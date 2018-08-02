Porto New Cairo residences are now ready for delivery. Visit the site and check the progress. 125 units - 30% - of Phase I units have been delivered, and 262 units are ready for delivery. Porto New Cairo, a big destination is coming on. Please call us on 19106 for more information وحدات Porto New Cairo السكنية جاهزة للاستلام الآن! شرفنا بزيارة الموقع في القاهرة الجديدة وشوف آخر التطورات. تم تسليم 125 وحدة - 30% - من المرحلة الأولى، يوجد 262 وحدة جاهزة للتسليم الفوري. لمزيد من المعلومات اتصل على 19106

عيش رفاهية وفخامة الحياة الفندقية في بورتو نيو كايرو

بدأ تسليم الوحدات والمحلات في المشروع.. والتسليم مستمر

بدأ تسليم الوحدات السكنية والمحلات في مشروع بورتو نيو كايرو ومازال التسليم مستمراً.. فخلال الأيام القليلة الماضية تم تسليم أكثر من 100 وحدة سكنية.

وبورتو نيو كايرو هو من أجمل مشروعات منطقة التجمع الخامس بشارع التسعين أمام الجامعة الأمريكية؛ حيث توفر لك رفاهية وفخامة الحياة الفندقية وتطل الوحدات على لاند سكيب وبحيرات ومنشأة مائية وهو ما يميز المشروع الذي يقام على مساحة 55 ألف متر. والشقق الفندقية مقسمة على خمسة أبراج تم الانتهاء من أربعة منها بالكامل وجاري تسليم الشقق بها والانتهاء من البرج الأخير.. كما يوفر المشروع حياة مليئة بالرفاهية والفخامة لملاكه ويتميز بأن جميع الوحدات بالمشروع ذات مستوًى فندقي، مما يُضفي المزيد من السعادة والراحة على جميع الملاك ويوفر لهم المعيشة المتميزة طوال السنة.

ويحتوي المشروع على شوبينج مول متميز بمسطح حوالي 45 ألف متر مربع على دورين ويحتوي على حوالي 130 محل متميز يضم معظم الكافيهات والمطاعم العالمية ومجمع سنيمات مكون من 10 قاعات ومنطقة مطاعم Food Court وهايبر ماركت وباركينج وبحيرات صناعية ومنشآت مائية وحدائق صممها أشهر المصممين العالميين لتعطي إحساس الغابات والبراري الطبيعية. فضلاً عن مناطق ألعاب الأطفال وملاعب وحمامات سباحة. كما أن بورتو نيو كايرو يتميز بالارتفاعات؛ حيث يمكنك مشاهدة المشروع من أول شارع التسعين.

وكل هذه المميزات جعلت من بورتو نيو كايرو حدوتة نجحت في زيادة القيمة السوقية للوحدات للضعف تقريباً حيث أن جميع العاملين في المشروع هدفهم إسعاد الملاك.