بقلم محمد محمود

بنحلم من واحنا صغيرين.. أمتى بقى نكبر وندخل جامعة، وبعد ما ندخل الجامعة بتقول أمتى بقى نخلص من الجامعة، وبعد ما نخلصها بنتفاجئ بدنيا تانية.. دنيا مش كلنا مؤهلين أننا نعيشها زي ما الكتاب بيقول، أول كام شهر بعد التخرج بتبقى عامل زي اللى سافر بلد مش عارف يتفاهم فيها مع أي شخص لغاية ما بتلاقي نفسك.

مبدأيًا: انت هتبدأ تشيل الهم من الترم الاول في أخر سنة ليك في الجامعة وهتفضل بينك وبين نفسك تقول: ايه ده !! هو انا كبرت أمتى، دي سنة أولى كانت اول أمبارح، و غصب عنك لما بتجي اللحظة اللى بتسرح فيها في السقف قبل ما تنام، بتشوف مستقبل مش بيانله ملامح.







وبعد فرحة أخر أمتحان في حياتك الجامعية.. بتقعد بتاع أسبوعين فرحان أنك أخيراً خلصت جامعة، بس بيفضل سؤال (هااا عملت ايه في الشغل!؟ .. ايه بقى ناوي على اية ؟ .. ملقتش شغل يا حبيبي؟) هو أكتر حاجة بتسمعها في الفترة دي.





الفرحة بتقلب للأكتئاب.. بعد ما كان هدفك الاول أنك تخلص أمتحان أخر السنة عشان تعدي السنة دي، وتيجي السنة اللى بعدها بسرعة، بقيت شخص لازم يشتغل في مكان كويس بفلوس كويسة عشان يستغنى عن المصروف.. فبتدأ الرحلة.





بدأت رحلة البحث عن الوظيفة (اللى انت بتحلم بيها) اللى في الاغلب مش بتشتغلها أول ما تتخرج عشان بتبقى شغلانة عاوزه على الاقل سنة خبرة، فبتضطر تلجأ للشغلانة الرسمية لحديثي التخرج “الكول سنتر” اللى مش بتكون ولا محتاجة خبرة ولا محتاجة أي حاجة غير انك تبقى فاضي.







كل اللى هتاخد رائيه هيقولك أشتغل “كول سنتر” أو “”Sales أو “سوشيال ميديا” أوأي حاجة بس متقعدش في البيت، فبتضطر أنك تشتغل أي حاجة عشان متقعدش فاضي.

علاقتك مع صحابك بعد التخرج بتبقى قوية، لكنها شوية بشوية هتبدأ تقل لان كل واحد فيكوا بيبدأ شغل جديد، وفكرة أنك مجبر تقضي 8 ساعات في مكان وتخلص تروح تنام عشان ترجع تشتغل تاني نفس الشغل مش سهلة على كل الناس.





ولما بتبدأ تشتغل حوالي شهرين في أول حياتك المهنية وتكسب فلوس بتبدأ تدور تاني على كيفية الوصول للحاجة انت عاوز تشتغلها، فبتاخد ورش أو كورسات في المهنة دي بفلوسك، عشان تِكون جزء من الخبرة اللى تأهلك أنك تشتغل فيها.