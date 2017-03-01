بقلم كيرلس بهجت

في مقالة بالعنوان ده علي موقع brightside.me بيتم شرح 8 حاجات تفرق بين

الراجل الناضج في حبه و فكره و الراجل اللي بيعاني من قصور عاطفي و عقد نقص ، و الحاجات ديه هي :

1- لا يمكن هيعيب فيكي

،،، في فرق كبير اوي لما شخص يقول نقد قايم علي الأهتمام و بين شخص هدفه التجريح للتقليل من الطرف التاني .. فمثلا لو في حاجة معينة في شكلك زي مثلا ( لون شعرك ) شكله مش مناسب .. حتلاقي الراجل الناضج اللي بيحبك بيملح للموضوع في صغية تساؤل او نقاش هادي حوالين النقطة ديه .. علي عكس شخص حيستخدم صيغة الأمر او التريقة و الأستهزاء ..

2- لا يمكن ينتهك حدودك الشخصية

،،، انتي كيان قائم بذاته ليكي حياتك ، اصحابك ، اسرارك و خبايا العالم بتاعك .. لا يمكن حد ناضج يسمح لنفسه بانتهاك الحدود ديه لاي مبرر كان .. مفيش بقي وريني ده بيقولك ايه او اثبت لي انك مش كذا .. أنما الانسان اللي بيشك دايما او مش بيقدر يوصل للثقة التامة مع اللي بيحبه ، يبقي شخص طفولي لسه معرفش يعني ايه انسان حر له اطار فردي مميز … أنما المفروض ينمي الأطار ده و يشجع حبيبته انها تبقي كائن حر مستقل .. فالحر بجد لا يمكن يطالب بعبدة !

3- لا يمكن يهرب من المسؤولية

… الموضوع مش كلام او شعارات عن الرجولة او التضحية أنما فعلا وقت الشدة بتبان معادن الناس .. و المطلوب مش غشامة او فتحة صدر أنما الراجل الناضج هو اللي بيعرف يواجه المشكلة و يحلها بذكاء و رجولة .. علي عكس الشخص الغير ناضج اللي دايما تلاقيه بيخلق اي مبررات او اعذار عشان يداري فشله و تفاهته .. و مش بعيد شماعة من الشماعات ديه تكون حبيبته نفسها اللي ممكن يرمي عليها اللوم و الذنب ….

4- لا يمكن يعتبر المشاعر مظهر للضعف

.. مش حتلاقيه بيحط من احاسيسك البرئية او يهينك لو تعبانه او بتمري بحالات نفسية مؤلمة .. بالعكس الناضج فاهم مدي روعة الانسان اللي بيحس .. فدية علامة مهمة علي وجود انفعلات حية جوا الانسانية ديه ..

5- لا يمكن يبص تحت رجله

… الراجل الناضج مش بتاع اللحظة الحالية بس ، أنما دايما عينه علي بكرا و بعده .. فحتي في اعظم لحظات انضماجكوا العاطفي الرومانسي او حتي لحظات خلفاتكوا الكبيرة ، لا يمكن يسمح أن الأنفعال المؤقت يدفعه لقرار مستديم .. انما دايما مركز في بكرا حتعملوا ايه او شكل علاقتكوا حيتطور ازاي .. و من هنا تحسي معاه بالامان ،، علي عكس الغير ناضج اللي عايشها زي ما تجيبه و توديه .. مفيش تفكير او تخطيط .. كائن بلا طموح او حلم ، في كل خطوة معاه تحسي بقلق و توتر فهي مبنيه علي رمل و قايلة للسقوط قدام اي عاصفة اجتماعية بسيط او حتي تحولات زمنية ساذجة ..

6- مستحيل يحسسك إنك رقم 2 في حياته

2 … الراجل الناضج اكيد بينشغل و عنده حياة تانية و شغل و مستقبل .. لكن وسط ده لازم يكون ناقلك مدي اهميتك في حياته حتي و لو مفيش بينكوا كلام كتير او مقابلات بشكل مستمر نظرا لظروف حياته .. فالتقدير مش بكمية الوقت او طول المدة انما بالرسالة الصادقة اللي قدر يوصلها لك الشخص اللي بيحبك بجد .. علي عكس الراجل التافة اللي معندوش اي رسالة حقيقة و معتمد بس علي قفاعات سطحية من مظاهر الاهتمام المزيف .. و اللي بتفرقع قدام تحدي حقيقي لمستوي العلاقة اللي بينكوا ..

7 – لا يمكن يقل من أمه !!

… الراجل اللي في وقت ما قدر يبيع امه اوعي تتخلي انه حيفضل طول العمر مشتريكي .. الراجل اللي بجد بيعرف يقدر أهلة و أسرته , بيعرف يقابل مشاعر المحبة بتكريم و أحترام .. علي عكس الغير ناضج اللي قايم علي تبديل الادوار في حياته حسب حاجته و حالته المزاجية المتغيرة باستمرار !!

8 – لا يمكن يمد ايده عليكي او يشتمك ..

ديه مفهاش نقاش كتير ، فاللي معندهاش مانع انها تبقي في علاقة بالشكل ده مش مستنيه يتقال عليها انها مع راجل غير ناضج .. أنما هي نفسها شخصية غير ناضجة ! فغضب الشخص لا يمكن أبدا يسمح له يخرج برا نطاق مبادئه او أنسانيته .. فالضعيف بس اللي مش بيقدر يسطر علي غضبه او يتحكم في نفسيته .