكري سرحان.

2- نوستالجيا زمان

الجميل في المسلسل بقى هو انه بيقدر فعلا ينقلنا واحنا بنتفرج عليه لعالم تاني راقي وأنيق، وده بينقل لينا كمشاهدين مقدار كدة من الطاقة الإيجابية يخلينا مستمتعين جداً و احنا بنتفرج على المسلسل بكل تفاصيله.

3- أحمد مجدى؟

هو بعيداً عن انه وسيم ومجنن كل البنات اللي بيتفرجوا على المسلسل، إلا إني لما بقول هنا “احمد مجدي” قصدي على دوره في المسلسل، وإزاي قدر يتمسك بالبنت اللي بيحبها على الرغم من انها كانت بتصده وبتحاول تبعد عنه، فضل يحاول ويعافر عشان يوصلها ومستسلمش لحد ما اتجوزها، وده في حد ذاته شيء يخلينا كبنات ننبهر بالمسلسل.

4- حب بكل أشكاله

اللي متابع المسلسل هيفهم اللي انا بقوله، المسلسل حقيقي بيحتوي على جميع أشكال وصور الحب المختلفة، يعني لو تأملنا كدة شوية هنلاقي اللي بيحب لكن ضعيف ومتردد ومش بيدافع عن حبه زي محمد ممدوح، وهنلاقي اللي اتمسك بحبه وحارب رغم كل الظروف زي احمد مالك، وهنلاقي بردوا اللي اتخلى عن اللي كان بيحبه لمجرد انه شخص غير مناسب زي أمينة خليل، واللي اصلا مصدق لقى حد يحبه زي ريهام عبد الغفور، واللي دخل اصلا في علاقة فاشلة مش كل النواحي وكان مستعد يضحي بكل حاجة عشانها زي جميلة عوض، واللي فضل يجب طول حياته شخص واحد ومعرفش ينساه رغم البعد زي ميرفت أمين، وغيرها من الأشكال المختلفة للحب اللي بنشوفها مع باقي ابطال المسلسل.

5- الأمل دايماً موجود

تحس كدة وانت بتتفرج على المسلسل ان الأبطال دايماً عندهم أمل، بيحاولوا وبيعافروا باصرار عشان يوصلوا للي عايزينه، وخصوصا بقى والملفت للنظر علاقة “ميرفت أمين” بحبيبها القديم، حبيب الطفولة اللي فضل من غير جواز طول حياته عشان بيحبها ومش عارف يحب غيرها، لحد ما قدر وبعد كل العمر ده انه يوصلها <3



6- الممثلين اللي بحبهم

ميرفت أمين، محمد ممدوح، أمينة خليل، شيرين رضا، ريهام عبد الغفور، فتحي عبد الوهاب، أحمد مالك، جميلة عوض، أحمد مجدي، كل دول وأكتر مجتمعين في عمل درامي واحد، فنانين موهوبين ومتألقين بمهنى الكلمة، كل واحد فيهم قدر يجسد الشخصية ويلعب دوره بمنتهى الإحترافية.

7- احداثه واقعية

وفي النهاية، قدرة المخرج والسينارست في انهم يتناولوا الرواية باحترافية شديدة وبطريقة تتناسب مع عام 2017 من حيث أن الأحداث تكون واقعية جداً وقريبة لمجتمعنا، ده في حد ذاته سبب كافي يخلينا نتشد للمسلسل ونحب نتفرج عليه ونتابع كل حلقاته أول بأول.