ألمانيا من أكثر الدول المميزة في العالم وأوروبا بطبيعة اللغة أو العرق و التاريخ ودا بينعكس على السينما الألمانية اللي بتقدم نوعية من الأفلام مميزة جداً ومختلفة عن بقية سينمات القارة الأوروبية ودا بيخلي كثير من الأشخاص هذه الأيام يهتم بالثقافة الألمانية و بيتعلم اللغة التي تبدو صعبة ولذلك بنقدملك 9 أفلام كمدخل للسينما والثقافة الألمانية في آخر 30 سنة .
Wings Of Desire / Der Himmel Über Berlin
فيلم أجنحة الرغبة من أشهر الأفلام الألمانية على الإطلاق تم إنتاجه عام 1987 من إخراج فيم فيندرز والفيلم عبارة عن قصة حب بين ملاك و أنسانة ولكي تستمر قصة الحب يجب على الملاك أن يتخلى عن صفاته الملائكية وتم إنتاج نسخة أمريكية من الفيلم بإسم مدينة الملائكة بطولة نيكولاس كيدج وميج ريان .
Europa Europa / Hitlerjunge Salomon
فيلم أوربا أوربا من إنتاج عام 1990 وهو مأخوذ عن قصة حقيقية عن شاب يهودي وقت الحرب العالمية الثانية استطاع أن ينجو بادعائه أنه نازي وغير يهودي وانضم إلى الجيش الألماني التابع لهتلر !
Knocking on Heaven’s Door
شخصان مصابان بالسرطان و في حالة ميؤوس منها يقرران بعد شرب زجاجة تكيلا الهرب من المستشفى و سرقة سيارة مرسيدس والذهاب لرؤية المحيط ولكن السيارة تكون لرجل عصابات وتحتوي على مليون دولار ومن هنا تبدأ المغامرة في فيلم من إنتاج عام 1997 بعنوان الطرق على أبواب الجنة !
Run Lola Run / Lola Rennt
اجري يا لولا أجري من أجمل الأفلام الألمانية في التسعينات و قصة الفيلم تحكي ثلاثة مرات بثلاثة طرق مختلفة ولكن كلها تحكي عن مساعدة لولا لصاحبها المطالب بسداد مبلغ 100000 فرنك ألماني والفيلم من إنتاج عام 1998 .
The Experiment / Das Experiment
من أعنف الأفلام الألمانية التى يمكن أن تشاهدها هو فيلم التجربة من إنتاج عام 2001 و هو عبارة عن تجربة على متطوعين جزء منهم يلعب دور مساجين والجزء الأخرى سجانين ولكن التجربة تظهر أكبر مساوئ النفس البشرية وتنتهي بمأساة و يذكر أن هذا الفيلم تم إعادة إنتاجه في السينما الأمريكية بنفس الأسم .
Good Bye, Lenin
وداعاً لينين فيلم من إنتاج عام 2003 تدور أحداثه في عام 1990 عام إنهيار جدار برلين و يحكي عن قصة امرأة أشتركية استفاقت من غيبوبة بعد هدم الجدار وسقوط ألمانية الأشتراكية لذلك يحاول أبنها أن يخفي عليه هذه المعلومة الفارقة في تاريخ ألمانيا و ينسج قصة خيالية ليحمي والدته من الصدمة !
The Lives of Others / Das Leben Der Anderen
في أشد أوقات ألمانيا الشرقية ظلم وقمع لحرية الرأي من الدولة يأتي فيلم حياة الأخرين عام 2006 ليرصد مرحلة منتصف الثمانينات من خلال أحد العاملين في البوليس السري يقوم بمراقبة كاتب و زوجته للتأكد من أفكارهم الاشتراكية ولكن مع الاستماع إلى أحاديثهم يتغير الوضع والفيلم حاصل على أوسكار أفضل في أجنبي في عام إنتاجه !
The White Ribbon / Das Weisse Band Eine Deutsche Kindergeschichte
فيلم الشريط الأبيض للمخرج مايكل هانيكه تم إنتاجه عام 2009 وتم عرضه بالأبيض والأسود ليزيد من غموض الفيلم الذي تدور أحداثه في قرية شمال ألمانيا قبل الحرب العالمية الأولى تحدث فيها أحداث غامضة ولا أحد يعرف من المسؤول ! وقد فسر البعض الفيلم انه كان يتحدث عن الجيل(الاطفال في ذلك الوقت) الذين سيتبعون هتلر فيما بعد في الحرب العالمية الثانية …ايضا لا تفوت جميع افلام مايكل هانيكه فهو من افضل المخرجين المعاصرين.
The Chambermaid Lynn / Das Zimmermädchen Lynn
نختم القائمة بفيلم الخادمة لين و الذي أثار ضجة كبيرة عند عرضه بمهرجان القاهرة عام 2014 عام إنتاجه وهو فيلم عن خادمة في فندق تدعى لين تقوم بالتلصص على زبائن الفندق وتمارس علاقات جنسية غير مستقرة خارج عملها !
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