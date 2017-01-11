محدش فينا طبعاً يقدر ينكر جمال فصل الشتاء، وشياكة لبسه ورومانسية جوه وحلاوة أكله، لكن لإن لكل حاجة حلوة فيه ضريبة لازم ندفعها، جمعنالكوا انهاردة أكتر 8 حاجات بنعاني منها كلنا في البرد، شوفوهم وقولولنا ايه حاجة فيهم بتضايقكم من الشتاء؟
1- بنفكر 100 مرة قبل ما نقرر ناخد شاور
طبعاً فكرة انك تاخد شاور في التلج ده تعتبر انتحار، وده بيخلينا نفكر 100 مرة قبل ما ناخد القرار اللي تقريباً كدة في الأخر مبيتنفذش ولو حصل وقدرت تقهر البرد وتاخد شاور مش هتكررها تاني غير بعدها بشهر….
2- مبنعرفش نتحرك من كتر اللبس
وعشان الجو في الشتاء بيكون برد جداً، بنضطر نلبس بنطلونين و3 بلوفرات وجاكيتين على الأقل عشان نتدفى، وده بيخلينا فعلياً مش عارفين نتحرك، ولو اتحركنا بنبقى شبه الإنسان الالي من كتر الهدوم اللي لابسينها.
3- لبس الشتاء غالي جداً
اما بقى بالنسبالة لاسعار لبس الشتاء السنادي فاكيد مش محتاجة اقولكوا عليها، محتاج ميزانية لوحده، وعشان تجيبلك طقمين حلوين هتدفعلك فيهم بتاع 5000 جنيه على الأقل…وده مش المشكلة …المشكلة ان الاسعار دي لماركات عادية مش حاجة براند فتدفعي وانتي مبسوطة.
4- اللي بيقومنا من تحت البطانية بنكرهه
مرحلة انك تقوم من تحت البطانية في البرد دي عادة بتكون اسوأ مرحلة في اليوم، واي حد او اي حاجة بتكون السبب في انك تسيب السرير وتقوم بتكرها وخصوصاً لو كان سبب قهري زي المدرسة أو الشغل.
5- الدايت والشتاء دونت ميكس
الشتاء يعني أكل، وده طبعاً شيء اساسي وأمر مفروغ منه، لإن الأكل بيدفي الجسم وبيمده بالطاقة، فا بالنسبة بقى للناس اللي بتعمل دايت فا مجهود السنة كله بيضيع في الكام شهر دول، اسألوني انا
6- الدنيا بتضلم بدري
في الشتاء، اول لما الساعة بتيجي 6 بنحس كانها بقت 12 بالليل من كتر ما الدنيا ضلمة وهادية والشوارع فاضية والناس كلها في بيوتها متكلفتة تحت البطانية بتتفرج على فيلم في التلفزيون وبتشرب سحلب ….يعني اليوم بيخلص فعليا اول ما تخلص شغلك ولا بتعرف تخرج ولا تنبسط.
7- الانفلوانزا والبرد معانا طول السيزون
اول ما يبدأ فصل الشتاء، بيبدأ معاه موسم البرد والإنفلونزا، فلو كنت محظوظً هيجيلك برد 3 او 4 مرات بس، اما بقى لو كانت مناعتك ضعيفة فا البرد مش هيسيبك إلا لما يجي الصيف.
8- الشطاااااااااااااااااااااااااااااااااااف
وأخيراً بقى تيجي اصعب حاجة في الشتاء، وهي دخول الحمام، وده طبعاً بسبب مياه الشطاف المتلجة اللي كلكوا عارفينها وجربتوها وبتعانوا منها ….الحقيقة دي اكتر حاجة محزنة تخص الشتاء.
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