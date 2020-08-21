في حاجة أحسن من فراخ مقرمشة من برا ومستوية وطرية من جوا؟ أكيد لأ. وبصراحة، القاهرة مؤخراً بقى فيها أماكن كتير متخصصة في الفرايد تشيكن وكمان بيعملوا أختراعات وساندوتشات جديدة طول الوقت، الموضوع مابقاش مختصر على وجبة الفراخ اللي كلنا متعودين عليها. وعشان كده قررنا نعملكوا ليست بأحسن أماكن في القاهرة تاكل فيهم فرايد تشيكن وتنبسط بالتجربة!



Dega’s

ده من الأماكن اللي جربناها من فترة صغيرة بس حبيناه جدًا عشان أحسن من أماكن كتير قديمة ومعروفة أكتر. المميز في المكان هو طعم الفراخ نفسها، متتبلة ومخدومة كويس. الكمية كبيرة سواء في السندوتشات أو الوجبات، والأسعار كويسة جداً كمان. ماتخافوش تجربوا اختراعاتهم في السندوتشات علشان عبقرية بجد! المكان ليه فرعين في مصر الجديدة وفي التجمع الخامس.



Mr. Chicks

المكان ده في الدقي اكتشاف حقيقي. أحسن ميزة عندهم هي الكميات، علشان كده أحسن تروح مع كذا شخص وتجربوا حاجات كتير وتعرفوا تخلصوا الأكل. المكان كمان فيه kids area والديكورات عنده لطيفة والقعدة بشكل عام لذيذة. حاولوا بس تتجنبوا الويك أند علشان ميبقاش زحمة!



Wings

لو ساكنين قريب من الدقي، لازم تجربوا المكان ده. أو بصراحه حتى لو ساكنين بعيد هو يستاهل المشوار. أول مرة شوفنا الصور، حسينا إنه ممكن يبقى زي أماكن تانية شكلها حلو بس أكلها عادي، لكن الحقيقة المكان فعلاً فاجئنا. الفراخ مقرمشة جدًا ومتتبلة حلو والكميات كبيرة. ولازم تجربوا أختراع التشيكن بيتزا عندهم!

Chick Chicken

للأسف معظم سكان أكتوبر مايعرفوش المكان ده. هو موجود بقاله كذا سنة بس ناس قليلة أوي اللي عارفينه لـنه متواضع شويه في الماركتنج. لو جربت الفراخ المقلية عندهم مرة حقيقي هتدمن المكان ومش هتبطل تروحه علشان طعم الفراخ مختلف عن أي مكان تاني. التعليق الوحيد بس ان إحيانًا الفراخ بتكون مزيتة شوية بس لو ظبطوا الموضوع ده الدنيا هتتظبط!

Chicken & Ribs

أخيراً وليس أخراً، المكان العظيم ده. غير انه بيعمل steak تحفة، هو كمان بيعمل فرايد تشيكن مختلفة جدًا وقوية. ويمكن الأحسن والأحسن كمان هو المقبلات و العصاير عندهم. لازم تجربوا الSangria! أماكنهم في الزمالك، نيو كايرو، أكتوبر ومصر الجديدة!