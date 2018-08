Porto New Cairo residences are now ready for delivery. Visit the site and check the progress. 125 units - 30% - of Phase I units have been delivered, and 262 units are ready for delivery. Porto New Cairo, a big destination is coming on. Please call us on 19106 for more information وحدات Porto New Cairo السكنية جاهزة للاستلام الآن! شرفنا بزيارة الموقع في القاهرة الجديدة وشوف آخر التطورات. تم تسليم 125 وحدة - 30% - من المرحلة الأولى، يوجد 262 وحدة جاهزة للتسليم الفوري. لمزيد من المعلومات اتصل على 19106