"ุจู†ู‰ ูŠุง ุงุจู† ุงู„ู ุญุธูˆุธู‡ ู ุง ุงู†ุช ุดุงูŠู„ ูˆุฑูƒ ูุฑุฎู‡" ุงู ูŠุฑ ุงู„ุจุญุงุฑ ูˆุด ุงุฌุฑุงู ุนู†ุฏู„ูŠุจ ุงู„ุฏู‚ูŠ ูŠุงู†ุง ูŠุง ุฎุงู„ุชูŠ Correct! Wrong! - Continue >> "ุฏูˆู„ ู ุด ุจู†ุงุช ุฏู‰ ุงู ู‰ ุจุณ ู ูƒุฑุฑูŠู† ุตูˆุชู‡ุง" ุทูŠุฑ ุงู†ุช ู ุฑุฌุงู† ุงุญู ุฏ ู ุฑุฌุงู† ู„ุง ุชุฑุงุฌุน ูˆู„ุง ุงุณุชุณู„ุงู ุงุชุด ุฏุจูˆุฑ Correct! Wrong! - Continue >> "ูŠุงุจุง ุงุจุง ุงุจุง ุงู†ุง ุนุงูŠุฒ ุงุฏุฌูˆูˆูˆูˆูˆุฒ" ุฌุงุฆู†ุง ุงู„ุจูŠุงู† ุงู„ุชุงู„ูŠ ููˆู„ ุงู„ุตูŠู† ุงู„ุนุธูŠู ุนุณูƒุฑ ููŠ ุงู„ู ุนุณูƒุฑ ุฑู ุถุงู† ู ุจุฑูˆูƒ ุงุจูˆ ุงู„ุนุงู„ู ูŠู† ุญู ูˆุฏู‡ ุตุนูŠุฏูŠ ููŠ ุงู„ุฌุงู ุนุฉ ุงู„ุงู ุฑูŠูƒูŠุฉ Correct! Wrong! - Continue >> "ุงู†ุง ุฎู„ุตุช ูŠุง ุฃุจู„ู‡ ูˆุงู ุชุญุงู† ุฒู‰ ุงู„ูู„ ูˆูƒู„ ุญุงุฌู‡ ุฒู‰ ุงู„ูู„ ูˆุจุงุฑูƒ ุงู„ู„ู‡ ููŠู ุง ุฑุฒู‚" ุญุณู† ูˆ ู ุฑู‚ุต ุงู„ุณูุงุฑู‡ ููŠ ุงู„ุนู ุงุฑู‡ ู ุฑุฌุงู† ุงุญู ุฏ ู ุฑุฌุงู† ุจุฎูŠุช ูˆ ุนุฏูŠู„ู‡ Correct! Wrong! - Continue >> "ุงุณู ุน ูƒู„ุงู ูŠ ู ุชุฃู ู†ุด ู„ูˆุญุฏู‡ ููŠ ุงู„ุฏู†ูŠุง ุฏูŠู‡ ุบูŠุฑ ุงู ูƒ ูˆ ู„ูˆ ุงุจูˆูƒ ุทู„ู‚ู‡ุง ู ุชุฃู ู†ู„ู‡ุงุด ูŠุง ุนู„ูŠ" ุตุนูŠุฏูŠ ููŠ ุงู„ุฌุงู ุนุฉ ุงู„ุงู ุฑูŠูƒูŠุฉ ุงุณู ุงุนู„ูŠุฉ ุฑุงูŠุญ ุฌุงูŠ ุนุณูƒุฑ ููŠ ุงู„ู ุนุณูƒุฑ ู‡ู ุงู ููŠ ุงู ุณุชุฑุฏุงู Correct! Wrong! - Continue >> "ุงู„ูุณุญู‡ ู ุด ู„ู„ู„ุนุจ ูˆู„ุง ู„ู„ู‡ู€ู€ู€ู€ู€ู€ู€ู€ู€ู€ู€ู€ู€ู€ู€ู€ูˆ ุงู„ูุณุญู‡ ู„ู„ุชุฃู ู€ู€ู€ู€ู€ู€ู€ู€ู€ู€ู€ู€ู€ู€ู€ู€ู„" ุงุจู† ุนุฒ ุญู„ู‚ ุญูˆุด ุนุจูˆุฏ ุนู„ูŠ ุงู„ุญุฏูˆุฏ ุงู„ู†ุงุธุฑ Correct! Wrong! - Continue >> "ุงู„ูˆ ู ุณุชุดููŠ ุงู„ูƒู„ุจ" ุจู„ุจู„ ุญูŠุฑุงู† ุธุฑู ุทุงุฑู‚ ู ุทุจ ุตู†ุงุนูŠ ู ูŠุฏูˆ ู ุดุงูƒู„ Correct! Wrong! - Continue >> " ุนุงูŠุฒู‡ ูˆุฑุฏ ูŠุง ุงุจุฑุงู‡ูŠู " ุนุงูŠุฒ ุญู‚ูŠ ุญุจ ุงู„ุจู†ุงุช ุงุญู„ูŠ ุงู„ุงูˆู‚ุงุช ูˆูŠุฌุง Correct! Wrong! - Continue >> "ุงู†ุง ู ู†ุถุฑุจุด ู ุจูŠุชู‰ ุงู„ุง ู ู† ู ุฑุงุชู‰ ... ุงุตูŠู„ ูŠุงุงุจูˆ ุฑุญุงุจ" ูˆุด ุงุฌุฑุงู ุฑู ุถุงู† ู ุจุฑูˆูƒ ุงุจูˆ ุงู„ุนุงู„ู ูŠู† ุญู ูˆุฏู‡ ุชูŠุชู‡ ุฑู‡ูŠุจู‡ ุนู†ุชุฑ ุงุจู† ุงุจู† ุงุจู† ุงุจู† ุดุฏุงุฏ Correct! Wrong! - Continue >> "ูุทูŠู† ู‚ูˆู ุณู„ู ุนู„ู‰ ุงู„ุญุงุฌ ,, ูุทูŠู† ู‚ูˆู ุงุชุดุทู ูˆุณู„ู ุนู„ู‰ ุงู„ุญุงุฌ" ูˆุงุญุฏ ู ู† ุงู„ู†ุงุณ ุงู„ุจุงุดุง ุชู„ู ูŠุฐ ุญุฑุงู ูŠู‡ ููŠ ูƒูŠ ุฌูŠ ุชูˆ ุญุฑุงู ูŠู‡ ููŠ ุชุงูŠู„ุงู†ุฏ Correct! Wrong! - Continue >> " ุฌุฑูˆุจ ุนุงู„ููŠุณ ุจูˆูƒ ุงุณู ู‡ ูŠุงู ุง ูู‰ ุงู„ุฌุฑุงุจ ูŠุง ุญุงูˆู‰" ุงู„ุญุงุณู‡ ุงู„ุณุงุจุนู‡ ุณู ูŠุฑ ุงุจูˆ ุงู„ู†ูŠู„ ุทูŠุฑ ุงู†ุช ุงุชุด ุฏุจูˆุฑ Correct! Wrong! - Continue >> " ุนุงูŠุฒู‡ ุงูŠู€ู€ู€ู€ู€ู€ู€ู€ู‡ ูŠุง ู ุฏุงู ู†ูŠู ุงุฑ" ุงู„ุณูŠุฏ ุงุจูˆ ุงู„ุนุฑุจูŠ ุณูŠุฏ ุงู„ุนุงุทููŠ ุญุงุญู‡ ูˆ ุชูุงุญู‡ ู ุญุงู ูŠ ุฎู„ุน Correct! Wrong! - Continue >> "ุจูŠููƒุฑ ุจุงู„ุตูŠู†ู‰ ุจูŠููƒุฑ ุจุงู„ุตูŠู†ู‰ .....!!" ุงุชุด ุฏุจูˆุฑ ู„ูŠู„ู‡ ุงู„ุจูŠุจูŠ ุฏูˆู„ ู„ุง ุชุฑุงุฌุน ูˆู„ุง ุงุณุชุณู„ุงู ุงู„ุญุงุณู‡ ุงู„ุณุงุจุนู‡ Correct! Wrong! - Continue >>

